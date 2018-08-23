10 трюков профессиональных визажистов, которые пригодятся любой девушке

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В арсенале визажистов всегда есть множество секретов, с помощью которых они делают макияж восхитительным. Иногда такие трюки даже помогают профессионалу сэкономить время и сократить траты на косметику. Мы решили разузнать о хитростях, которые опытные визажисты используют в своей работе. Уверены, они пригодятся и вам.

AdMe.ru делится с вами неочевидными и эффективными приемами профессиональных визажистов.

1. Помойте спонжи перед нанесением средства

Помойте спонжи и бьюти-блендер непосредственно перед использованием и промокните полотенцем. Распределяйте средства по коже похлопывающими движениями. Этот совет поможет не только сэкономить на косметике — ведь она будет впитываться в спонжи гораздо меньше, — но и создать натуральный образ. Тональный крем, нанесенный «мокрым» способом, будет смотреться гораздо естественнее. А сияние хайлайтера и теней для век продержится дольше, если наносить их мокрой кистью.

2. Не храните косметику в ванной

Помимо того что в теплой и влажной среде размножаются бактерии, сырость и высокая температура, которых не избежать в ванной комнате, сокращают срок службы и влияют на качество косметических продуктов. Профессиональные визажисты даже кладут абсорбирующие гранулы в чемоданчики с косметикой (такие же используются в коробках для обуви, чтобы не допустить излишней влажности).

3. Сделайте брови естественными

Нанесите на руку любой косметический карандаш, цвет которого подходит вашему оттенку бровей. Плоской кисточкой наберите с руки немного средства и прокрасьте бровь по росту волосков, чтобы визуально добавить густоты. Для укладки бровей попробуйте мужской воск для усов: он отлично зафиксирует и будет незаметен. Нанесите его щеточкой только на кончик брови. Такой макияж будет выглядеть более естественным.

4. Замаскируйте мелкие морщины

Если у вас есть морщинки или складки на веках, которые вы хотели бы скрыть, используйте в макияже глаз матовые тени. А если отказываться от блеска совсем не хочется, нанесите поверх матовых немного теней со светоотражающими частицами, но только на центр подвижного века.

5. Используйте палитру

Визажисты часто смешивают разные продукты для макияжа, чтобы добиться желаемого эффекта. Для этих целей профессионалы используют специальную металлическую палитру, но подойти могут и обычная пластиковая крышка от крема или зеркальце. В отличие от руки такая поверхность не нагреет и не впитает в себя средство. Можно смешивать оттенки помады, тонального крема, теней — что угодно. Вы, как художник, сможете сами создавать необходимые вам в данный момент цвет и текстуру.

6. Каждому оттенку румян — свое место

Наносите румяна розовых и красных оттенков на яблочки ваших щек, оттенки персикового — по линии чуть выше скул, а бронзовые — под скулы. Визажист Джеймс Винсент утверждает, что именно так можно воссоздать натуральный румянец, который появляется, когда кровь подступает к лицу. Если нанести румяна таким способом до тональной основы, проступая, они будут выглядеть еще более натурально.

7. Подбирайте цвет косметики правильно

Часто мы бываем разочарованы тем, как новая помада смотрится на губах. Ведь, когда мы впервые попробовали ее на тыльной стороне ладони, цвет выглядел совсем иначе. Дело в разнице цвета кожи, которая на наших губах значительно ярче, чем на руках. Поэтому при выборе помады в магазине цвет лучше пробовать на подушечках пальцев, где цвет кожи почти такой же, как на губах. Выбирая тональный крем, также не стоит пробовать его на тыльной стороне ладони, где цвет кожи темнее, чем на лице. Нанесите в магазине немного крема на внутреннюю сторону предплечья или на место перехода от лица к шее и посмотрите при дневном освещении, как этот цвет смотрится на коже.

8. Не забывайте про слизистую

При макияже глаз не забудьте уделить внимание и слизистой части нижнего века. Именно она, как правило, выдает усталость глаз. Темный карандаш сделает взгляд «кошачьим» и более выразительным, светлый — добавит объема и сделает взгляд распахнутым.

9. Снимайте макияж без лишних затрат

Голливудский визажист Тони Флэшман уверяет, что ее любимое средство для снятия макияжа, на котором она остановилась спустя годы поисков, — обычный детский шампунь. Он отлично смывает даже самый стойкий макияж, не сушит кожу, а главное — никаких слез! Также Тони советует использовать его для мытья кистей для макияжа.

10. Измените цвет вашего консилера

Чтобы замаскировать неровности кожи профессиональные визажисты используют разноцветные консилеры: для темных кругов под глазами — розовый, для покраснений — зеленые. Накладываясь друг на друга, цвета образуют нейтральный серый, который потом легче замаскировать тональным средством. Если под рукой не оказалось консилера нужного цвета, можно использовать красную помаду (немного) для синяков под глазами и матовые зеленые тени — для прыщиков. Просто смешайте их со своим обычным консилером.

Расскажите в комментариях, какими трюками в макияже пользуетесь вы.