10 способов зрительно увеличить маленькую комнату
Да, мы не можем мановением руки передвигать стены. Но мы можем самостоятельно создать оптическую иллюзию, которая увеличит пространство даже небольшого помещения.
AdMe.ru делится с вами цветовыми схемами, используя которые, можно в два счета преобразить даже самую маленькую комнатушку.
Цветной пол в светлой комнате раздвинет стены и сделает ее зрительно выше и шире.
Если сделать ярким и насыщенным не только цвет пола, но и потолка, это создаст эффект широкого помещения, но сделает комнату ниже.
Задняя стена и пол, выкрашенные в один цвет, добавят больше воздуха.
Потолок и задняя стена одного оттенка также сделают комнату широкой, но уменьшат ее глубину.
Раздвинуть боковые стены можно еще и путем уменьшения глубины комнаты, для этого надо выделить цветом только дальнюю стену.
И наоборот, уменьшить ширину и увеличить глубину можно, если покрасить боковые стены.
Если проблема в низких потолках, помогут цветные боковые и дальняя стены. Они визуально уменьшают глубину и ширину комнаты в пользу высоты.
Зрительно увеличить пространство можно не только с помощью цвета, но и с помощью рисунка. Чтобы комната стала просторнее, используйте светлые обои с мелкими узорами.
Бывает, что в комнате слишком высокие потолки. Горизонтальные полосы сделают комнату ниже и чуть скрадут глубину.
Вертикальные полосы, наоборот, приподнимут низкий потолок.
Если необходимо сделать комнату шире и уменьшить ее глубину, то добиться нужного эффекта помогут горизонтальные полосы на полу.
Источник wallpaperstogo, thecolourfield, Deco Bliss
Фото на превью depositphotos