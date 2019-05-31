10 средств, на которых можно сэкономить без ущерба для кожи

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Каждый день на косметическом рынке появляется новый продукт, который маркетологи буквально заставляют нас приобретать, чтобы выглядеть красиво и здорово. Однако большинство разрекламированных дорогостоящих средств можно заменить куда более дешевыми вариантами без потери качества, а от покупки некоторых вообще отказаться. AdMe.ru уверяет: эти косметические продукты с чистой совестью можно заменить более доступными аналогами (или вовсе перестать тратить на них деньги).

1. Тоник для лица

Мы покупаем тоник для очищения кожи, а также для поддержания и восстановления ее pH-баланса. Как правило, составы более дорогих и более дешевых марок не отличаются. Кроме того, многие современные очищающие пенки и мыло не оставляют налетов, которые нужно убирать тоником. Если вам просто хочется освежить кожу при помощи тоника, стоит выбирать те продукты, которые не включают в себя поверхностно-активные вещества и спирт, поскольку при их воздействии защитный липидный слой кожи быстро разрушается.

2. Скраб для тела

Скрабы с натуральными частичками, как правило, недорогие по себестоимости. Так что можно найти натуральные скрабы по вполне доступной цене в магазинах экобрендов. От покупки средств лакшери-брендов можно спокойно отказаться: обычно они ничем не отличаются по качеству и составу от экопродукции.

3. Масло для волос

Лучше всего использовать натуральные масла, сделанные из качественного сырья. Более дорогие средства часто содержат не только натуральные компоненты, но и примеси. В результате они дают лишь визуальный эффект здоровых волос. Частое использование таких средств может даже навредить. Ищите натуральные масла без каких-либо добавок на полках экобрендов.

4. Тканевые маски

Маски более дорогих и более дешевых брендов практически ничем не отличаются: и те, и другие будут давать лишь временный эффект увлажнения. Для большего результата лучше нанесите под маску сыворотку для лица. Или примите ванну — под действием пара поры расширяются и открывают путь активным компонентам.

5. Скраб для лица

Скрабом для лица лучше вообще не пользоваться, так как ороговевшую кожу на лице можно убрать водой и мягким средством для умывания, которое не травмирует гидролипидную мантию. Чем активнее и агрессивнее мы очищаем кожу, тем больший урон ей наносим, поэтому лучше использовать глиняные маски, пилинги или кислоты, действующие деликатнее скрабов.

6. Крем для ног

Покупать отдельный крем для ног — пустая трата денег. Вместо него можно использовать обычный крем для всего тела или крем для рук. Наносить его стоит несколько раз в неделю или надевать на ночь носки после использования крема — за время сна кожа ног станет мягче.

7. Ночной крем для лица

За ночь кожа восстанавливается, пытается естественным образом сбалансировать выработку кожного сала и избавиться от загрязнений. Постоянное использование ночного крема мешает этим процессам, и со временем кожа становится зависимой от увлажняющих средств. Если вы все-таки чувствуете стянутость кожи перед сном, дерматологи советуют обратить внимание на кремы недорогих, но известных брендов, поскольку они, как правило, имеют больше возможностей для исследований и тестов, чем дорогие, но менее известные марки.

8. Бальзам для губ

Большинство бальзамов и гигиенических помад содержат спирт, который сушит губы. Это вынуждает нас все чаще наносить средство, чтобы получить эффект увлажнения. Кроме того, большая часть гигиенических помад создана на основе нефтепродукта — вазелина. Часть средства, нанесенного на область губ, как правило, попадает в пищеварительный тракт, что может иметь серьезные последствия для здоровья. Бальзам без вазелина можно найти в аптеках или магазинах экотоваров. А также заменить натуральными аналогами на основе масел, меда и воска, сделав их самостоятельно.

9. Кремы для бритья

Кремы для бритья были нужны для смягчения волосяных фолликулов и лучшего скольжения бритвы до того, как появились гели для душа. Сейчас их с легкостью можно заменить другими средствами, не содержащими агрессивных сульфатов и пенообразователей. Например, кондиционером для волос, маслом для бритья и даже обычным мылом.

10. Шампунь против перхоти

Перхоть — это заболевание кожи головы, его нельзя вылечить косметическими средствами. Шампунь против перхоти будет работать, но только пока мы пользуемся им регулярно. Если его заменить любым другим — проблема вернется. Лучше всего в такой ситуации записаться на прием к трихологу.

Надеемся, наши советы помогут вам сэкономить на дорогостоящей косметике. Расскажите, какими средствами вы не пользуетесь и почему?