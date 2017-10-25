10 способов с одного взгляда определить, химический продукт или натуральный

Давно известно, что пестициды и нитраты крайне опасны для человеческого организма. Приходя в супермаркет, мы тратим время, чтоб решить, какие овощи купить, а какие лучше оставить в магазине. Но умеем ли мы на самом деле правильно выбирать картофель, морковь и даже яблоки?

Специально для своих читателей AdMe.ru подготовил несколько советов, которые помогут определить безопасные для здоровья овощи и фрукты.

Морковь

Крупная морковь насыщенного оранжевого цвета привлекает внимание покупателей, но выглядит неестественно. Выбирайте ту морковь, что поменьше и не такая яркая. Помните также, что на здоровых корнеплодах не должно быть странных пятен.

Картофель

Картофель хорошо впитывает химические препараты, поэтому к его покупке следует относиться осторожно. Выбирайте плоды средних размеров, пусть даже на них будут червивые пятнышки — их всегда можно вырезать. А вот большие и гладкие, слишком красивые картофелины наверняка содержат в себе вредные вещества.

Совет: Проткните ногтем кожуру, и если раздался звонкий хруст, то картофель можно брать — в нем нет пестицидов.

Помидоры

С помидорами все немного проще: у здоровых ягод тонкая кожица, а мякоть однотонная. Если же помидор на ощупь как пластиковый, а в мякоти видны белые прожилки, значит, в нем есть нитраты. Кроме того, обратите внимание на плодоножку — у нормального помидора она небольшая.

Огурцы

Покупая огурцы вне сезона, вы можете быть уверены в том, что они обработаны парафином. Есть такие огурцы неочищенными нельзя. Если же вы разрежете огурец и внутри него не окажется семян, то смело выбрасывайте все, что купили, — в таких плодах большое количество опасных веществ.

Совет: При покупке смотрите на огуречный хвостик — он должен быть упругим, а сам огурец твердым.

Капуста

Определить капусту, в которой нет пестицидов, довольно просто. Осмотрите приглянувшийся кочан и убедитесь, что на нем отсутствуют какие-либо пятна. Если капустные листья чистые, тонкие и ровно окрашенные, то все в порядке — можно покупать.

Яблоки

Одним из самых нитратосодержащих плодов по сей день остается яблоко. Выбирайте небольшие, зеленоватые яблоки с недостатками, а яркие и румяные, без единого пятна оставьте на прилавке.

Совет: Чтобы проверить покупное яблоко на наличие препаратов, залейте его кипятком. Если на кожице появилась масляная пленка, значит, она обработана парафином, смешанным с другими веществами.

Тыква

При выборе тыквы нужно обратить внимание на ее поверхность. Чистая и гладкая кожица — признак хороший, а вот неровные волокнистые полоски и непонятные пятна сообщают о высоком содержании пестицидов.

Клубника

Магазинная клубника пользуется спросом круглый год, но даже летом в ней полно нитратов и других веществ. Чтобы избежать опасной покупки, запомните, что натуральная клубника редко бывает идеальной формы, а если она слишком яркого цвета, то, скорее всего, окрашена. Опасайтесь черных точек — они появляются от селитры. И наконец, если вы не чувствуете натурального клубничного запаха, то ищите другой прилавок.

Совет: Вымойте клубнику холодной водой. Если в течение часа она не пустит сок, то без химической обработки не обошлось.

Арбуз

Сезон арбузов длится с августа по октябрь, в другое время они напичканы нитратами. Необработанная арбузная корка должна быть контрастной, а хвостик сухим. Разрезая плод, не забывайте, что мякоть интенсивного красного цвета и желтые волокна — признак наличия нитратов. У здорового арбуза внутри волокна только белые.

Черешня

Черешня не менее популярна и часто подвергается опрыскиванию химикатами. Понять, какую выбрать, не так уж сложно: здоровая черешня яркая и однотонная, а тусклый цвет и белесые пятна на кожице сигнализируют о наличии пестицидов.

Совет: Залейте черешню кипятком и накройте емкость крышкой. Если через некоторое время черешневый запах не изменится, то все в порядке.

Несколько общих рекомендаций:

  • Покупайте овощи и фрукты только в проверенных местах, отдавая предпочтение местным и сезонным.
  • Избегайте слишком красивых, ярких и идентичных друг другу плодов, которые к тому же ничем не пахнут.
  • Выбирая между разными производителями, взвесьте равные по размеру плоды на ладони и купите те, что оказались тяжелее.
  • Тщательно мойте покупные овощи и фрукты, а после очищайте от кожуры, срезая слой потолще. По возможности подвергайте плоды термической обработке.
  • Не стесняйтесь просить у продавца документы, в которых написано, где выращено все, что он продает. Это поможет, к примеру, избежать покупки импортного винограда, выдаваемого за местный.

Фото на превью pixabay, pixabay

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