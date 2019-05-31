10 трюков в использовании микроволновки, которые станут настоящей находкой для хозяйки
Вокруг вреда от воздействия микроволновой печи ходит много мифов. Исследователи доказали, что при соблюдении правил эксплуатации никакая опасность человеку не грозит. Однако не стоит ограничивать функционал и использовать этот универсальный бытовой прибор только для разогрева пищи.
AdMe.ru рекомендует попробовать несколько необычных способов применения микроволновки, которые упростят жизнь хозяйке.
Очистка овощей и фруктов от кожуры
Чтобы быстро избавиться от кожуры, необязательно обдавать овощи или фрукты кипятком. Можно поступить гораздо проще. Сначала следует сделать крестообразный надрез на кожице. Потом поместить продукт в микроволновку примерно на 2 минуты при средней мощности. Когда овощи или фрукты немного остынут, кожура начнет отставать. Снять ее уже дело техники.
Получение большего количества цитрусового сока
Сок лимонов, лаймов, апельсинов и грейпфрутов будет лучше выжиматься, если их предварительно немного подогреть. Цельные фрукты следует поместить в микроволновую печь и оставить примерно на 20 секунд. В результате они немного размякнут. Затем надо разрезать их на 4 части и хорошо отжать. Плоды окажутся сочнее, и количество сока будет больше.
Стерилизация банок
Для начала банки тщательно моются. Затем на дно наливается немного воды. Внутри микроволновки емкости надо размещать так, чтобы они не соприкасались друг с другом. Нагревать следует около 3 минут, включив печь на полную мощность. За это время вода закипит, и банки как следует простерилизуются.
Устранение запаха разделочных досок
Помимо самой доски и микроволновки понадобится лимон. Загрязненную поверхность следует сполоснуть и тщательно натереть долькой цитруса. После можно отправлять доску в печь примерно на 5 минут. Затем необходимо промыть ее под проточной водой. Неприятный запах должен исчезнуть.
Варка капустных листьев
Микроволновка поможет подготовить капустные листья для голубцов. Сначала следует промыть кочан и удалить твердую часть. В печь капусту можно класть прямо в таком виде, а можно дополнительно обернуть пищевой пленкой для создания большего тепличного эффекта.
Варить при средней мощности в течение 10 минут. Периодически можно переворачивать кочан.
Возвращение аромата специям
Когда специи и травы долго хранятся, они могут утратить аромат. Чтобы вернуть свежесть и пряность, можно слегка разогреть их в микроволновой печи. Времени это займет немного — около 10–15 секунд при установке мощности на максимум.
Предотвращение плача от лука
При резке лука можно избежать слез. Для этого необходимо очистить луковицу и срезать верх и низ. Затем следует поместить ее в микроволновку на 30 секунд. После остывания можно приступать к шинковке. Этот способ помогает избавиться от веществ, провоцирующих слезоотделение, при этом сохранив вкус и полезные свойства лука.
Приготовление дрожжевого теста
Чтобы тесто хорошо поднялось, необходимо тепло. Если не терпится приступить к процессу выпечки, можно воспользоваться быстрым и эффективным способом. Надо поместить тару, наполовину заполненную дрожжевым тестом, в микроволновку. Чтобы тесто не зачерствело, следует поставить рядом стакан с водой.
Время нагрева — 3–4 минуты. После этого тесту требуется еще около 5–6 минут для остывания.
Сушка травы
Необязательно ждать, пока собранные травы высохнут самостоятельно. Микроволновая печь справится с этой задачей гораздо быстрее. Зелень можно сушить как в цельном виде, так и в нарезанном. Около 1 минуты будет достаточно. Лишняя влага испарится, а все полезные свойства и приятный аромат сохранятся.
Возвращение хлебу мягкости
Можно пользоваться двумя способами. Для первого понадобится бумажное полотенце. Сначала необходимо завернуть в него черствый хлеб, а потом смочить небольшим количеством воды. Затем все вместе поместить на тарелку и поставить разогреваться в течение 1 минуты.
Есть способ проще. Для дополнительного увлажнения можно просто использовать стакан с водой. Его следует поставить в микроволновку рядом с хлебом. В этом случае может потребоваться чуть больше времени.
Какие у вас есть полезные лайфхаки в использовании микроволновки?
Фото на превью Татьяна Кулинарный канал / YouTube