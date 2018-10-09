10 способов заняться чем-то полезным, если у вас появилось всего 10 свободных минут

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Чтобы научиться чему-то новому и полезному, вовсе не обязательно большое количество времени, порой достаточно и 10 минут. Например, за это время можно отработать технику моментального завязывания шнурков или повторить важные правила оказания первой помощи.

AdMe.ru собрал несколько вариантов того, как провести совсем небольшое количество времени с максимальной пользой.

1. Научиться безошибочно выбирать спелые фрукты

Среди миллиона кулинарных лайфхаков есть по-настоящему бесценные сокровища. Вот несколько из них. Пользовательница сайта Quora поделилась следующим советом: чтобы выбрать сочный апельсин или грейпфрут, нужно покупать тот фрукт, который будет тяжелее по сравнению с остальными апельсинами или грейпфрутами схожих размеров. Женщина уверяет, что этот совет ей много лет назад дал пожилой мужчина в супермаркете, с тех пор она им и пользуется. Кстати, с арбузами это работает в обратную сторону: вкуснее тот, что окажется по весу легче. Другая одна женщина советует, как правильно выбирать клубнику. Все очень просто: если клубника только выглядит красиво, но совсем не ароматная, то такая ягода окажется безвкусной.

2. Посмотреть познавательную лекцию

Провести время с пользой можно всего в пару кликов, если зайти на сайт с лекциями TED.com. В верхней панели во вкладке Watch есть кнопка Surprise Me — можно выбрать категорию видео (забавное, очаровательное, вдохновляющее и др.), указать лимит ролика по продолжительности (5, 10, 15 мин. и т. д.) и выбрать выпавшую для просмотра лекцию. Можно гулять между категориями и обновлять страничку снова и снова — так будут появляться все новые видео. Лекции опубликованы на английском языке, но для некоторых предусмотрены в том числе и русские субтитры.

3. Запомнить, как правильно оказывать первую помощь

Такие знания никогда не будут лишними, и 10 потраченных минут могут однажды спасти чью-то жизнь. К примеру, можно ознакомиться с нашей инструкцией по оказанию первой помощи. Одним из самых распространенных неврологических заболеваний в мире является эпилепсия, но неправильно оказанная первая помощь может лишь усугубить состояние человека. Рекомендации совсем несложные, важно лишь их правильно соблюдать. Вот что советует Международная эпилептическая лига: Засеките время начала приступа.

Первым делом стоит проверить, нет ли вокруг предметов, о которые больной может случайно пораниться во время припадка. Отодвиньте при необходимости мебель и другие предметы.

Опустите человека на землю и подложите что-то мягкое под голову. Важный момент: не запрокидывайте голову больному!

Не пытайтесь удержать человека в неподвижном состоянии — это не поможет.

Ни в коем случае не кладите больному ничего в рот и не пытайтесь разжать челюсть или удержать язык. Существует миф, что при эпилептическом припадке необходимо предотвратить прикусывание языка. Но на самом деле попытки сделать это безуспешны и даже опасны.

Проверьте время. Если припадок длится больше 5 минут, то необходимо вызвать скорую помощь.

Когда припадок прекратится, уложите человека в удобное положение (лучше положить его на бок). Удостоверьтесь, что его дыхание в норме. Проверьте, свободны ли дыхательные пути.

Не оставляйте человека одного, пока его состояние не стабилизируется. Если приступ повторился или человек получил травму, то также необходимо вызвать скорую помощь.

4. Научиться нескольким приемам, полезным в общении

Никогда не помешает овладеть парочкой полезных психологических приемов для более комфортного общения с людьми. Люди чаще смотрят на вещи, которые приобрели недавно. Таким образом можно угадать, какой комплимент лучше сделать человеку.

Таким образом можно угадать, какой комплимент лучше сделать человеку. Психолог Дейл Карнеги отмечал, что люди любят, когда к ним обращаются по имени. Это действительно работает, и стоит взять этот трюк на заметку — его проверить легко и вы наверняка заметите эффект. Важно не переборщить и не называть человека по имени уж слишком часто.

