10 уловок продавцов электроники, на которые попадаются доверчивые покупатели

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«Вам чем-нибудь помочь?», «Вам что-то подсказать?» — как часто мы слышим эти, на первый взгляд, безобидные фразы от назойливых продавцов-консультантов. Но на самом же деле за «искренней помощью» могут скрываться жажда наживы и желание обмануть доверчивого покупателя.

AdMe.ru собрал уловки продавцов электроники, чтобы вы на них никогда не попались.

1. Дополнительная гарантия

Дополнительная гарантия — это всегда дополнительные траты. И задача продавца — всеми правдами и неправдами продать ее вам. Главное в этом случае — внимательно изучить условия договора. Может оказаться, что дополнительная гарантия начинает действовать не с момента окончания основной, а с даты покупки. Учитывая, что срок ее действия — год или два, а производитель предлагает гарантию до 5 лет, получается, что дополнительная гарантия перестанет действовать раньше, чем гарантия производителя.

2. «Уникальные скидки»

Популярная во всем мире «черная пятница» все плотнее входит в нашу повседневную жизнь. Магазины кричат о небывалых скидках и тотальных распродажах. Но зачастую они специально завышают цены перед распродажей либо клеят красивый стикер «Только в „черную пятницу“» к уже существующей скидке. Помните: в интернете можно всегда найти изначальную цену на товар и сравнить, где дешевле.

3. Неполный комплект аксессуаров

Нечестные на руку продавцы могут отдать вам неполный комплект аксессуаров к телефону или планшету. Например, вытащить наушники, OTG-кабель или зарядное устройство. А потом продать недостающие комплектующие в этом же магазине в обход кассы. Перед покупкой лучше всего зайти на сайт производителя и посмотреть, что должно входить в комплект поставки вашего гаджета.

4. Платные бесплатные услуги

Наклеить защитную пленку на телефон, настроить время или создать аккаунт Google на смартфоне стоит денег. Недобросовестные продавцы могут все это сделать без вашего ведома и в конце выставить счет. Не забудьте после покупки посмотреть в чек: нет ли там неожиданных дополнительных услуг или аксессуаров? Порой можно обнаружить услуги или товары, о которых вы даже не просили. Например, на ваш паспорт могут оформить SIM-карту и вписать в чек чехол, брелок или флешку.

5. Разные цены на одну и ту же услугу

Порой, когда нужно закрыть недостачу в кассе, сотрудники сами «назначают» цены на услуги. И, конечно же, они не в пользу покупателя. Для этого существует специально заготовленный «товарный чек». Покупателю отдают лист А4 с фразой, что, мол, «заглючил кассовый аппарат, вот вам товарник». Что делать? Требовать прайс на услуги с печатью и подписью руководства, где прописаны расценки на настройки телефона и услуги (обрезать SIM-карту или наклеить пленку и т. д.).

6. SIM-карта с «выгодным тарифом»

В большинстве салонов связи существует план по SIM-картам. Поэтому продавец будет уговаривать вас оформить SIM-карту с якобы выгодным тарифом. На самом же деле ему просто нужно выполнить дневной план и увеличить средний чек.

7. Дополнительные продажи на кассе

Говоря об аксессуарах, стоит вспомнить и о системе дополнительных продаж на кассе. Вспомните, как после покупки телефона вам предлагают приобрести чехол к нему, защитную пленку (даже если она идет в комплекте с телефоном) или флеш-карту. Продавец будет уверять, что без чехла телефон разобьется, заводская пленка отклеится, а без флеш-карты телефон не будет работать. Не ведитесь на эти уловки: продавцу всего-навсего нужно увеличить средний чек.

8. Рассрочка с бешеным процентом

Под видом рассрочки продавец (в сговоре с банком) может подсунуть вам кредитный договор с нехилым процентом. Тут спасет одно — детальное изучение договора рассрочки, который лучше не подписывать наспех, а внимательно прочитать. Или перед покупкой найти правильный образец в интернете.

9. Рассрочка с «довеском»

Еще один популярный вид обмана с рассрочкой — это рассрочка с «довеском». Например, при покупке дорогого смартфона вас попросят докупить аксессуары, страховку или услуги на весьма внушительную сумму, которая может составлять треть от стоимости телефона. Якобы это условия банка или самой компании. На самом же деле продавец снова просто увеличивает средний чек, чтобы заработать больше бонусов. Не поленитесь и позвоните в банк, чтобы узнать условия рассрочки.

10. Не верьте рассказам продавцов

Вопреки расхожему мнению, в некоторых магазинах электроники продавец получает не процент от продаж, а фиксированную сумму за определенную модель пылесоса, к примеру, или телефона. Поэтому сегодня он хвалит один пылесос, а завтра — другой. Так что лучше читайте отзывы в интернете.

А о каких уловках нечестных продавцов знаете вы? Делитесь своими наблюдениями в комментариях.