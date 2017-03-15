10 утверждений об уходе за собой, которым не нужно безоговорочно верить

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Производители косметики используют для рекламы утверждения, которые зачастую оказываются не такими уж правдивыми. AdMe.ru решил разобраться, что из этого соответствует правде, а чему нужно перестать верить.

1. Волосинки становятся толще и жестче, если их удалять бритвой

Миф. На самом деле бритва никак не влияет на толщину, жесткость или скорость роста волосков. Эффект жестких волос, который возникает через несколько дней после бритья, создается из-за затупленных кончиков. Чем длиннее отрастает волос, тем мягче он кажется.

2. Шоколад приводит к появлению акне

Миф. Но только частично. На самом деле любые сахоросодержащие продукты, к которым относится и молочный шоколад, вызывают резкое повышение глюкозы в крови, что влияет на работу сальных желез и может негативно сказаться на состоянии кожи. Другое дело несколько долек темного шоколада с высоким содержанием какао, которые никак не скажутся на состоянии кожи.

3. Огурец помогает снять припухлость глаз

Правда. Благодаря содержанию витаминов А и Е огуречная маска уменьшает припухлость и помогает регенерации клеток. К тому же такая маска имеет осветляющий эффект и помогает бороться с пигментацией и темными кругами.

4. Термозащитный спрей для волос нужен только тем, кто постоянно пользуется феном и плойкой

Миф. УФ-лучи, которые воздействуют на волосы во время нахождения под солнцем, негативно влияют на состояние волос даже больше, чем использование горячих инструментов для укладки. Стилисты советуют использовать термозащитные спреи не только перед укладкой, но и каждый раз, когда вы выходите на улицу, особенно в теплое время года.

5. Шампунь надо часто менять, потому что волосы привыкают к нему и шампунь перестает работать

Миф. У шампуня есть только одна функция — очистить кожу головы и волосы от загрязнений. Что бы ни обещали производители на этикетке, других эффектов шампунь не имеет, в отличие от бальзама или маски. Так что если шампунь хорошо очищает и удовлетворяет вас по всем параметрам, можете смело пользоваться им постоянно, он будет работать одинаково.

6. Зубная паста поможет избавиться от прыщика

Миф. Помимо всего прочего зубная паста содержит ментол, который при попадании на открытый воспаленный прыщик может ухудшить ситуацию. Хотя если он закрытый и невоспаленный, зубная паста поможет его подсушить. Но лучше все же использовать специальные косметические средства, которые наносятся точечно.

7. Вы хорошо очистили кожу, если она скрипит

Миф. Ощущение стянутости кожи — вовсе не гарантия того, что она хорошо очищена. Скрип кожи сигнализирует о том, что вы подобрали неправильное средство для умывания либо умываетесь слишком часто. Косметологи советуют выбирать мягкие средства для умывания и обязательно увлажнять кожу после процедуры.

8. Мы не слышим свой парфюм

Правда. Через некоторое время после нанесения духов мы перестаем слышать их запах. Поэтому нам кажется, что его не слышат и окружающие. На самом деле наши рецепторы привыкают к запаху и перестают его замечать, но окружающие по-прежнему его чувствуют. Так что не стоит наносить слишком много парфюма. Достаточно нанести каплю за ухо, на шею, на сгиб локтя и на запястье.

9. Если вы уже немножко загорели, то вам не страшны солнечные ожоги

Миф. На самом деле все как раз наоборот. Клетки, уже поврежденные воздействием УФ-лучей, выделяют еще больше пигмента, что может привести к серьезным последствиям. Не существует такого понятия, как безопасный загар. Но если вы все-таки решили позагорать, обязательно используйте солнцезащитные кремы.

10. Нельзя наносить масла на жирную кожу