10 трюков, которые вернут белизну вашей одежде

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Сохранить белизну одежды кажется невероятно трудной задачей. Всевозможные пятна, желтизна или серый оттенок, который появляется после нескольких стирок, могут испортить любимую вещь и отбить желание покупать белое. Редакция AdMe.ru собрала эти нехитрые советы, благодаря которым можно сохранить идеальную белизну вещей без особых усилий и дорогостоящих средств.

Моющее средство, перекись и сода

«Смешайте перекись, жидкость для мытья посуды и соду в соотношении 4:2:1 и нанесите щеткой на места, которые хотите отбелить», — советует автор этого блога. Если вы хотите вернуть белизну всей вещи сразу, добавьте эту смесь в 2 л воды и оставьте в ней вещь на несколько часов, а после постирайте ее обычным способом.

Аммиак

Автор этого блога показывает, как аммиак помогает удалить с белых вещей даже такие сложные пятна, как кровь. Обязательно наденьте резиновые перчатки и обеспечьте хорошую вентиляцию перед применением этого вещества. Чтобы отбелить вещь полностью, смешайте 4 капли аммиака, 1 ст. л. перекиси водорода и 2 л воды. Оставьте вещи на пару часов, а затем постирайте с порошком.

Детская присыпка

Тут говорится, что детская присыпка отлично помогает в борьбе с жирными и масляными пятнами. Сначала промокните пятно обычной салфеткой, затем насыпьте детскую пудру или крахмал, оставьте на 10–15 минут, затем удалите пудру и постирайте вещь обычным способом.

Аспирин

Положите 3–4 таблетки аспирина в барабан стиральной машины вместе с бельем, чтобы оно не желтело. Таблетки также можно использовать, чтобы удалить желтые пятна пота: для этого нужно активировать аспирин небольшим количеством воды и нанести смесь на пятна на несколько часов, а затем постирать обычным способом.

Белый хлеб

Чтобы удалить следы помады или тонального крема с белой одежды, необходимо взять кусочек белого хлеба и скатать мякиш в шарик. После этого промокните пятна, не размазывая их по вещи. Сделать это желательно сразу после того, как появилось пятно. После этого вещь нужно постирать обычным способом.

Средство для мытья окон

Чтобы удалить чернильное пятно или пятна от фломастеров и маркеров, используйте средство для мытья окон. Для начала подложите салфетку под пятно, чтобы ткань с обратной стороны не пропиталась. Затем распылите средство для мытья окон на пятно и оставьте на 5 минут. После этого постирайте вещь в обычном режиме.

Лимон

«Перед тем как положить белую одежду в стиральную машину, подержите ее около часа в лимонной воде», — советует автор этого блога. Залейте белье водой, добавьте несколько долек лимона и чайную ложку перекиси.

Борная кислота

Борная кислота эффективно удаляет желтые пятна пота с белых вещей. Смешайте столовую ложку борной кислоты с водой и нанесите смесь на пятна. Оставьте на 15–20 минут, а затем постирайте обычным способом. Либо смешайте столовую ложку борной кислоты с порошком и добавьте в стиральную машину, чтобы вернуть белизну всем вещам. Но лучше не увлекаться таким способом: отбеливайте вещи специальными средствами не чаще чем каждую третью стирку.

Мел

Чтобы удалить жирное пятно с одежды этим способом, натрите его обычным белым мелом перед стиркой. Мел служит хорошим адсорбентом, поэтому во время стирки пятно быстрее и эффективнее исчезнет с вещей.

Порошок для посудомоечной машины

Чтобы придать белым вещам первозданный вид, здесь советуют смешать в равных частях обычный порошок и порошок для посудомоечной машины. Добавьте эту смесь в стиральную машину и стирайте в обычном режиме.