10 упражнений, чтобы предотвратить потерю зрения

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Зарядка для глаз творит чудеса, но только если выполнять ее регулярно. AdMe.ru предлагает комплекс из 10 простых упражнений, который займет у вас не больше 10 минут и сохранит зоркость глаз.

1. Поморгайте часто в течение 2 минут — это упражнение нормализует внутриглазное кровообращение.

2. Выполните круговые вращения головой: вправо-влево, вверх-вниз. Это активизирует кровообращение.

3. Скосите глаза вправо, а затем переведите взгляд по прямой линии. Проделайте то же самое в противоположном направлении.

4. Закройте глаза и расслабьтесь. Считается, что погружение в темноту способствует выработке в светочувствительных клетках родопсина — вещества, необходимого для ясного зрения.

5. Перемещайте взгляд в разные стороны: вправо-влево, вверх-вниз, по кругу, рисуя «восьмерку».

6. Зажмурьтесь на 3-5 секунд, затем откройте глаза. Повторите 7 раз. Упражнение расслабляет глазные мышцы и активизирует кровообращение.

7. Надавите на верхние веки пальцами, но без особых усилий, удерживайте в таком положении около 2 секунд. Выполняйте сериями — по 4-5 раз. Упражнение улучшает отток внутриглазной жидкости.

8. Открытыми глазами рисуйте в воздухе сначала простые геометрические фигуры, а затем сложные объекты и масштабные композиции.

9. Закройте глаза и медленно перемещайте глазные яблоки вверх-вниз. Повторите 5-10 раз.

10. Встаньте около окна, сосредоточьтесь на предмете, расположенном в непосредственной близости (например, точка на стекле), а потом переведите взгляд на удаленный объект за окном (дом или дерево). Повторите 10 раз.

По материалам trud

