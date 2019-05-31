10 трюков в использовании микроволновки, которые станут настоящей находкой для хозяйки

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Вокруг вреда от воздействия микроволновой печи ходит много мифов. Исследователи доказали, что при соблюдении правил эксплуатации никакая опасность человеку не грозит. Однако не стоит ограничивать функционал и использовать этот универсальный бытовой прибор только для разогрева пищи.

AdMe.ru рекомендует попробовать несколько необычных способов применения микроволновки, которые упростят жизнь хозяйке.

Очистка овощей и фруктов от кожуры

Чтобы быстро избавиться от кожуры, необязательно обдавать овощи или фрукты кипятком. Можно поступить гораздо проще. Сначала следует сделать крестообразный надрез на кожице. Потом поместить продукт в микроволновку примерно на 2 минуты при средней мощности. Когда овощи или фрукты немного остынут, кожура начнет отставать. Снять ее уже дело техники.

Получение большего количества цитрусового сока

Сок лимонов, лаймов, апельсинов и грейпфрутов будет лучше выжиматься, если их предварительно немного подогреть. Цельные фрукты следует поместить в микроволновую печь и оставить примерно на 20 секунд. В результате они немного размякнут. Затем надо разрезать их на 4 части и хорошо отжать. Плоды окажутся сочнее, и количество сока будет больше.

Стерилизация банок

Для начала банки тщательно моются. Затем на дно наливается немного воды. Внутри микроволновки емкости надо размещать так, чтобы они не соприкасались друг с другом. Нагревать следует около 3 минут, включив печь на полную мощность. За это время вода закипит, и банки как следует простерилизуются.

Устранение запаха разделочных досок

Помимо самой доски и микроволновки понадобится лимон. Загрязненную поверхность следует сполоснуть и тщательно натереть долькой цитруса. После можно отправлять доску в печь примерно на 5 минут. Затем необходимо промыть ее под проточной водой. Неприятный запах должен исчезнуть.

Варка капустных листьев

Микроволновка поможет подготовить капустные листья для голубцов. Сначала следует промыть кочан и удалить твердую часть. В печь капусту можно класть прямо в таком виде, а можно дополнительно обернуть пищевой пленкой для создания большего тепличного эффекта. Варить при средней мощности в течение 10 минут. Периодически можно переворачивать кочан.

Возвращение аромата специям

Когда специи и травы долго хранятся, они могут утратить аромат. Чтобы вернуть свежесть и пряность, можно слегка разогреть их в микроволновой печи. Времени это займет немного — около 10–15 секунд при установке мощности на максимум.

Предотвращение плача от лука

При резке лука можно избежать слез. Для этого необходимо очистить луковицу и срезать верх и низ. Затем следует поместить ее в микроволновку на 30 секунд. После остывания можно приступать к шинковке. Этот способ помогает избавиться от веществ, провоцирующих слезоотделение, при этом сохранив вкус и полезные свойства лука.

Приготовление дрожжевого теста

Чтобы тесто хорошо поднялось, необходимо тепло. Если не терпится приступить к процессу выпечки, можно воспользоваться быстрым и эффективным способом. Надо поместить тару, наполовину заполненную дрожжевым тестом, в микроволновку. Чтобы тесто не зачерствело, следует поставить рядом стакан с водой. Время нагрева — 3–4 минуты. После этого тесту требуется еще около 5–6 минут для остывания.

Сушка травы

Необязательно ждать, пока собранные травы высохнут самостоятельно. Микроволновая печь справится с этой задачей гораздо быстрее. Зелень можно сушить как в цельном виде, так и в нарезанном. Около 1 минуты будет достаточно. Лишняя влага испарится, а все полезные свойства и приятный аромат сохранятся.

Возвращение хлебу мягкости

Можно пользоваться двумя способами. Для первого понадобится бумажное полотенце. Сначала необходимо завернуть в него черствый хлеб, а потом смочить небольшим количеством воды. Затем все вместе поместить на тарелку и поставить разогреваться в течение 1 минуты. Есть способ проще. Для дополнительного увлажнения можно просто использовать стакан с водой. Его следует поставить в микроволновку рядом с хлебом. В этом случае может потребоваться чуть больше времени.

Какие у вас есть полезные лайфхаки в использовании микроволновки?