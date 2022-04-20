10 товаров из специализированных магазинов, которым можно найти неожиданное применение
Даже если вы не увлекаетесь рисованием или готовкой, это еще не значит, что вам нет нужды заходить в отделы канцтоваров и посуды. Иногда в специализированных магазинах удается купить вещи, которым можно найти применение совсем в других сферах. Например, кошатники обнаружат немало полезного для своих питомцев в строительном гипермаркете.
Мы в AdMe.ru решили полистать каталоги художественных, рыболовных и других специализированных магазинов и нашли в них товары, которые пригодятся в повседневной жизни всем.
Кисти для макияжа можно купить в отделе канцтоваров
Если у вас нет времени или возможности зайти в магазин косметики за специальными кистями для макияжа, замену им вы найдете в отделе канцтоваров. Там есть художественные кисточки разных форм и размеров, которыми удобно наносить не только краски на бумагу, но и косметику на лицо.
- Маленькая жесткая кисть создает тонкие острые линии. Идеально для тайтлайнинга и имитации волосков бровей. © SaraSays / Reddit
Веревка из хозяйственного магазина поможет обновить кошачью когтеточку
Когда когтеточка кошки уже поизносилась, необязательно покупать новую. Со столбика можно снять растрепанную веревку и обмотать его новой. Подходящие прочные веревки продаются в хозяйственных магазинах. Новую веревку нужно приклеить к столбику и закрепить ее края гвоздями.
Топливные гранулы из строительного магазина заменят наполнитель для кошачьего туалета
Топливные гранулы, или пеллеты, получают из древесных отходов и используют для отопления домов. Внешне они напоминают наполнитель для кошачьего туалета и могут использоваться вместо него. Пеллеты продают в строительных магазинах в больших упаковках.
Но для кошек подойдут только пеллеты из чистого дерева, которые не содержат фенол: он может быть вреден для здоровья. Информацию о составе гранул подскажет продавец или производитель.
- Я использую их. Работает лучше, чем кошачий наполнитель. Никакого запаха. © slightlydramatic / Reddit
Лак для волос из магазина косметики можно использовать как средство от насекомых
Косметические средства можно использовать не только для наведения красоты, но и для защиты от насекомых. Когда в доме появятся комары или мухи, распылите на них лак для волос. Он сработает не хуже, чем специальный спрей или фумигатор. Главное, не наносите лак на стены, чтобы не испортить краску.
- Насекомые падают, как камень, когда вы брызгаете в них этим. © Ill_Description108 / Reddit
В формы для кексов удобно сажать растения
Если вы увлекаетесь выращиванием цветов или трав, то вам наверняка часто приходится искать емкости для рассады. Ее можно выращивать в специальных пластиковых горшочках из магазина для садоводов или в одноразовых стаканах. Еще одна емкость, подходящая для этой цели, — металлическая форма для кексов из отдела посуды.
Рыболовной леской легко нарезать торты
В магазинах для охотников и рыболовов продаются лески, которые могут заменить нож. Ими удобно нарезать на кусочки, например, торты. Нужно взять в обе руки чистую леску, натянуть ее, наметить линии на глазури торта и опустить леску вниз, разрезая ею торт. Благодаря этой технике куски получатся аккуратными и не будут крошиться.
С помощью лески можно разрезать и бисквиты при приготовлении торта на ровные коржи. Нужно вставить в бока бисквита с 2 сторон зубочистки, обернуть его леской и потянуть ее за концы. Получатся 2 коржа.
Керамзит из строительного магазина пригодится для растений
Еще одна полезная покупка из строительного магазина — керамзит. Это глиняные шарики, которые используют, например, для заполнения фундамента.
Если насыпать керамзит на дно цветочного горшка, после полива он впитает в себя воду. Затем корни растения сами поглотят необходимое количество воды из этих камешков, и вам не придется беспокоиться о том, что вы поливаете растения слишком обильно.
Клей из строительного магазина подойдет для поделок
В строительных и хозяйственных магазинах продается универсальный клей, который предназначен для починки деревянной мебели и других предметов. Но такой клей подходит и для поделок, к примеру, для изготовления слаймов, работы с тканью и бумагой. Он может заменить канцелярский клей ПВА.
Родители, дети которых увлекаются творчеством, оценят то, что строительный клей, в отличие от канцелярского, продается в больших емкостях. Достаточно будет купить 1 бутылку или ведро, и больше не придется регулярно ходить в магазин за маленькими тюбиками. Перед покупкой стоит прочитать предупреждения производителя на упаковке, чтобы убедиться в том, что этот клей нетоксичен.
Опилками из зоомагазина можно наполнить коробку для защиты посылки
Чтобы содержимое почтовой посылки не повредилось при перевозке, вещи в коробке нужно укладывать плотно. Пустоты в ней заполняют, например, пузырчатой упаковкой или древесными опилками. Последние продаются в зоомагазинах. Ими наполняют клетки грызунов.
С помощью зажимов для бумаги из канцелярского магазина можно сделать вешалку для брюк
Зажимы для бумаги из магазина канцтоваров пригодятся для хранения вещей. Если у вас скопилось много плечиков, но не хватает вешалок для брюк, вы можете сделать их своими руками. Нужно только прикрепить зажимы к перекладине на резинку. Так хранить брюки будет удобнее, а при необходимости зажимы можно будет легко убрать.
Какие неожиданные находки в специализированных магазинах делали вы?