10 товаров из специализированных магазинов, которым можно найти неожиданное применение

Даже если вы не увлекаетесь рисованием или готовкой, это еще не значит, что вам нет нужды заходить в отделы канцтоваров и посуды. Иногда в специализированных магазинах удается купить вещи, которым можно найти применение совсем в других сферах. Например, кошатники обнаружат немало полезного для своих питомцев в строительном гипермаркете.

Мы в AdMe.ru решили полистать каталоги художественных, рыболовных и других специализированных магазинов и нашли в них товары, которые пригодятся в повседневной жизни всем.

Кисти для макияжа можно купить в отделе канцтоваров

Если у вас нет времени или возможности зайти в магазин косметики за специальными кистями для макияжа, замену им вы найдете в отделе канцтоваров. Там есть художественные кисточки разных форм и размеров, которыми удобно наносить не только краски на бумагу, но и косметику на лицо. Маленькая жесткая кисть создает тонкие острые линии. Идеально для тайтлайнинга и имитации волосков бровей. © SaraSays / Reddit

Веревка из хозяйственного магазина поможет обновить кошачью когтеточку

Когда когтеточка кошки уже поизносилась, необязательно покупать новую. Со столбика можно снять растрепанную веревку и обмотать его новой. Подходящие прочные веревки продаются в хозяйственных магазинах. Новую веревку нужно приклеить к столбику и закрепить ее края гвоздями.

Топливные гранулы из строительного магазина заменят наполнитель для кошачьего туалета

Топливные гранулы, или пеллеты, получают из древесных отходов и используют для отопления домов. Внешне они напоминают наполнитель для кошачьего туалета и могут использоваться вместо него. Пеллеты продают в строительных магазинах в больших упаковках. Но для кошек подойдут только пеллеты из чистого дерева, которые не содержат фенол: он может быть вреден для здоровья. Информацию о составе гранул подскажет продавец или производитель. Я использую их. Работает лучше, чем кошачий наполнитель. Никакого запаха. © slightlydramatic / Reddit

Лак для волос из магазина косметики можно использовать как средство от насекомых

Косметические средства можно использовать не только для наведения красоты, но и для защиты от насекомых. Когда в доме появятся комары или мухи, распылите на них лак для волос. Он сработает не хуже, чем специальный спрей или фумигатор. Главное, не наносите лак на стены, чтобы не испортить краску. Насекомые падают, как камень, когда вы брызгаете в них этим. © Ill_Description108 / Reddit

В формы для кексов удобно сажать растения

Если вы увлекаетесь выращиванием цветов или трав, то вам наверняка часто приходится искать емкости для рассады. Ее можно выращивать в специальных пластиковых горшочках из магазина для садоводов или в одноразовых стаканах. Еще одна емкость, подходящая для этой цели, — металлическая форма для кексов из отдела посуды.

Рыболовной леской легко нарезать торты

В магазинах для охотников и рыболовов продаются лески, которые могут заменить нож. Ими удобно нарезать на кусочки, например, торты. Нужно взять в обе руки чистую леску, натянуть ее, наметить линии на глазури торта и опустить леску вниз, разрезая ею торт. Благодаря этой технике куски получатся аккуратными и не будут крошиться. С помощью лески можно разрезать и бисквиты при приготовлении торта на ровные коржи. Нужно вставить в бока бисквита с 2 сторон зубочистки, обернуть его леской и потянуть ее за концы. Получатся 2 коржа.

Керамзит из строительного магазина пригодится для растений

Еще одна полезная покупка из строительного магазина — керамзит. Это глиняные шарики, которые используют, например, для заполнения фундамента. Если насыпать керамзит на дно цветочного горшка, после полива он впитает в себя воду. Затем корни растения сами поглотят необходимое количество воды из этих камешков, и вам не придется беспокоиться о том, что вы поливаете растения слишком обильно.

Клей из строительного магазина подойдет для поделок

В строительных и хозяйственных магазинах продается универсальный клей, который предназначен для починки деревянной мебели и других предметов. Но такой клей подходит и для поделок, к примеру, для изготовления слаймов, работы с тканью и бумагой. Он может заменить канцелярский клей ПВА. Родители, дети которых увлекаются творчеством, оценят то, что строительный клей, в отличие от канцелярского, продается в больших емкостях. Достаточно будет купить 1 бутылку или ведро, и больше не придется регулярно ходить в магазин за маленькими тюбиками. Перед покупкой стоит прочитать предупреждения производителя на упаковке, чтобы убедиться в том, что этот клей нетоксичен.

Опилками из зоомагазина можно наполнить коробку для защиты посылки

Чтобы содержимое почтовой посылки не повредилось при перевозке, вещи в коробке нужно укладывать плотно. Пустоты в ней заполняют, например, пузырчатой упаковкой или древесными опилками. Последние продаются в зоомагазинах. Ими наполняют клетки грызунов.

С помощью зажимов для бумаги из канцелярского магазина можно сделать вешалку для брюк

Зажимы для бумаги из магазина канцтоваров пригодятся для хранения вещей. Если у вас скопилось много плечиков, но не хватает вешалок для брюк, вы можете сделать их своими руками. Нужно только прикрепить зажимы к перекладине на резинку. Так хранить брюки будет удобнее, а при необходимости зажимы можно будет легко убрать.