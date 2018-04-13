10 вещей, которые давно пора выбросить из гардероба

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«Ваша жизнь становится гораздо лучше, когда вы носите одежду, которая вызывает восхищение», — говорила Вивьен Вествуд. И в этом есть своя правда: пара новых туфель, конечно, не перевернет вашу жизнь с ног на голову (хотя пример Золушки доказывает обратное), но настроение и самооценку поднимет точно. А вот скучная, безликая и попросту надоевшая одежда может изрядно подпортить ваш образ. Лучшее, что можно сделать с такой одеждой, — это избавиться от нее без всякого сожаления.

AdMe.ru собрал для вас список вещей, которые не идут ровным счетом никому и которых не должно быть в гардеробе ни у одной девушки.

Вещи «как из инкубатора»

В эпоху масс-маркета многие тренды перерастают в настоящую эпидемию. Все мы помним изрядно надоевшие угги, вязаные сапоги и туфли-«копытца». В таких вещах полностью отсутствует индивидуальность, да и актуальными они перестают быть очень быстро. Так стоит ли вообще тратить на них деньги?

Одежда не по фигуре

Одежда должна скрывать изъяны фигуры, а не подчеркивать их. Мини могут быть на пике моды, но если они вам не идут, выглядеть вы будете не стильно, а нелепо. Это же касается вещей, не подходящих по размеру. Черная юбка-карандаш — непременный атрибут любого базового гардероба. Юбка-карандаш, разрез которой держится из последних сил, — недоразумение, от которого нужно немедленно избавляться.

Одежда и обувь плохого качества

Стразы, леопардовые принты и неоновые цвета, которые постоянно фигурируют в списках самых безвкусных вещей, на деле могут выглядеть отлично. Но только с одним условием: такие вещи должны быть качественными. А вот наряды, у которых торчат нитки, а ткань на ощупь напоминает целлофан, никому не добавят шарма. И дело вовсе не в леопарде.

Чересчур откровенная одежда

Одежда, которая являет миру все то, что по самому своему назначению должна скрывать, смотрится уместно разве что на пляже. В остальное время такие наряды выглядят вульгарно — и точка.

Сувенирные футболки

Вы путешествуете и познаете мир? Прекрасно! Должна ли об этом гордо заявлять надпись на вашей футболке? Сомневаемся. Лучше оставьте такие вещи для дома или походов в ближайший супермаркет.

Вещи, которые не надевались больше года

Платье, для которого никак не найдется подходящего повода, туфли, в которых можно только сидеть, невнятная кофточка, которая была от скуки куплена на распродаже, — все эти вещи могут годами пылиться в гардеробе и никогда не дождаться своего звездного часа. Избавьтесь от них и купите что-то, в чем вам комфортно и что вам действительно нравится.

Заношенная одежда и обувь

Белая футболка уже далеко не белая, свитер растянулся и покрылся катышками, а края сумки истерлись? Все это — верные знаки того, что вещь пора выбросить. Видавшие виды одежда и обувь выглядят неопрятно и способны испортить любой, даже самый продуманный и изысканный образ.

Одежда не по возрасту

Толстовки с провокационными надписями и юбки с рюшами на взрослых женщинах смотрятся неуместно, равно как и бархатные платья с декольте на 16-летних девочках. Никто не призывает носить исключительно строгие костюмы, после того как вам исполнится 30. Однако если ваш гардероб можно легко спутать с гардеробом дочери-подростка, то это повод задуматься. Или вам, или дочери.

Неподходящее белье

Выбрать идеальный бюстгальтер — настоящее искусство, овладеть которым должна каждая девушка. Во-первых, хорошо и со вкусом подобранное белье придает уверенности. Во-вторых, оно гораздо удобнее, чем то, что не подходит вам по форме и размеру. Наконец, это просто красиво.

Скучная одежда

Белый верх с черным низом, никаких платьев с кроссовками, туфли в тон сумке — все эти правила, которые можно было встретить в журналах середины прошлого века, сегодня безнадежно устарели. Не бойтесь экспериментировать и выходить за рамки привычного, и результат не заставит себя долго ждать.

А какие вещи, помимо перечисленных, никогда не наденете вы?