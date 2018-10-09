10 способов заняться чем-то полезным, если у вас появилось всего 10 свободных минут

Чтобы научиться чему-то новому и полезному, вовсе не обязательно большое количество времени, порой достаточно и 10 минут. Например, за это время можно отработать технику моментального завязывания шнурков или повторить важные правила оказания первой помощи.

AdMe.ru собрал несколько вариантов того, как провести совсем небольшое количество времени с максимальной пользой.

1. Научиться безошибочно выбирать спелые фрукты

Среди миллиона кулинарных лайфхаков есть по-настоящему бесценные сокровища. Вот несколько из них.

Пользовательница сайта Quora поделилась следующим советом: чтобы выбрать сочный апельсин или грейпфрут, нужно покупать тот фрукт, который будет тяжелее по сравнению с остальными апельсинами или грейпфрутами схожих размеров. Женщина уверяет, что этот совет ей много лет назад дал пожилой мужчина в супермаркете, с тех пор она им и пользуется.

Кстати, с арбузами это работает в обратную сторону: вкуснее тот, что окажется по весу легче.

Другая одна женщина советует, как правильно выбирать клубнику. Все очень просто: если клубника только выглядит красиво, но совсем не ароматная, то такая ягода окажется безвкусной.

2. Посмотреть познавательную лекцию

Провести время с пользой можно всего в пару кликов, если зайти на сайт с лекциями TED.com. В верхней панели во вкладке Watch есть кнопка Surprise Me — можно выбрать категорию видео (забавное, очаровательное, вдохновляющее и др.), указать лимит ролика по продолжительности (5, 10, 15 мин. и т. д.) и выбрать выпавшую для просмотра лекцию. Можно гулять между категориями и обновлять страничку снова и снова — так будут появляться все новые видео. Лекции опубликованы на английском языке, но для некоторых предусмотрены в том числе и русские субтитры.

3. Запомнить, как правильно оказывать первую помощь

Такие знания никогда не будут лишними, и 10 потраченных минут могут однажды спасти чью-то жизнь. К примеру, можно ознакомиться с нашей инструкцией по оказанию первой помощи.

Одним из самых распространенных неврологических заболеваний в мире является эпилепсия, но неправильно оказанная первая помощь может лишь усугубить состояние человека. Рекомендации совсем несложные, важно лишь их правильно соблюдать. Вот что советует Международная эпилептическая лига:

  • Засеките время начала приступа.
  • Первым делом стоит проверить, нет ли вокруг предметов, о которые больной может случайно пораниться во время припадка. Отодвиньте при необходимости мебель и другие предметы.
  • Опустите человека на землю и подложите что-то мягкое под голову. Важный момент: не запрокидывайте голову больному!
  • Не пытайтесь удержать человека в неподвижном состоянии — это не поможет.
  • Ни в коем случае не кладите больному ничего в рот и не пытайтесь разжать челюсть или удержать язык. Существует миф, что при эпилептическом припадке необходимо предотвратить прикусывание языка. Но на самом деле попытки сделать это безуспешны и даже опасны.
  • Проверьте время. Если припадок длится больше 5 минут, то необходимо вызвать скорую помощь.
  • Когда припадок прекратится, уложите человека в удобное положение (лучше положить его на бок). Удостоверьтесь, что его дыхание в норме. Проверьте, свободны ли дыхательные пути.
  • Не оставляйте человека одного, пока его состояние не стабилизируется. Если приступ повторился или человек получил травму, то также необходимо вызвать скорую помощь.

4. Научиться нескольким приемам, полезным в общении

Никогда не помешает овладеть парочкой полезных психологических приемов для более комфортного общения с людьми.

  • Люди чаще смотрят на вещи, которые приобрели недавно. Таким образом можно угадать, какой комплимент лучше сделать человеку.
  • Психолог Дейл Карнеги отмечал, что люди любят, когда к ним обращаются по имени. Это действительно работает, и стоит взять этот трюк на заметку — его проверить легко и вы наверняка заметите эффект. Важно не переборщить и не называть человека по имени уж слишком часто.
  • Кстати, про имена. Часто при знакомстве имя человека вылетает у нас из головы, не успевая запомниться. Выходит весьма неловкая ситуация, выйти из которой можно сразу несколькими способами, например попросите человека записать свой номер в ваш телефон. Обычно вместе с номером люди записывают и имя.
  • Во время конфликта старайтесь говорить спокойно, более того, старайтесь снижать громкость и тональность диалога. Чтобы овладеть этим навыком, вам, возможно, понадобится гораздо больше 10 минут, но оно того стоит.

