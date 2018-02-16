10 средств для кожи, которые стирают пигментные пятна как ластик

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Основными причинами возникновения пигментных пятен могут быть воздействие ультрафиолетового излучения, возрастные изменения, хронические заболевания печени и почек, последствия акне, беременность, заболевания кожи (экзема, дерматит), витаминный дисбаланс, заболевания желудочно-кишечного тракта. К сожалению, не все могут похвастаться идеальным тоном лица. Но не стоит отчаиваться раньше времени, ведь мы приготовили для вас рецепт великолепия, включающий продукты, которые есть в арсенале у каждого.

Мы в AdMe.ru разобрались, как избавиться от пигментных пятен и предвосхитить их появление. Прежде чем наносить средство на лицо, обязательно проверьте кожу на аллергические реакции. Для этого намажьте им небольшой участок нежной кожи предплечья и понаблюдайте за реакцией в течение суток.

Почему появляются пигментные пятна?

Если пятна воспалены, болят или чешутся, это может быть признаком аллергии или онкологии. В этом случае нужно срочно обратиться к врачу, чтобы исключить возможные заболевания. Если неприятные ощущения отсутствуют, можно воспользоваться натуральными средствами осветления. Но для максимального эффекта и предупреждения их появления в будущем лучше подойти к этому вопросу всесторонне — заняться полным оздоровлением организма.

Как ухаживать за кожей?

Перед началом процедур кожу лучше очистить мягким скрабом из смеси соли или сахара с любым растительным маслом. Такой пилинг наносится на кожу легкими массирующими движениями (кроме области вокруг глаз) и смывается теплой водой. После него кожа готова к следующему этапу — осветлению.

1. Лимон

Лимонный сок является рекордсменом по своим отбеливающим свойствам. Он подходит для очищения, дезинфекции и отбеливания кожи. Но будьте осторожны, если у вас есть аллергия на цитрусовые. Смешайте сок лимона со сметаной или медом в пропорции 1:1 и нанесите на лицо на 15 минут, затем смойте. Также возможен вариант с водой: смешайте лимонный сок и воду в пропорции 3:1, протирайте лицо 3 раза в день.

2. Сода

Соду можно применять в сочетании с лимоном или водой. Смешайте ее с лимонным соком в равных частях, протирайте лицо 1 раз в 2 дня. Если у вас сухая или чувствительная кожа, то достаточно 1–2 раз в неделю. Смешайте соду с несколькими каплями воды для образования кашицы. Нанесите на проблемные участки, затем смойте водой.

3. Алоэ вера

Это уникальное растение отлично увлажняет кожу, регенерирует, борется с ожогами и пигментными пятнами. Выдавите мякоть из листа и наносите ее на пораженные участки 2 раза в день.

4. Лук

Содержит серу и витамин С, обновляет кожу, избавляет от пигментных пятен, разглаживает морщины, борется с акне и другими несовершенствами кожи. Нанесите сок половины красной луковицы на лицо. Оставьте на 10 минут, затем смойте холодной водой.

5. Чеснок

В составе чеснока огромное количество эфирных масел, которые великолепно осветляют кожу. Разрежьте очищенный зубчик пополам и протирайте им лицо несколько раз в день.

6. Уксус

Яблочный уксус выравнивает тон лица, делает кожу гладкой. Нанесите ватным диском на пигментированные участки, оставьте на 20 минут, а затем смойте холодной водой.

7. Йогурт

В йогурте содержится молочная кислота, которая помогает обновить кожу, дезинфицировать и избавить от пигментации. Нанесите на лицо на 20 минут, уделяя особое внимание проблемным участкам, смойте теплой водой.

8. Куркума

Куркума, несмотря на свой оранжевый цвет, славится отбеливающими свойствами. Смешайте ее с натуральным апельсиновым соком в пропорции 1:1, нагрейте и нанесите на кожу.

9. Ягодный сок

В ягодном соке высокое содержание витамина С. Для осветления кожи подойдет горсть калины, клюквы, черной или красной смородины. Выдавите из ягод сок, смочите в нем марлю и сделайте компресс на лицо на 15 минут, затем умойтесь.

10. Аспирин

Разведите 10 измельченных таблеток аспирина в 100 мл воды. Протирайте лицо 3 раза в неделю. Через каждые 7 дней делайте 3-дневный перерыв.

Как предвосхитить?

Многих факторов, вызывающих пигментацию кожи, можно избежать при помощи сбалансированного питания и профилактических мер. Исключите возможные заболевания, поскольку они будут способствовать образованию новых пигментных пятен и ухудшать здоровье. Регулярно увлажняйте кожу и пейте достаточно воды. Старайтесь не находиться под солнцем в жаркий период с 11:00 до 16:00. Пользуйтесь солнцезащитным кремом не только во время нахождения на пляже, но и для прогулки по городу. Исключите солярий — он приводит к образованию пятен и раннему старению. Ешьте больше свежих овощей и фруктов, богатых витаминами С, А и Е, а также диетическое мясо и молочные продукты. Исключите жирную и жареную пищу, сахар и другие нездоровые продукты, поскольку они ухудшают состояние кожи и организма в целом. Откажитесь от пагубных привычек, укрепляйте иммунитет, больше гуляйте и получайте позитивные эмоции, и тогда у вас будет и здоровое тело, и дух.

А какие натуральные средства вам помогают оздоровить кожу?