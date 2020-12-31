10+ упражнений на растяжку для категорически деревянных людей, после которых спина обязательно скажет: «Как хорошо-то, а!»
Большинство людей, работающих за компьютером, не понаслышке знает о том, что многие часы подряд держать спину в том самом «правильном» положении довольно непросто. А тут еще и смартфоны, пользуясь которыми мы все ниже опускаем голову и окончательно добиваем нашу осанку.
Мы в AdMe.ru заботимся о наших читателях и поэтому решили пообщаться со специалистами в области стретчинга. И теперь советуем комплекс упражнений, выполнение которых очень благотворно скажется на вашей многострадальной спине. А в бонусе вас ждет живой отзыв о всей этой растяжке.
Упражнение 1
- Поставьте ноги на ширину плеч, сделайте глубокий вдох и потянитесь руками вверх. Плечи при этом должны максимально уходить вниз.
- С выдохом опускайте правую руку вниз так, чтобы произошло касание левого бедра. Прямую левую руку одновременно уводите за голову и направьте взгляд в потолок. Задержитесь в положении на 20 секунд.
Упражнение 2
- По окончании предыдущего упражнения снова поднимите руки вверх и разверните правую стопу немного вправо.
- Из этого положения развернитесь по направлению правой стопы и наклонитесь так, чтобы линия рук составляла с полом угол около 45 градусов.
- С ровной спиной тянитесь за руками 20 секунд.
Упражнение 3
- После того как вы продержались в предыдущем упражнении положенное время, на выдохе и с ровной спиной наклонитесь из этого положения как можно ниже к полу.
- Задержитесь на 30 секунд и затем повторите упражнения 1–3 на левую сторону.
Упражнение 4
- Подойдите к стене на расстояние чуть дальше вытянутых рук и упритесь в нее ладонями.
- Опускайтесь как можно ниже к полу, провисая вниз грудной клеткой. Голову также следует опустить вниз.
- Оставайтесь в положении 1–1,5 минуты.
Упражнение 5
- Из положения стоя медленно и плавно наклоняйтесь вниз: сначала голова, затем плечи, лопатки и округленная спина. Шея должна быть расслаблена.
- Оставайтесь в таком положении 20 секунд и повторите еще 2 раза.
Упражнение 6
- По окончании предыдущего упражнения не поднимайтесь вверх, а медленно меняйте положение. Сначала направьте взгляд вперед, а затем переходите руками в положение «горка». В нем стопы должны находиться на ширине плеч, сами ноги могут быть чуть согнуты, а руки и спина составляют прямую линию.
- В этом положении тянитесь животом к бедрам аккуратными пульсирующими движениями около 30 секунд. В процессе можно переступать с одной ноги на другую для усиления натяжения.
Упражнение 7
- Примите положение на четвереньках: ладони под плечами, пальцы широко расставлены, колени находятся под тазом и расставлены также на ширину таза.
- Округляйте спину на выдохе и выгибайте ее, раскрывая грудную клетку, на вдохе.
- Продолжайте выполнять упражнение 30 секунд.
Упражнение 8
- Вновь вернитесь в положение на четвереньках и проведите левую руку под правой, укладывая ее на пол.
- Вытягивайте левую руку все дальше вперед, а правой отталкивайтесь от пола 30 секунд. Во время выполнения старайтесь направить взгляд в потолок.
- Повторите упражнение на другую сторону.
Упражнение 9
- Из положения на четвереньках пройдите руками вперед и опуститесь грудной клеткой к полу.
- Тянитесь все ниже около 40 секунд.
Упражнение 10
- Сядьте на пол и вытяните ноги вперед. С ровной спиной, не выгибая грудную клетку и не сутулясь, медленно опускайтесь к ногам.
- С каждым выдохом опускайтесь все ниже около 1 минуты.
Упражнение 11
- Сядьте на пол, скрестите ноги в удобном положении и поднимите руки так, чтобы они были параллельны полу.
- Медленно и с усилием сведите руки перед собой, округлите спину и обнимите себя.
- Так же, медленно и с усилием, верните руки в исходное положение, а затем уведите их максимально назад.
- Повторите упражнение еще 3 раза.
Бонус: живой отзыв о подобных занятиях
Я годами работала в офисе, и в конце концов спина взбунтовалась. К концу дня теперь хотелось то ли раскорячиться в мостик, то ли выть. Начиталась отзывов, пришла на растяжку. Коснуться головой ног — вы там шутите, что ли? Сижу, страдаю, проходит минута, и я понимаю, что ног-то я коснулась! Как-то легко и незаметно. И да, спине стало легче. Еще и легкость в теле появилась. Однозначно буду продолжать.
А вы делаете упражнения на растяжку? Какое-то из перечисленных захотелось попробовать?