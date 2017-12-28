10 грязных уловок мошенников, на которые туристы попадаются чаще всего

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В 2016 году по всему миру насчитывалось порядка 1,235 млрд международных туристов. Относительно 2015 года этот показатель вырос на 4 %. При этом самыми популярными у туристов странами стали Франция, США, Испания, Китай, Италия и Великобритания. Вместе с ростом числа туристов увеличивается и количество обманутых путешественников. Ведь так часто, посещая чужие страны, мы слишком доверчивы к местным жителям. А осознание того, что нас обманули, приходит порой слишком поздно. Мы в AdMe.ru решили рассказать о самых распространенных уловках, которые используют мошенники и воры почти во всех странах мира.

1. Потерянные вещи

Представьте, что вы спокойно гуляете по незнакомому городу. Неожиданно замечаете, что на тротуаре лежит кольцо, браслет или еще какое-то довольно дорогое украшение. Вы поднимаете его, и в этот же миг к вам подходит другой человек, который очень настойчиво предлагает не искать владельца (мол, это уже практически невозможно), а поделить стоимость находки пополам. Так как у него с собой нет наличных денег, незнакомец просит вас дать ему определенную сумму, а вы при этом оставляете себе находку. В результате окажется, что драгоценность липовая и ничего не стоит, а вы отдали крупную сумму денег мошеннику.

2. Псевдогадания

Во многих странах мира местные жители промышляют псевдогаданиями: на веточках, каких-то ценных личных вещах или деньгах. Будьте бдительные, не ведитесь на такие дешевые трюки, даже если лжегадалка убеждает, что может спасти вас от финансового краха или чего-то похуже. Скорее всего, она просто украдет ваши деньги или ценные вещи, ловко подменив их на фальшивки. А в случае с веточками и прочей ерундой просто попытается выжать из вас по максимуму денег за свои очень сомнительные услуги.

3. Частные такси

Если вы приехали в другой город или вообще в другую страну, лучше всего заказать трансфер заранее в проверенной фирме. Но если же этот вопрос не был решен дома, пользуйтесь городским общественным транспортом (метро, трамваи, автобусы) или заказывайте такси в крупных фирмах, которые озвучивают стоимость услуг перед поездкой. Не стоит доверять частным извозчикам, которые могут заломить невероятную цену или намеренно возить вас по максимально длинному маршруту.

4. Плата за проезд

Тем не менее в частном общественном транспорте тоже следует быть начеку. Водитель маршрутного такси может дать вам сдачу в местной валюте, а она может быть на порядок дешевле долларов или евро, которыми расплачиваетесь вы. Так что будьте внимательны.

5. Бесчестный продавец

С такими мошенниками вы можете встретиться в небольших магазинах или уличных палатках с сувенирами. Бесчестный продавец будет делать одновременно несколько дел: говорить по телефону, торговаться с тремя клиентами, брать деньги и давать сдачу. А между делом может записать данные вашей кредитки, если вы решите ею расплатиться. Или просто дать не всю сдачу, в надежде что сумел вас отвлечь. Возможна и другая ситуация: когда один продавец увлекает вас беседой, второй рассчитывает вас и тоже либо узнает данные карты, либо дает сдачи меньше, чем требуется.

6. Билет не через кассу

В случае если вы купите билеты в театр, на концерт, в музей или еще куда угодно с рук, велик шанс, что билет окажется липовым. Но если все же билет настоящий, есть вероятность, что вам продадут его втридорога. Лучше приобретать билеты в официальных кассах или на сайте организатора.

7. Звонок с ресепшен

Когда вы останавливаетесь в гостинице или отеле, вам могут позвонить в номер и, представившись сотрудником службы размещения постояльцев, попросить данные вашей банковской карты, чтобы оплатить услуги. Никогда никому не сообщайте эту информацию. Если же вас будут настойчиво уговаривать, скажите, что готовы спуститься на ресепшен и оплатить проживание самостоятельно. Скорее всего, мошенник стушуется. Стоит учесть и то, что в цивилизованных отелях оплата производится в момент выезда, когда вы сдаете ключи от номера.

8. Аренда жилья

В некоторых случаях туристы предпочитают селиться не в отелях, а арендовать квартиры или даже целые дома. Тут велика вероятность, что владелец жилья выставит вам огромный дополнительный счет «за порчу имущества». Чтобы не допустить этого, заключайте договор с хозяином квартиры перед заселением, в котором будут оговорены все пункты насчет порчи имущества и любой дополнительной платы.

9. Новые друзья

Такой метод воровства очень распространен в теплых странах, где туристы живут не в основной части отеля, а в бунгало. Мошенники заводят с вами знакомство, несколько вечеров вы весело проводите время вместе. Затем в один прекрасный день они узнают, когда именно вас не будет в вашем домике, и проникают туда, взломав окно или даже дверь. В результате вы рискуете лишиться всех денег и ценных вещей. Чтобы этого избежать, пользуйтесь номерами в отеле или бунгало, в которых обязательно есть сейф. И старайтесь меньше рассказывать малознакомым людям о своих планах во время отдыха.

10. Просьбы позвонить

На улице к вам может подойти очень испуганный или озадаченный человек. Он попросит позвонить, так как потерял свой телефон, или скажет, что его ограбили. В результате звонок будет стоить вам целого состояния. Мошенник просто позвонит на заранее приготовленный номер, и во время этой беседы у вас снимут все деньги. Не переживайте, они обязательно поступят на счет воришки. Чтобы сберечь деньги, пользуйтесь тарифами сотовых операторов, которые не дают уходить в минус. В этом случае вы, одолжив телефон, лишитесь средств, которые были на счету, но по крайней мере у вас не появится огромный долг.

Безусловно, этот список можно продолжить. И мы предлагаем сделать это вам. Расскажите, о каких уловках знаете вы, с какими из них сталкивались на личном опыте?