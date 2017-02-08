10 способов зрительно увеличить маленькую комнату

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Да, мы не можем мановением руки передвигать стены. Но мы можем самостоятельно создать оптическую иллюзию, которая увеличит пространство даже небольшого помещения. AdMe.ru делится с вами цветовыми схемами, используя которые, можно в два счета преобразить даже самую маленькую комнатушку.

Цветной пол в светлой комнате раздвинет стены и сделает ее зрительно выше и шире.

Если сделать ярким и насыщенным не только цвет пола, но и потолка, это создаст эффект широкого помещения, но сделает комнату ниже.

Задняя стена и пол, выкрашенные в один цвет, добавят больше воздуха.

Потолок и задняя стена одного оттенка также сделают комнату широкой, но уменьшат ее глубину.

Раздвинуть боковые стены можно еще и путем уменьшения глубины комнаты, для этого надо выделить цветом только дальнюю стену.

И наоборот, уменьшить ширину и увеличить глубину можно, если покрасить боковые стены.

Если проблема в низких потолках, помогут цветные боковые и дальняя стены. Они визуально уменьшают глубину и ширину комнаты в пользу высоты.

Зрительно увеличить пространство можно не только с помощью цвета, но и с помощью рисунка. Чтобы комната стала просторнее, используйте светлые обои с мелкими узорами.

Бывает, что в комнате слишком высокие потолки. Горизонтальные полосы сделают комнату ниже и чуть скрадут глубину.

Вертикальные полосы, наоборот, приподнимут низкий потолок.

Если необходимо сделать комнату шире и уменьшить ее глубину, то добиться нужного эффекта помогут горизонтальные полосы на полу.