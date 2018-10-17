10 устаревших традиций, отказаться от которых у нас не хватает смелости

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Не пробовали подсчитать, сколько вещей мы делаем, потому что так положено? И вроде бы прекрасно понимаем, что в любой момент можно сказать «нет». Например, отказаться скидываться на день рождения коллеги или разрешить себе забить на очередную встречу с одноклассниками. Так нет же, будто что-то удерживает изнутри.

AdMe.ru стало интересно, какие традиции уже давно превратились для нас в чемодан без ручки, который хочется выбросить, но тащить вроде как полагается. Чтобы выяснить это, мы покопались в диалогах обычных пользователей на Reddit, TheQuestion и Pikabu.

1. Пышный выпускной в 4-м классе

Особо активные представители родительского комитета начинают подготовку к этому событию чуть ли не с 1 сентября. Они устраивают настоящий ажиотаж с заказом фотоальбомов и выбирают для своих чад дорогие наряды. Самое интересное, что детям такой праздник особенно и не нужен: многие из них с удовольствием сбежали бы с нудной школьной линейки и переоделись в вещи, которые можно не бояться испачкать. Не в восторге от предстоящих торжеств и многие родители. Зачем нужна грандиозная церемония при прощании с начальной школой? Дети просто переходят с 4-го класса в 5-й!

2. Необходимость обниматься при встрече с коллегами и другими не особо близкими людьми

В некоторых коллективах по утрам полагается накидываться друг на друга с объятиями. Так люди демонстрируют, что их офис — это большая и дружная семья. Тем не менее в интернет-диалогах пользователи часто признаются, что в таких случаях чувствуют себя некомфортно: им было бы удобнее сохранять определенную дистанцию в отношениях. Жать руку или как-либо иначе контактировать на физическом уровне — это фишечка из древности, подсознательное принятие человека в свой круг.

3. Подарки строго по определенным датам и обязательный список людей, которых надо осчастливить

У вас ведь тоже есть такой список, правда? И в него наверняка входит какая-нибудь дальняя тетушка, с которой вы общаетесь раз в полгода. Правда, это не освобождает вас от обязанности вручать ей дежурные подарки к Новому году и на именины. Сюда же, пожалуй, можно отнести традицию закупаться в отпуске одинаковыми дешевыми магнитиками, которых якобы с нетерпением ждут ваши коллеги. Мы чувствуем себя обязанными дарить подарки на Рождество, дни рождения, свадьбы, новоселье, выпускные экзамены. Нам приходится тратить деньги, даже если мы влезаем из-за этого в долги. И неважно, что подарок может оказаться ненужным и его засунут в шкаф собирать пыль.

4. Школьное братство и ежегодные встречи выпускников

Не все готовы признать школьные годы лучшим временем в своей жизни, не у каждого сложились теплые и доверительные отношения с одноклассниками и учителями. Кто-то не вписался в коллектив и 10 лет жил в статусе белой вороны или изгоя, а кто-то откровенно скучал на уроках. Поэтому очередная встреча «дружного класса» вряд ли доставит им удовольствие. «Терпеть не мог школу и почти всех своих одноклассников. Ходило ошибочное мнение среди учителей, что у нас дружный класс, но это было не так. Я с радостью расстался со всеми ними (кроме одного — своего соседа по парте, с которым даже сейчас, спустя 6 лет, общаюсь каждый день) и не собираюсь ни на одну встречу выпускников».

5. Групповые фотографии в школе и детском саду

У каждого из нас есть как минимум десяток таких не особо профессиональных фотографий, где все стоят навытяжку и не мигая смотрят в объектив. А из-за того, что приглашенные в школу фотографы работают в спешке, качество этих снимков, как правило, оставляет желать лучшего. «У дочери в 3-м классе собрали по 300 руб. на групповые снимки. Приносит фото, а на юбке соседней девочки глаз. Просто глаз и все. При этом, по словам дочери, одноклассница третьего глаза не имеет. Фотограф все переделал, а неудачные (с глазом) снимки можно было выкупить по 100 руб. за штуку. Меня очень интересует, при какой технике фотомонтажа на юбке мог появиться глаз?»

6. Покупать дорогие и красивые вещи, но не пользоваться ими

Помните знаменитый бабушкин сервиз, который пылился в серванте в ожидании больших праздников? Неприкосновенными могли быть полотенца, лежавшие стопочкой в шкафу «на приданое», или красивые куклы, которыми нельзя было играть, чтобы не испортить. Наверно, отсюда у многих из нас жива привычка откладывать все хорошее на потом: лишний раз не есть из дорогой посуды, держать в шкафу красивые платья в ожидании особого случая. «Бабушка, как только я открывал сервант, сразу кричала: „Куда полез!“ Я себя котом ощущал. Потом оказалось, там подарочные хрустальные наборы стояли. Вот думаю, кому они сейчас нужны?»

7. Проставляться на работе, скидываться на праздники

Традиции вливаться в коллектив, постоянно сдавать деньги на любые праздники — от Нового года и Международного женского дня до чьих-то дней рождения и свадеб — могут пробить изрядную брешь в бюджете любого сотрудника. И знаете, не всех это устраивает. «Вчера начальница вызвала к себе в кабинет и поинтересовалась, что мы собираемся дарить на 8 Марта. Я предложил исполнить живьем песню и сыграть на гитаре, на что сказали: „Этого мало. Нужно еще что-то“. В итоге с какого-то перепугу мы будем скидываться по 1 тыс. руб. с человека в добровольно-принудительном порядке на цветы, алкоголь и торты. Честно, у меня немного горит».

8. Гладить постельное белье

От этой традиции, пожалуй, отказаться проще всего. Многие из нас уже откровенно забросили глажку одежды, вот и на постельные принадлежности уже рука не поднимается. Единственное, что нас ждет, — неодобрение со стороны мам и бабушек, которые привыкли отпаривать буквально каждую строчку на белье. «Пока жила с мамой, не задумывалась и гладила все подряд. Но как только стала жить самостоятельно, уже через месяц стало жаль времени потраченного. Отпаривание оставшихся в живых после стирки клещей считаю мифом. Единственное, что я бы гладила, — рубашки, одежду из тонких и мнущихся тканей. Трикотаж, махровые полотенца и постельное белье обойдутся».

9. Покупать автомобиль, влезать в ипотеку

Своя квартира и машина — это, конечно, замечательно. При условии, что с их приобретением мы не загоняем себя на долгие годы в кредитное рабство. И если с покупкой жилья в ипотеку многие еще готовы смириться, то от личного автомобиля в последние годы отказывается все больше и больше людей. Авто ест много денег. И дело не только в бензине. Страховки, парковки, штрафы, запчасти, апгрейды: всегда хочется что-то новое в машину привнести, обновить, улучшить.

Парковок в городах мало, и в час пик найти место нереально. Ведь пройти пешком два квартала — уже не комильфо.

10. Дополнительно благодарить за оказанные услуги

Уже в открытую говорят, что если после успешного лечения не терпится дать врачу что-то материальное, лучше узнать, есть ли у больницы срочные потребности в каких-то вещах. Вряд ли там откажутся от новых подушек, одеял или обогревателей. А родителей школьников не особо радует традиция скидываться на дорогие подарки классным руководителям, воспитателям и руководству учебных заведений. «В родительском комитете каждый раз собирали по 200 руб. на подарок воспитателю и по 200 руб. на подарок заведующей садиком. С 2 тыс. человек получалась сумма в 400 тыс. руб., на которую можно было купить нехилый такой подарок».