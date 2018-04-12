10 типов вещей, которые можно и нельзя стирать в машинке

Бросить вещь в машинку — дело одной минуты. Вытащить через час уже испорченную — тоже. Иногда проще постирать вещь вручную или отнести в химчистку, чтобы не расстраиваться при виде куртки со сбившимся пухом, перекрашенных белых полотенец или испорченного кружевного шарфа.

AdMe.ru разобрался, какие вещи можно и нельзя стирать в машинке, какие нужно стирать при особых условиях (температура, отжим, тип моющих средств) и почему.

1. Спортивная обувь

Можно: кеды, за исключением самых дешевых, в качестве которых вы не уверены.

Кеды нужно стирать:

  • в холодной или теплой воде (до 40 °C): высокая температура может испортить подошву;
  • добавив немного порошка: машинка рассчитана на определенный объем моющих средств, и все лишнее останется на вещах;
  • вместе с вещами, которые будут амортизировать тряску в баке: старыми ненужными футболками или полотенцами.

Нельзя: кроссовки, потому что их можно повредить давлением, отжимом и горячей водой.

Nike советует стирать кроссовки вручную и сушить на свежем воздухе, Asics — использовать зубную щетку и не ставить возле радиатора. Это просто, но это работает.

2. Нижнее белье

Можно: белье с пластиковыми косточками или без них. Стирать нужно в специальном мешочке для стирки, в холодной или теплой воде (до 40 °C), отжимать на небольших оборотах, сушить на воздухе (не на горячей батарее и не на солнце).

Нельзя: бюстгальтер с металлическими косточками, так как косточка может застрять в барабане или привести к поломкам похуже. Кроме того, косточка может сильно деформироваться, и белье потеряет форму.

Также не следует:

  • стирать в горячей воде, отжимать на больших оборотах, сушить в машинке и на солнце белье из эластичной синтетики: нейлона, полиамида и спандекса;
  • смешивать хлопковое белье с любыми вещами другого цвета: всегда есть риск, что оно покрасится.

3. Чехлы и покрывала

Можно: чехлы и покрывала, которые не окрашивают воду, не дают усадку, без фигурных изгибов.

Нельзя:

  • покрывала, которые с трудом умещаются в машинку: они не постираются и не смогут прополоскаться как следует;
  • изделия, покрытые шерстью домашнего питомца: это может испортить машинку;
  • чехлы, пошитые под определенную вещь: если они дадут усадку, надеть их обратно будет тяжело;
  • изделия, которые красятся. Приложите смоченный в воде тампон и посмотрите, не оставила ли ткань следы; если оставила, после стирки цвет может поблекнуть, стать неравномерным.

4. Спортивная одежда

Можно: спортивную одежду отдельно от других вещей. Ее нужно стирать сразу после тренировки, не оставляя лежать в корзине: в холодной воде, на деликатном режиме, с минимальным отжимом и без сушки.

Нельзя: спортивную одежду вместе с другими вещами.

Также нежелательно:

  • добавлять кондиционеры: они закупоривают волокна и не дают спортивной одежде впитывать пот;
  • ставить высокую температуру: она лишает спортивные вещи их свойств;
  • отжимать на больших оборотах: это растягивает волокна и уменьшает срок службы вещей.

5. Вышивка и кружева

Можно:

  • вышивку нитками или лентами: деликатный режим, без отбеливателей, без сильного отжима, наизнанку и лучше в холодной воде. Перед стиркой необходимо проверить, красится ли изделие;
  • синтетические кружева: в холодной или теплой воде (до 40 °C), деликатный режим, без сильного отжима.

Нельзя: вещи с объемным декором — стеклянным, деревянным, пластиковым. Пластик потеряет блеск, дерево испортится, приклеенные стразы могут отпасть. С каждой стиркой такие изделия теряют первоначальный вид.

Нежелательно: кружева с вещами, на которых есть молнии, кнопки, пуговицы и застежки.

