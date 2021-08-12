10 вещей, которые многие хотят иметь на даче, а потом жалуются и отговаривают других

Для многих людей дача или частный дом — это отдушина, куда можно сбежать из шумного города. Но свой сад или приусадебный участок требует ухода, причем немалого: тут прополоть, там облагородить, здесь убрать. И некоторые удобства даже не столько приносят радость, сколько, наоборот, добавляют хлопот.

Мы в AdMe.ru разобрались, какое благоустройство на даче только добавит дополнительных забот.

Декоративный пруд

Можно вечно смотреть на 3 вещи, и одна из них — вода. Однако декоративные пруды, особенно маленькие и пластиковые, быстро начинают цвести. Вода пахнет, в ней появляются мошки и другие насекомые, а также лягушки, которые громко квакают по ночам. Пруд нельзя установить и забросить — за ним нужен постоянный уход, на который иногда попросту нет времени и сил.

Забетонированный двор

Иногда владельцы дач пытаются сэкономить и вместо того, чтобы укладывать плитку или любые другие покрытия, используют бетон. На первый взгляд, бетонное покрытие — идеальное решение: дешево, сердито, долговечно. Но это только на первый взгляд. Из-за перепадов температур бетон трескается, и приходится снова затевать все хлопоты по его укладке.

Каркасный бассейн

С одной стороны, каркасный бассейн — отличный выход для тех, у кого на участке нет места для обычного: его относительно легко установить и стоит он недорого. Но есть и свои недостатки, которые могут заставить вас отказаться от такого удовольствия. Главный из них — недолговечность: материал бортиков часто рвется. А еще придется потратиться на воду для бассейна (которую периодически нужно менять) и химию для обеззараживания воды.

Пруд с рыбками

Помимо обычных декоративных прудов, люди заводят пруды для рыб — декоративных или тех, которых можно употреблять в пищу. Однако такой пруд — та еще морока. О нем нельзя просто забыть: 2 раза в месяц нужно производить с ним множество манипуляций. Необходимо вылавливать умершую рыбу, использовать специальные чистящие средства, потратиться на инструменты и систему очистки. При этом пруды с рыбой часто привлекают нежеланных гостей — ондатр и норок.

Гамаки

Идеальная картинка: лежишь посреди полянки в гамаке и мечтательно смотришь на облака. Однако у гамаков полно минусов: они выгорают на солнце, могут заплесневеть. Веревочные же гамаки попросту неудобны. Вместо них лучше приобрести шезлонги.

Неподходящая уличная мебель

Мебель из алюминия не подходит для ветреных регионов: из-за легкости материала ветер будет разность предметы по всему участку. Деревянная же мебель быстро потеряет вид во влажном климате: дерево попросту разбухает. Дорогую и красивую мебель нужно защищать от непогоды, то есть придется либо строить навес, либо каждый раз убирать ее в дом. Поэтому отдать предпочтение лучше чему-то долговечному, например мебели из ротанга.

Компостная яма

Компостная яма — нередкое явление на дачах. Туда сбрасывается весь органический мусор, где он перегнивает и превращается в удобрение. Это хорошо для экологии и позволяет экономить на вывозе мусора. Однако также компостная яма — зрелище не самое приятное. К тому же пахнет оттуда просто ужасно. Иногда на запах могут жаловаться соседи, а еще яма может привлечь крыс, змей и различных насекомых.

Деревья и кустарники, посаженные близко друг к другу

Когда мы покупаем дачу или загородный дом и видим совершенно пустой участок, так и хочется засадить его растениями — и чем больше, тем лучше. К сожалению, в попытках заполнить пространство мы забываем о нормах высадки растений. В итоге через пару лет деревья и кустарники вырастают и начинают «выдавливать» друг друга и самих хозяев с территории. К примеру, мимо обыкновенных сосен с трудом можно будет пройти, если при посадке расстояние между ними было менее 1,8–3,5 м.

Дорожки из гравия

Гравий на подъездной дорожке или парковке для машин — недорогое, долговечное и быстрое решение. На первый взгляд. Но имеются также и минусы. Если в вашем регионе снежные зимы, гравий существенно усложнит уборку снега. При уборке лопатой мелкие камни смешиваются со снегом и оказываются за бордюром — там, куда обычно сбрасывают снег, а на самой дороге образуются пустоты. Также гравий продавливается от колес и смещается, в результате чего появляются колеи, в которых собирается грязь. А еще такая дорожка сильно пылит.

Стационарный гриль

Люди любят готовить еду на открытом огне, и для этой цели отлично подходит гриль. Но не спешите устанавливать на своем участке стационарный встроенный гриль. Во-первых, он обойдется существенно дороже, чем переносной. Во-вторых, многие хозяева считают, что если вы не готовите на гриле очень часто, то достаточно переносного устройства: с ним не нужно так заморачиваться.