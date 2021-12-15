10 уловок, которыми пользуются знаменитости, чтобы блистать на красной дорожке

Позируя фотографам на красной ковровой дорожке, знаменитости, как правило, выглядят довольными и расслабленными. На самом деле такие события могут отнимать много времени и энергии, и, чтобы хорошо выглядеть на фото, требуется много терпения и усилий. Поэтому, когда звезды хотят поразить нас своей красотой, у них в арсенале есть множество лайфхаков — от ношения обуви большего размера до использования скотча.

Нам в AdMe.ru стало любопытно, что делают наши любимые знаменитости, чтобы блистать на красных дорожках, поэтому мы решили раскрыть некоторые из их секретов.

Они принимают фирменные позы

После многих лет позирования перед камерами многие звезды придумали свои собственные фирменные позы. Оглядываясь через плечо, сцепляя руки или демонстрируя с гордостью свои формы — каждая знаменитость знает свой лучший ракурс и умеет принимать позы, которые позволяют ей отлично выглядеть на фотографиях. Например, Дженнифер Лопес часто показывает свои ноги и выбирает платья с разрезами по бокам, которые ей в этом помогают.

Во время поездок на машине они ложатся на сиденья, чтобы одежда не помялась

Многие знаменитости предпочитают надевать на красную ковровую дорожку сложные платья. Чтобы они не мялись, звезды лежат, а не сидят в автомобильных креслах. «Никаких складок... Это сложнее, чем кажется!» — написала Дженнифер Энистон в своем посте, показывая, как она лежит в машине по дороге на премию SAG Awards.

Они выбирают обувь большего размера

Мы часто видим звезд в обуви, которая кажется им слишком большой. Причина этого на самом деле довольно проста: знаменитости часто выбирают туфли большего размера, чтобы избежать мозолей и отеков.

Они носят удобные кроссовки

Выбор обуви большего размера не единственный трюк, который используют знаменитости, чтобы ногам было комфортно во время долгих мероприятий. Зачем мучить себя и носить неудобные каблуки, если можно просто надеть кроссовки? Так и поступили актрисы Хейли Стайнфелд и Салли Филд во время вечеринок Vanity Fair по случаю вручения премии «Оскар».

Они используют мыло, чтобы расстегнуть или застегнуть заклинившую молнию

Несмотря на то что знаменитости и их стилисты тщательно проверяют одежду перед мероприятием, случиться может все что угодно. Если молнию заклинило, можно потереть куском мыла проблемный участок, и она сдвинется вверх или вниз.

Они фотографируются до начала мероприятия

Перед отъездом на мероприятия знаменитости делают селфи или просят своих помощников сфотографировать их. Это помогает звездам увидеть, как их наряды и аксессуары будут выглядеть на фотографиях. Вы тоже можете использовать этот трюк в следующий раз, когда будете готовиться к вечеринке.

Они используют лак, чтобы предотвратить возникновение статического электричества

Статическое электричество доставляет много неприятностей. Чтобы их избежать, стилисты знаменитостей используют простые трюки. Например, они брызгают лаком на внутреннюю сторону одежды, прикасаются к нарядам мокрыми руками или посыпают кожу своих клиентов детской присыпкой.

Они используют тени для век, чтобы их волосы выглядели гуще

Вы можете пользоваться этим трюком, как и многие знаменитости! Просто выберите матовые тени для век, соответствующие цвету ваших волос, и нанесите их на линию роста волос или пробор с помощью кисточки для макияжа.

Они улыбаются глазами

Когда вы улыбаетесь только ртом, а ваши глаза выглядят грустными, улыбка может показаться немного неискренней. Многие знаменитости научились улыбаться глазами, позируя для фотографий. Они немного щурятся, и их глаза принимают форму полумесяца.

Они используют клейкую ленту для создания потрясающего декольте



Некоторая одежда, например платье без бретелек или с глубоким вырезом, может быть слишком открытой, и знаменитости изо всех сил стараются избежать конфузов. Многие известные женщины используют специальный скотч, чтобы их декольте смотрелось аккуратнее. Ким Кардашьян так делает, чтобы лучше выглядеть в платьях без бюстгальтера, а Кристен Белл заклеивает свою одежду, чтобы не показывать то, что она не хочет демонстрировать. Если вы тоже хотите попробовать этот трюк, вам нужен не обычный скотч, а косметический, разработанный специально для таких целей, например гипоаллергенный скотч для подтяжки груди.