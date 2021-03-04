10 вещей, которые есть в арсенале тех, кто решил избавиться от мусора

Далеко не каждый человек способен выстроить свою жизнь по принципам «ноль отходов». Компостирование, покупка подержанных вещей, тонкости мыловарения и утилизации могут отпугнуть, но необязательно начинать с таких масштабных действий. Один из беспроигрышных вариантов — отказаться от одноразовых вещей и заменить их более долговечными аналогами.

Мы в AdMe.ru уверены, что такое начало более «зеленого» образа жизни доступно каждому. Тем более переход на многоразовые товары — это не только вложение в будущее планеты, но и экономия денег.

Многоразовые диски

Диски из 100%-го хлопка — экономичная замена одноразовым «собратьям» из ваты. 9 многоразовых дисков стоят от ₽ 350, а хватает их почти на год при активном использовании. Упаковка обычных ватных дисков стоит ₽ 70–90, а закончатся они уже через месяц. После использования многоразовый диск стирают руками или в машинке в режиме деликатной стирки. Если вы умеете шить, можно дать вторую жизнь старым вещам и сделать диски своими руками из микрофибры, фланели или старого полотенца.

Т-образный станок для бритья

Одноразовые и кассетные бритвы можно заменить металлическим станком. Главное — подобрать идеальные лезвия и научиться держать бритву под углом 45°. Тогда кожа не будет раздражаться и травмироваться. Выгода от классического станка тоже налицо. При бережном использовании он может прослужить владельцу всю жизнь, а набора из 100 лезвий хватит на 2 года, если бриться каждый день.

Силиконовые палочки

Производители придумали многоразовые палочки, которыми можно не только чистить уши, но и подправлять макияж. Острым силиконовым наконечником легко подкорректировать неровную стрелку, а ребристым — пройтись по ушным раковинам. В комплекте идет чехол, поэтому палочки удобно брать в путешествия.

Мыло для тела

Вместо геля для душа в пластиковой таре попробуйте кусковое мыло. Сейчас многие производители делают мыло без упаковки и с приятным натуральным составом. Двойная польза!

Многоразовый аппликатор для тампонов

Не так давно компания DAME, которая производит биоразлагаемые тампоны, представила публике многоразовый аппликатор. Он сделан из антимикробного материала, поэтому безопасен и гигиеничен. По словам создателей, многоразовый аппликатор может прослужить женщине всю жизнь, и в таком случае в океаны не попадет 12 тыс. одноразовых аналогов.

Зубная щетка со сменной головкой

К сожалению, не всем подходят более экологичные бамбуковые щетки. Люди с чувствительной ротовой полостью жалуются, что древесина царапает внутреннюю поверхность щек и травмирует десны, поэтому в качестве альтернативы можно перейти на щетки со сменной головкой и не выбрасывать пластиковую ручку каждые 3 месяца.

Коврик для раскатки теста и выпечки

Коврики — отличная альтернатива одноразовой фольге или бумаге для запекания. Они обычно выдерживают температуру до 230 °С, а к их антипригарной поверхности ничего не прилипает. Еще один плюс силиконового коврика — многофункциональность. На нем удобно раскатывать тесто, делать украшения из глазури и хранить заготовки в морозильной камере.

Силиконовые пакетики и ситечко для заварки

В 2019 году ученые доказали, что чайные пакетики выделяют в одну кружку чая ​​миллиарды частиц микро- и нанопластика. Производители пообещали перейти на экологичную упаковку, но произойдет это только к 2025 году. Если вам не хочется заваривать чай в чайничках, попробуйте силиконовые фильтры-пакетики или ситечко для заварки из нержавеющей стали.

Многоразовый липкий ролик

В отличие от роликов с отрывной лентой, этот вариант с липким валиком не только убережет вас от ненужных отходов, но и сэкономит деньги. Цены на него начинаются от ₽ 60, а судя по отзывам некоторых пользователей, одного липкого валика хватает на год и больше. После использования ролик нужно промыть холодной водой с мылом или проточной теплой водой и высушить.

Щетка для мытья посуды

Такие щетки делают из экологически чистого сырья: основание — дерево, а щетинки — сизаль (натуральное грубое волокно). Производители рекомендуют менять их каждые 3 месяца.

А что вы делаете, чтобы уменьшить свой экологический след?