Еще несколько полезных приемов ищите в этой статье.

5. Научиться мгновенно завязывать шнурки

Казалось бы, что нового можно придумать в завязывании шнурков? Чтобы научиться этому способу, вам понадобится не так уж много времени, зато результат наверняка удивит. Это быстро, удобно и к тому же эффектно (особенно для детей). Ролик с пошаговой инструкцией можно посмотреть здесь.

6. Залипнуть в сервисах от Google

Думаете, у Google есть только поисковая система, почта и еще пара-тройка скучных сервисов? Как бы не так! Сайт предлагает сразу несколько любопытных приложений, в которых можно провести множество свободного времени:

  • Google Sky — приложение Google Maps, которое позволяет рассмотреть и изучить космическое пространство, окружающее Землю. Создано при помощи телескопа «Хаббл»: можно рассмотреть снимки, сделанные с его помощью, изучить созвездия и просто виртуально прогуляться под ночным небом.
  • Приложение Google Fonts предлагает различные варианты шрифтов.
  • В Google Arts & Culture можно зависнуть ох как надолго: в отличном качестве здесь собраны шедевры мировой живописи, которые можно рассматривать чуть ли не под лупой. Также здесь можно прочитать интересные статьи об искусстве и пройти виртуальную экскурсию, например узнать все подробности о бюсте Нефертити.
  • И в качестве бонуса — легендарная игра PAC-MAN.

7. Написать самому себе письмо в будущее

Простой и понятный сервис помогает написать письмо прямо в будущее: можно отправить послание через год, 3 года, 5 лет или же выбрать определенную дату. Получать такие послания волнительно, но в то же время интересно: так можно написать о собственных планах, желаниях и переживаниях, а потом проанализировать, что удалось воплотить и над чем еще стоит потрудиться.

8. Вооружиться законом Парето

Знаменитый закон Парето гласит: 20 % усилий дают 80 % результата, а остальные 80 % усилий — лишь 20 % результата. Важны не столько цифры, сколько само соотношение 1/4. Но как научиться применять это правило в жизни? Возьмите листок и запишите ответы на следующие вопросы:

  • Какие дела занимают 20 % вашего времени, доставляя вам при этом 80 % радости?
  • Какие задачи (например, во время работы) занимают 80 % вашего времени? Бумажная волокита, ответы на почту, посиделки с коллегами?
  • Какие 20 % вещей делают отношения с вашим партнером ближе на 80 %?
  • Какие 20 % одежды вы носите 80 % времени?

Так вы сможете увидеть, на что тратите время, как складываются ваши отношения с окружающими людьми, без каких вещей не можете представить свой гардероб и т. д. Вопросы вы можете формулировать самостоятельно. Это поможет задуматься над определенными моментами в вашей жизни, оценить эффективность поступков и действий.

9. Научиться правильному дыханию

Полезно научиться дыханию при помощи диафрагмы — мышцы, расположенной под легкими в области живота. Такое дыхание нормализует кровяное давление и снижает сердцебиение, помогает успокоиться и придает энергии.

Положите одну руку себе на грудь, а другую на живот. Постарайтесь надуть живот при вдохе, важно, чтобы грудная клетка при этом не приподнималась. Это и есть дыхание диафрагмой.

При привычном нам грудном дыхании в кровь поступает меньшее количество кислорода по сравнению с дыханием при помощи диафрагмы. В целом такое дыхание оказывает благоприятный эффект на организм, но людям с гипертонией его стоит избегать.

10. Выявить и восполнить пробелы в знании географии

Проверить знания географии и подтянуть их при необходимости поможет этот сайт. Категорий множество: можно угадывать страны, реки, моря, пустыни и т. д. Правда, вам понадобится куда больше времени, чем 10 минут, но это не беда. И увлекательно, и интересно, и полезно, и английский язык можно подтянуть — сплошная польза.

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2 Комментарии
  • 9 октября 2018
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