10 способов заняться чем-то полезным, если у вас появилось всего 10 свободных минут
Чтобы научиться чему-то новому и полезному, вовсе не обязательно большое количество времени, порой достаточно и 10 минут. Например, за это время можно отработать технику моментального завязывания шнурков или повторить важные правила оказания первой помощи.
AdMe.ru собрал несколько вариантов того, как провести совсем небольшое количество времени с максимальной пользой.
1. Научиться безошибочно выбирать спелые фрукты
Среди миллиона кулинарных лайфхаков есть по-настоящему бесценные сокровища. Вот несколько из них.
Пользовательница сайта Quora поделилась следующим советом: чтобы выбрать сочный апельсин или грейпфрут, нужно покупать тот фрукт, который будет тяжелее по сравнению с остальными апельсинами или грейпфрутами схожих размеров. Женщина уверяет, что этот совет ей много лет назад дал пожилой мужчина в супермаркете, с тех пор она им и пользуется.
Кстати, с арбузами это работает в обратную сторону: вкуснее тот, что окажется по весу легче.
Другая одна женщина советует, как правильно выбирать клубнику. Все очень просто: если клубника только выглядит красиво, но совсем не ароматная, то такая ягода окажется безвкусной.
2. Посмотреть познавательную лекцию
Провести время с пользой можно всего в пару кликов, если зайти на сайт с лекциями TED.com. В верхней панели во вкладке Watch есть кнопка Surprise Me — можно выбрать категорию видео (забавное, очаровательное, вдохновляющее и др.), указать лимит ролика по продолжительности (5, 10, 15 мин. и т. д.) и выбрать выпавшую для просмотра лекцию. Можно гулять между категориями и обновлять страничку снова и снова — так будут появляться все новые видео. Лекции опубликованы на английском языке, но для некоторых предусмотрены в том числе и русские субтитры.
3. Запомнить, как правильно оказывать первую помощь
Такие знания никогда не будут лишними, и 10 потраченных минут могут однажды спасти чью-то жизнь. К примеру, можно ознакомиться с нашей инструкцией по оказанию первой помощи.
Одним из самых распространенных неврологических заболеваний в мире является эпилепсия, но неправильно оказанная первая помощь может лишь усугубить состояние человека. Рекомендации совсем несложные, важно лишь их правильно соблюдать. Вот что советует Международная эпилептическая лига:
- Засеките время начала приступа.
- Первым делом стоит проверить, нет ли вокруг предметов, о которые больной может случайно пораниться во время припадка. Отодвиньте при необходимости мебель и другие предметы.
- Опустите человека на землю и подложите что-то мягкое под голову. Важный момент: не запрокидывайте голову больному!
- Не пытайтесь удержать человека в неподвижном состоянии — это не поможет.
- Ни в коем случае не кладите больному ничего в рот и не пытайтесь разжать челюсть или удержать язык. Существует миф, что при эпилептическом припадке необходимо предотвратить прикусывание языка. Но на самом деле попытки сделать это безуспешны и даже опасны.
- Проверьте время. Если припадок длится больше 5 минут, то необходимо вызвать скорую помощь.
- Когда припадок прекратится, уложите человека в удобное положение (лучше положить его на бок). Удостоверьтесь, что его дыхание в норме. Проверьте, свободны ли дыхательные пути.
- Не оставляйте человека одного, пока его состояние не стабилизируется. Если приступ повторился или человек получил травму, то также необходимо вызвать скорую помощь.
4. Научиться нескольким приемам, полезным в общении
Никогда не помешает овладеть парочкой полезных психологических приемов для более комфортного общения с людьми.
- Люди чаще смотрят на вещи, которые приобрели недавно. Таким образом можно угадать, какой комплимент лучше сделать человеку.
- Психолог Дейл Карнеги отмечал, что люди любят, когда к ним обращаются по имени. Это действительно работает, и стоит взять этот трюк на заметку — его проверить легко и вы наверняка заметите эффект. Важно не переборщить и не называть человека по имени уж слишком часто.
- Кстати, про имена. Часто при знакомстве имя человека вылетает у нас из головы, не успевая запомниться. Выходит весьма неловкая ситуация, выйти из которой можно сразу несколькими способами, например попросите человека записать свой номер в ваш телефон. Обычно вместе с номером люди записывают и имя.
