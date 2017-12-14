10 вещей, которые стоит перестать делать, если вы хотите разбогатеть

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Путь к достатку у каждого свой. Одни запаслись биткоинами, когда курс был $ 1 = 1 300 BTC, другие просто много работают. Но у всех людей, чье богатство не временное, а постоянное явление, есть что-то общее. И это что-то отсутствует у тех, кто, несмотря на денежные бонусы фортуны или усердную работу, так и не может накопить денег. Разницей в мышлении и привычках богатых и бедных заинтересовался исследователь Томас Корли. Он 5 лет наблюдал за представителями обеих групп и сделал интересные выводы. Сегодня AdMe.ru расскажет о 10 вещах, которые лучше перестать делать, если вы хотите приумножить свой доход. А бонус в конце поможет принять важное решение, с которым у многих возникают трудности.

1. Игнорировать знакомства с новыми людьми

Богатым нравится знакомиться с новыми людьми. О своей любви к новым знакомствам заявили 68 % обеспеченных людей и лишь 11 % бедных. Большинство тех, кто добился финансовой стабильности, предпринимают максимум усилий, чтобы произвести и поддерживать в дальнейшем хорошее впечатление о себе. Они не забывают поздравлять новых знакомых (да и старых тоже) с праздниками и важными событиями.

2. Верить в судьбу

Положиться на волю судьбы иногда не помешает, например когда долго не можешь выбрать между красной и синей юбкой. Но что касается серьезных вопросов, то богатые считают, что сами определяют свой жизненный путь. А вот 90 % малообеспеченных людей свои неудачи списывают на судьбу и другие неподвластные человеку факторы, а для улучшения благополучия вкладывают не в собственное образование, а в гадалок и лотерейные билеты.

3. Ненавидеть свою работу

Мне нравится то, чем я занимаюсь, — так отвечают 85 % людей, достигших финансового успеха. Малообеспеченные же склоны видеть в своей работе только минусы, и, согласитесь, с таким подходом сложно увеличить заработок. Ведь если профессиональное занятие не нравится, его нужно менять, а не тратить время на нытье.

4. Не обращать внимания на здоровье

Богатые люди уделяют много времени своему здоровью, и это понятие включает не только своевременные визиты к врачу, но и правильный образ жизни, занятия спортом (76 % успешных людей занимаются физическими упражнениями 4 раза в неделю), сбалансированное питание, отсутствие вредных привычек. Среди тех же, кто мало зарабатывает, только 13 % видят связь между самочувствием и успехом.

5. Бояться рисковать

Рискнуть, чтобы разбогатеть и выпить шампанского, согласились только 6 % бедных и больше половины богатых участников этого эксперимента. Более того, многие обеспеченные люди подчеркнули, что хотя бы раз риск приносил им крупные неудачи, но они старались не зацикливаться на них, а извлекать пользу.

6. Смотреть реалити-шоу

Среди тех, кто далек от материального благополучия, 78 % обожают передачи, в которых зрителю предлагают наблюдать за подробностями чужой жизни. Среди обеспеченных реалити-шоу смотрят не больше 6 %. Надо отметить, что богатые люди в принципе не очень жалуют телевизор, и большинство из них смотрит его меньше часа в день. Так же обстоят дела и с интернетом: успешные люди, если дело не касается работы, тратят на серфинг в сети не больше часа.

7. Мало читать

«Перестать читать книги — значит перестать мыслить», — сказал как-то Федор Михайлович Достоевский. С классиком согласны 88 % богатых, которые читают (книги по саморазвитию, профессиональные материалы, историческую литературу) минимум по 30 минут каждый день. Столько же времени чтению уделяют только 2 % бедных.

8. Поздно просыпаться

Более половины бизнесменов с высоким уровнем достатка, за которыми наблюдал Томас Корли, просыпаются минимум за 3 часа до начала рабочего дня, то есть примерно в 5 утра. Свободное утреннее время они тратят на планирование дел, работу над личными проектами (для тех, кто трудится в корпорациях), занятия спортом. Многие успешные люди уделяют утром 10–15 минут тому, чтобы заняться медитацией или просто молча, в спокойной обстановке поразмышлять над текущим положением дел. Ранний подъем вовсе не означает недостаток сна, 89 % обеспеченных людей спят по 7–8 часов в сутки, ложась спать в рекомендуемое докторами время — между 21:00 и 22:00.

9. Общаться с токсичными людьми

96 % людей, которые живут от зарплаты до зарплаты, в своем близком окружении имеют тех, кто любит пожаловаться на жизнь, посплетничать. Успешные же общаются с людьми, которые не «засоряют эфир» негативом, а вдохновляют своим примером. Увеличить количество таких личностей в своем окружении поможет посещение культурных мероприятий, волонтерство, членство в разных некоммерческих организациях. А до тех пор, пока появятся стоящие люди, свободное время лучше уделить самому себе.

10. Жить не по средствам

Большинство бедных людей тратят гораздо больше, чем зарабатывают. Наверняка среди ваших знакомых есть те, кто берет кредиты на дорогие автомобили, телефоны и другие потребительские нужды, не имея материальных возможностей и, главное, острой необходимости в таких вещах. Среди обеспеченных же многие придерживаются примерно следующей схемы распределения доходов: 20 % — сберегательный счет;

25 % — оплата жилья (аренды, ипотеки);

15 % — питание;

10 % — развлечения;

5 % — содержание автомобиля;

оставшиеся деньги идут на такие непостоянные расходы (которые возникают по мере необходимости, а не постоянно), как одежда, лечение, обучение.

Бонус: как найти призвание

Изучив привычки богатых, Томас Корли уверен: они достигли успеха потому, что нашли занятие по душе, а потом сделали так, чтобы оно стало приносить деньги. Если вы еще в поисках призвания, то вот вам план действий: Составьте список дел, занимаясь которыми, вы получаете удовольствие. Выделите те, выполнение которых требует от вас какого-то умения. Теперь отметьте 10 дел, которые нравятся больше остальных, и оцените их по шкале от 1 до 10, где максимальный балл — это занятие, которое не то что нравится, а делает вас счастливым. Затем также по 10-балльной шкале оцените эти 10 дел с точки зрения потенциального дохода (например, посчитайте, сколько шарфов вы сможете связать за месяц, и умножьте количество штук на примерную стоимость). Суммируйте оценки каждого занятия — те, которые получили максимальный балл, и являются основной целью вашей жизни.

А как считаете вы, что еще нужно для того, чтобы увеличить достаток?