6. Сумки и рюкзаки

Можно:

  • однослойные хлопковые сумки для продуктов, спортивной одежды и обуви;
  • сумки, в которых нет смеси синтетических и натуральных тканей, картонных вставок, водоотталкивающего покрытия;
  • при небольшой температуре, со схожим типом вещей по составу и цвету.

Нельзя: рюкзак, если производитель не рекомендует этого делать, — он может расклеиться, повредить машинку, пострадать от трения и температуры или покрасить другие вещи.

7. Верхняя одежда

Можно:

  • вещи из хлопка и синтетики без специальных покрытий;
  • изделия без вставок из кожзаменителя: он может деформироваться;
  • вещи, в которых застегнуты все молнии: во время стирки можно повредить как застежку, так и машинку.

Нельзя: вещи, в составе которых много материалов. Вставки из кожзама могут потерять цвет, облезть, поцарапаться. Несъемные хлопковые элементы (например, капюшон) на синтетических вещах могут покраситься. Натуральный мех стирать нельзя: кожаная основа задубеет, и восстановить ее будет невозможно.

Нежелательно: одежду с водоотталкивающим покрытием в горячей воде и с отжимом на высоких оборотах. Трение и отжим могут повредить волокна. Не рекомендуется использовать кондиционеры, отбеливатели, пятновыводители при стирке таких вещей.

8. Вещи с наполнителем

Можно: вещи с наполнителем из синтетики — синтепона, полиэфира, полиэстера. Они быстро восстанавливают форму, не удерживают неприятных запахов, не сбиваются. Если ваша подушка такая, скорее всего, в ней синтетический наполнитель.

Нельзя: подушки с наполнителем из куриных перьев. Такие перья сбиваются, плесневеют, может появиться неприятный запах, потому что у них нет пропитки, как у перьев водоплавающих птиц. Если ваша подушка плохо держит форму, скорее всего, в ней перья.

Нежелательно:

  • подушки с наполнителем memory foam: такая стирка разрушает структуру изделия;
  • вещи с наполнителем из перьев уток, гусей, лебедей: их можно стирать, только если есть указание производителя. Перед стиркой нужно проверить, чтобы нигде не было дырочки и подушка или одеяло не разорвались, а после стирки нужно прополоскать их минимум 2–3 раза.

9. Теплые вещи

Можно: вещи из акрила и синтетики. Акрил внешне похож на шерсть, но ярче, легче, меньше мнется и колется. Для акрила подходят:

  • деликатный режим стирки;
  • холодная или теплая вода — до 40 °C;
  • стирка с другими вещами: это защитит от растяжения.

Нельзя: шерстяные вещи. Чтобы не повредить любимый свитер, его нужно стирать в прохладной воде с мягким моющим средством. Шерсть плохо реагирует на отжим, поэтому лучше выжимать из нее воду, не скручивая и не растягивая. Такая стирка займет 10 минут, но избавит от сожалений о том, что эксперимент с машинкой не удался.

10. Шторы и занавески

Можно: шторы и занавески, если они свободно помещаются в машинку. Синтетические, хлопковые изделия, на этикетках которых прямо указана возможность машинной стирки, лучше все же поставить на деликатный режим, использовать невысокую температуру, несколько полосканий и несильный отжим.

Нельзя:

  • тяжелые шторы: при стирке они наберут воды, станут еще тяжелее, могут повредить машинку;
  • шторы, на которых пришиты металлические кольца, особенно если изделие давно не стиралось и на кольцах есть следы ржавчины;
  • изделия, сшитые из нескольких материалов, например при наличии подкладки один из компонентов может дать усадку;
  • шторы с жесткими складками, прошитыми или заутюженными в определенной последовательности;
  • кружевные занавески из тонких и легких материалов: могут порваться, дать усадку и пр.

У вас есть наблюдения, какие еще вещи не стоит стирать в машинке?

Фото на превью Depositphotos.com, Depositphotos.com

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5 Комментарии
  • 12 апреля 2018
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  • 5121

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