- Во время конфликта старайтесь говорить спокойно, более того, старайтесь снижать громкость и тональность диалога. Чтобы овладеть этим навыком, вам, возможно, понадобится гораздо больше 10 минут, но оно того стоит.
Еще несколько полезных приемов ищите в этой статье.
5. Научиться мгновенно завязывать шнурки
Казалось бы, что нового можно придумать в завязывании шнурков? Чтобы научиться этому способу, вам понадобится не так уж много времени, зато результат наверняка удивит. Это быстро, удобно и к тому же эффектно (особенно для детей). Ролик с пошаговой инструкцией можно посмотреть здесь.
6. Залипнуть в сервисах от Google
Думаете, у Google есть только поисковая система, почта и еще пара-тройка скучных сервисов? Как бы не так! Сайт предлагает сразу несколько любопытных приложений, в которых можно провести множество свободного времени:
- Google Sky — приложение Google Maps, которое позволяет рассмотреть и изучить космическое пространство, окружающее Землю. Создано при помощи телескопа «Хаббл»: можно рассмотреть снимки, сделанные с его помощью, изучить созвездия и просто виртуально прогуляться под ночным небом.
- Приложение Google Fonts предлагает различные варианты шрифтов.
- В Google Arts & Culture можно зависнуть ох как надолго: в отличном качестве здесь собраны шедевры мировой живописи, которые можно рассматривать чуть ли не под лупой. Также здесь можно прочитать интересные статьи об искусстве и пройти виртуальную экскурсию, например узнать все подробности о бюсте Нефертити.
- И в качестве бонуса — легендарная игра PAC-MAN.
7. Написать самому себе письмо в будущее
Простой и понятный сервис помогает написать письмо прямо в будущее: можно отправить послание через год, 3 года, 5 лет или же выбрать определенную дату. Получать такие послания волнительно, но в то же время интересно: так можно написать о собственных планах, желаниях и переживаниях, а потом проанализировать, что удалось воплотить и над чем еще стоит потрудиться.
8. Вооружиться законом Парето
Знаменитый закон Парето гласит: 20 % усилий дают 80 % результата, а остальные 80 % усилий — лишь 20 % результата. Важны не столько цифры, сколько само соотношение 1/4. Но как научиться применять это правило в жизни? Возьмите листок и запишите ответы на следующие вопросы:
- Какие дела занимают 20 % вашего времени, доставляя вам при этом 80 % радости?
- Какие задачи (например, во время работы) занимают 80 % вашего времени? Бумажная волокита, ответы на почту, посиделки с коллегами?
- Какие 20 % вещей делают отношения с вашим партнером ближе на 80 %?
- Какие 20 % одежды вы носите 80 % времени?
Так вы сможете увидеть, на что тратите время, как складываются ваши отношения с окружающими людьми, без каких вещей не можете представить свой гардероб и т. д. Вопросы вы можете формулировать самостоятельно. Это поможет задуматься над определенными моментами в вашей жизни, оценить эффективность поступков и действий.
9. Научиться правильному дыханию
Полезно научиться дыханию при помощи диафрагмы — мышцы, расположенной под легкими в области живота. Такое дыхание нормализует кровяное давление и снижает сердцебиение, помогает успокоиться и придает энергии.
Положите одну руку себе на грудь, а другую на живот. Постарайтесь надуть живот при вдохе, важно, чтобы грудная клетка при этом не приподнималась. Это и есть дыхание диафрагмой.
При привычном нам грудном дыхании в кровь поступает меньшее количество кислорода по сравнению с дыханием при помощи диафрагмы. В целом такое дыхание оказывает благоприятный эффект на организм, но людям с гипертонией его стоит избегать.
10. Выявить и восполнить пробелы в знании географии
Проверить знания географии и подтянуть их при необходимости поможет этот сайт. Категорий множество: можно угадывать страны, реки, моря, пустыни и т. д. Правда, вам понадобится куда больше времени, чем 10 минут, но это не беда. И увлекательно, и интересно, и полезно, и английский язык можно подтянуть — сплошная польза.