Это действительно работает, и стоит взять этот трюк на заметку — его проверить легко и вы наверняка заметите эффект. Важно не переборщить и не называть человека по имени уж слишком часто. Кстати, про имена. Часто при знакомстве имя человека вылетает у нас из головы, не успевая запомниться. Выходит весьма неловкая ситуация, выйти из которой можно сразу несколькими способами, например попросите человека записать свой номер в ваш телефон. Обычно вместе с номером люди записывают и имя.

Во время конфликта старайтесь говорить спокойно, более того, старайтесь снижать громкость и тональность диалога. Чтобы овладеть этим навыком, вам, возможно, понадобится гораздо больше 10 минут, но оно того стоит. Еще несколько полезных приемов ищите в этой статье.

5. Научиться мгновенно завязывать шнурки

Казалось бы, что нового можно придумать в завязывании шнурков? Чтобы научиться этому способу, вам понадобится не так уж много времени, зато результат наверняка удивит. Это быстро, удобно и к тому же эффектно (особенно для детей). Ролик с пошаговой инструкцией можно посмотреть здесь.

6. Залипнуть в сервисах от Google

Думаете, у Google есть только поисковая система, почта и еще пара-тройка скучных сервисов? Как бы не так! Сайт предлагает сразу несколько любопытных приложений, в которых можно провести множество свободного времени: Google Sky — приложение Google Maps, которое позволяет рассмотреть и изучить космическое пространство, окружающее Землю. Создано при помощи телескопа «Хаббл»: можно рассмотреть снимки, сделанные с его помощью, изучить созвездия и просто виртуально прогуляться под ночным небом.

Приложение Google Fonts предлагает различные варианты шрифтов.

В Google Arts & Culture можно зависнуть ох как надолго: в отличном качестве здесь собраны шедевры мировой живописи, которые можно рассматривать чуть ли не под лупой. Также здесь можно прочитать интересные статьи об искусстве и пройти виртуальную экскурсию, например узнать все подробности о бюсте Нефертити.

И в качестве бонуса — легендарная игра PAC-MAN.

7. Написать самому себе письмо в будущее

Простой и понятный сервис помогает написать письмо прямо в будущее: можно отправить послание через год, 3 года, 5 лет или же выбрать определенную дату. Получать такие послания волнительно, но в то же время интересно: так можно написать о собственных планах, желаниях и переживаниях, а потом проанализировать, что удалось воплотить и над чем еще стоит потрудиться.

8. Вооружиться законом Парето

Знаменитый закон Парето гласит: 20 % усилий дают 80 % результата, а остальные 80 % усилий — лишь 20 % результата. Важны не столько цифры, сколько само соотношение 1/4. Но как научиться применять это правило в жизни? Возьмите листок и запишите ответы на следующие вопросы: Какие дела занимают 20 % вашего времени, доставляя вам при этом 80 % радости?

Какие задачи (например, во время работы) занимают 80 % вашего времени? Бумажная волокита, ответы на почту, посиделки с коллегами?

Какие 20 % вещей делают отношения с вашим партнером ближе на 80 %?

Какие 20 % одежды вы носите 80 % времени? Так вы сможете увидеть, на что тратите время, как складываются ваши отношения с окружающими людьми, без каких вещей не можете представить свой гардероб и т. д. Вопросы вы можете формулировать самостоятельно. Это поможет задуматься над определенными моментами в вашей жизни, оценить эффективность поступков и действий.

9. Научиться правильному дыханию

Полезно научиться дыханию при помощи диафрагмы — мышцы, расположенной под легкими в области живота. Такое дыхание нормализует кровяное давление и снижает сердцебиение, помогает успокоиться и придает энергии. Положите одну руку себе на грудь, а другую на живот. Постарайтесь надуть живот при вдохе, важно, чтобы грудная клетка при этом не приподнималась. Это и есть дыхание диафрагмой. При привычном нам грудном дыхании в кровь поступает меньшее количество кислорода по сравнению с дыханием при помощи диафрагмы. В целом такое дыхание оказывает благоприятный эффект на организм, но людям с гипертонией его стоит избегать.

10. Выявить и восполнить пробелы в знании географии