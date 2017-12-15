10 трюков, чтобы стать в новом году на 120 % продуктивнее

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Если ваше единственное желание на Новый год — иметь больше, чем 24 часа в сутках, чтобы все успевать, при этом находя время на отдых и не впадая в стрессовую кому, то эта статья для вас. AdMe.ru собрал советы психологов и экспертов по организации рабочего процесса, которые помогут вам добиться успеха и не перетрудиться.

1. Не пытайтесь быть многозадачным

Многие исследования показывают, что наш мозг не может выполнять несколько дел сразу. Мы умеем быстро переключаться между задачами, считая при этом, что выполняем больше работы. Но подобная «многозадачность», как говорят ученые, может навредить работе мозга. Мы разделяем наше внимание между несколькими делами, снижая не только количество, но и качество выполненной работы. Так что, если вы в данный момент пьете кофе, слушаете музыку, читаете эту статью и пытаетесь работать, попробуйте выбрать что-то одно.

2. Приходите на 15 минут раньше

Вашингтонский университет провел исследование, в ходе которого выяснилось, что люди, приходящие в офис раньше других, оцениваются начальством как более добросовестные и продуктивные, чем их коллеги. А в гарвардском исследовании говорится, что сотрудники, которые приходят позже или часто опаздывают, считаются менее эффективными. Даже если они выполняют всю работу и задерживаются допоздна. Поэтому старайтесь приходить на работу на 10–15 минут раньше остальных. Так у вас будет время подготовиться к рабочему дню и показать себя с лучшей стороны.

3. Выполняйте самую сложную работу в начале дня

Эксперт и автор книг по тайм-менеджменту Лора Вандеркам (Laura Vanderkam) советует принимать сложные решения и выполнять тяжелую умственную работу в первой половине дня. Она называет этот промежуток времени «часом силы» (power hour), в который мы можем сделать 80 % работы, запланированной на день.

4. Заканчивайте работу в одно и то же время

Под конец дня мозг устает и становится менее эффективным. Поэтому если вы заканчиваете работу в 18:00, то ровно в 18:00 вставайте и уходите домой. Отдыхайте и проводите время с семьей. Если это возможно, поддерживайте баланс между домом и работой. Не стоит приносить работу домой и планировать совещания в выходные.

5. Делайте только то, что должны

Часто люди берут на себя лишнюю работу, чтобы выслужиться перед боссом или просто из-за того, что не смогли сказать «нет». Желание все успеть и всем помочь приводит к лишним стрессам и снижению продуктивности. Ведь какой смысл от выполненной работы, если она не обладает должным качеством?

6. Отключите уведомления

Кто-то опубликовал историю в Instagram. День рождения у школьного друга. Вышла новая версия приложения. Что вообще может быть важного в уведомлениях на вашем телефоне или в браузере? Отключите все, что отвлекает вас от дела. Выключите звуковое оповещение во всех чатах, если они заставляют вас обращать на себя внимание. Когда появится что-то действительно важное, к вам подойдут или вам позвонят. Все остальное можно прочитать потом.

7. Завершите дело, прежде чем начать следующее

Это позволит вам не держать все в голове, тратя свои силы. Завершив задание, о нем можно не думать, смело выкинуть из головы и сконцентрироваться на новой задаче. Привычка хладнокровно и методично вычеркивать выполненные задания по очереди позволит вам не накапливать лишнюю усталость.

8. Работайте в тишине, если это возможно

Вам может показаться, что музыка в наушниках позволяет вам лучше концентрироваться и быстрее выполнять свою работу, но в действительности это не так. Исследование Уэльского университета доказывает, что любые лишние звуки быстрее утомляют наш мозг, даже если вы не обращаете на них внимание. По словам невролога и музыканта Дэниела Левитина (Daniel Levitin), лучше всего слушать музыку за 10–15 минут до начала работы, чтобы проснуться и поднять себе настроение.

9. Выделите 15–30 свободных минут вечером

Посвятите 30 минут в конце дня или в воскресенье планированию следующего дня или недели. Серьезно, это не займет много времени, а вы будете знать, что должны сделать, и даже сможете немного расслабиться. Исследование в журнале, посвященном вопросам профессиональной и организационной психологии, показало, что планирование задач позволяет людям не думать о них, благодаря чему снижается уровень стресса. А исследователи из Гарварда говорят, что 15 минут, потраченные на составление плана, могут сделать вас более успешным во всех делах и начинаниях.

10. Выбросите все лишнее к чертям

Хлам отвлекает — к такому выводу пришли исследователи. «Загроможденный рабочий стол с кучей ненужных бумаг, проводов, старой косметикой и личными вещами не сделает вас более успешным» — пишет Forbes. Отправьте все лишние бумаги в шредер, протрите пыль, разложите файлы по папкам, а все вещи, которые не относятся к работе, отнесите домой.

Что из всего этого следует?