10 уроков стиля от лучших супермоделей мира

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Красавицы на подиуме удивляют нас не только своими эффектными выходами и нереальными фигурами, но и безупречным чувством стиля. И как им удается выглядеть так непринужденно и модно 24 часа в сутки? Мы в редакции AdMe.ru решили выяснить, как можно легко и быстро сделать образ идеальным и выглядеть как супермодель.

1. Предпочтение необходимо отдавать базовым вещам

Когда мы видим фотографии супермоделей вне работы, в большинстве случаев они одеты в самые обычные вещи, которые есть у каждой из нас в шкафу: светло-голубые джинсы и белая футболка. Иногда просто — не значит безвкусно.

2. Беспроигрышный вариант — черное с головы до ног

Черный цвет, как бы странно это ни прозвучало, — четкое попадание в цель. Отличный вариант для тех, кому не нравится часами выбирать, что и как надеть. В черном вы всегда будете выглядеть аккуратно, стильно и элегантно.

3. Лучшие друзья моделей — кроссовки и кеды

Ни для кого не секрет, что образ модели — это уже давно не образ красотки на 13-сантиметровых каблуках и с идеальной укладкой. Теперь законодательницы моды выбирают комфорт: с показов они бегут в любимой паре кед или кроссовок. А сочетать их можно с чем угодно — от платья до спортивных штанов.

4. Еще один обязательный компонент гардероба — кожаная куртка

«Косух» много не бывает — выбирайте абсолютно любой оттенок и фактуру. Чем больше разнообразных курток в вашем гардеробе, тем выше вероятность создания стильного образа за 5 минут. А под куртку смело можно надевать любую вещь из базового гардероба, будь то белая футболка или классическое платье.

5. Не боимся выбирать одежду оверсайз

Нарочитая небрежность — отличный вариант для тех, кто любит сочетание комфорта и стиля. Смело надевайте в пару к своим любимым джинсам свитер или рубашку на размер (а может, и два) больше, дополнив образ любимыми аксессуарами.

6. Найдите идеальные для себя джинсы

Самая любимая вещь в гардеробе любой современной модели — джинсы. Обычно стройные красавицы отдают предпочтение джинсам с завышенной талией, с помощью которых придают выразительность бедрам и «рисуют» плоский живот. Идеально дополнить образ можно с помощью кроп-топа и грубых ботильонов.

7. Одежда в мужском стиле придаст уверенности

Галстуки, мужские рубашки и грубая обувь отлично подойдут уверенным в себе девушкам. Такая одежда создаст особый баланс между хрупким женским обаянием и стойкостью характера.

8. Отдавайте предпочтение едва заметному макияжу

Когда модели не на подиуме, они выбирают естественность и не наносят на свои лица тяжелый мейкап. Старайтесь использовать минимум косметики, ведь самый хороший макияж тот, который незаметен.

9. Для завершения стильного образа используйте солнцезащитные очки

Очки — незаменимый аксессуар в солнечную погоду. Они всегда дополнят образ и придадут шик супермодели. Главное, подобрать ту оправу, которая будет подходить вашей форме лица. Тут вы сможете посмотреть, какие очки подходят каждому типу лица.

10. Подчеркивайте свои достоинства с помощью платьев и аксессуаров

Добавьте к образу небольшой намек на блеск: изящные серьги, нежная цепочка на шее с аккуратным шармом или дизайнерская сумка. Чтобы выглядеть эффектно на торжественном мероприятии, выбирайте платье без бретелей с облегающим верхом или платье с большим вырезом. Учтите, что глубокое декольте нужно сочетать с более длинной юбкой, чтобы сохранить правильные пропорции.