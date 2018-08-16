10 вариантов ночного перекуса, которые безвредны для фигуры

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Ночной перекус, или прием пищи за час-два до сна, обычно ассоциируется с набором веса и беспокойным сном. В этом действительно есть доля правды. Однако порой дело доходит до урчащего живота и головной боли из-за того, что вы не успели поужинать вовремя. Ложиться спать в таком состоянии — плохая идея, ибо сон также будет некрепким, а наутро вы будете чувствовать себя разбитым и голодным до безумия. К счастью, решение есть: нужно лишь знать варианты низкокалорийных закусок, вызывающих сонливость, которые успокоят организм и при этом не станут причиной ощущения тяжести в желудке утром.

AdMe.ru предлагает вам ознакомиться с перечнем безвредных для фигуры перекусов, которые отлично выручат вас при чувстве сильного вечернего голода.

Шоколадный пудинг

Как ни странно, но кремовый шоколадный пудинг не только поможет устранить чувство голода с удовольствием, но и не станет помехой для хорошей фигуры. Ключевое слово тут — «обезжиренный». В одной порции такого десерта (100 г) содержится всего лишь около 90–100 ккал: проверьте сами. Так что больше можно не чувствовать себя виноватым, если хочется съесть именно его, а не какую-нибудь морковку.

Сыр чечил

Одна порция этой закуски содержит достаточно большое количество белка, чтобы почувствовать себя сытым, при относительно низкой калорийности. Сыр также включает в себя аминокислоту триптофан, которая оказывает успокаивающий эффект и непременно вызовет сонливость, вследствие чего вы сможете быстрее уснуть. Поэтому, если вы относите себя к любителям солененького, но боитесь набрать вес, нет ничего плохого в том, чтобы в меру побаловать себя чечилом — это точно будет лучше, чем какая-нибудь другая еда с избытком углеводов.

Авокадо с творогом

Творог также содержит небольшое количество калорий и при этом богат казеином — медленно высвобождающимся молочным белком, который позволит надолго забыть о голоде. Между прочим, исследования показали, что в целом большое потребление белка может привести к успеху в потере веса. Если добавить к этой трапезе немного авокадо, вы обеспечите организм высококачественными жирными кислотами, которые оказывают положительное влияние на уровень холестерина и сердечно-сосудистую систему.

Шоколадное молоко

Это может показаться безумством, но на самом деле это идеальный напиток для потери веса. Дело в том, что недавними исследованиями доказано: кальций помогает в избавлении от жира на животе, плюс важные питательные вещества лучше усваиваются организмом благодаря витамину D, содержащемуся в молоке. Только важно убедиться, что вы купили напиток без большого содержания сахара и без использования кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы. Только самое чистое какао. Вода же совершенно бесполезна, если мы говорим о сильном чувстве голода. К тому же вы сами провоцируете беспокойный сон из-за необходимости бегать в туалет.

Сушеный инжир

Еще один хороший вариант для сладкоежек — это инжир. Натуральные сладости никогда не разочаровывают: доставляют удовольствие и позволяют не переживать за лишний вес. Главное — контролировать порцию, желательно не больше 4-5 штук, мы ведь говорим не о полноценном ужине, а о безопасном перекусе перед сном. Низкое содержание жира и наличие клетчатки делают инжир прекрасной альтернативой десерту.

Горький шоколад

Да, шоколад также можно считать безопасным перекусом перед сном. Важно только помнить, что речь идет не о молочном шоколаде, еще и с орехами, а о горьком шоколаде без добавок, состоящем как минимум на 72 % из натурального какао. Благодаря ему мы получим большое количество антиоксидантов и клетчатки, достаточное для насыщения, и при этом избежим высокой дозы сахара. И помним: не более 50 г, можно меньше.

Тунец

Эта рыба легко усваивается и быстро устраняет чувство голода за счет высокого содержания белка. Тунца можно приготовить самостоятельно, конечно, без использования большого количества масла, либо съесть несколько ложек консервированного и при этом быть спокойным за фигуру и диету. Более того, когда речь заходит о рыбе, важно не забывать и про витамин B6, который как раз помогает правильному усвоению белков и жиров, предотвращает нервные расстройства и оказывает множество положительных эффектов на организм.

Тарелка хлопьев

Если вы уже схватились за какие-нибудь шоколадные, медовые и прочие подобные хлопья, то поставьте их на место. Количество сахара, содержащееся в них, конечно, идет вразрез с полезным перекусом. Речь идет о хлопьях с высоким содержанием клетчатки, цельнозерновых, кукурузных, рисовых, которые также объединяет низкое содержание сахара. В паре с обезжиренным молоком вы, опять же, получите необходимую дозу триптофана, насытите организм и дадите ему понять, что пора ложиться спать.

Миндаль

Еще один вариант для любителей соленого — горсть миндаля. Магний поможет расслабить и восстановить мышцы, ниацин снизит стресс, клетчатка насытит на долгое время. К тому же миндаль считается жиросжигающим продуктом: в одном исследовании было установлено, что взрослые люди с избыточным весом, которые сидели на низкокалорийной диете и при этом потребляли 1/4 стакана миндаля в сутки в течение 6 месяцев, снизили вес на 62 % лучше другой группы людей, которые сидели на низкокалорийной диете с высоким содержанием углеводов. Поэтому миндаль считается отличным перекусом в любое время дня.

Ветчина с цельнозерновым хлебом