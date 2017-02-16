10 способов визуально увеличить глаза с помощью макияжа

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Наверное, каждая девушка мечтает о больших и выразительных глазах. И если природа не наделила вас такими чертами, не беда. С помощью советов и хитростей от визажистов со всего мира вы с легкостью сможете сделать свои глаза более заметными и привлекательными. AdMe.ru делится с вами 10 секретами, которые помогут визуально увеличить ваши глаза и сделать их более выразительными.

1. Для создания эффекта больших глаз используем двойные тени

Знаменитый голливудский визажист Джейк Бейли советует использовать два различных оттенка теней для век из одной серии — это поможет мгновенно создать эффект больших глаз.

2. В процессе макияжа правильно расставляем цветовые акценты

Известный визажист Сара Лусеро (ее клиентами являются Кэтрин Хайгл и Оливия Уайлд) дает совет, как придать глазам эффект «глаз лани»: «Самое главное — побольше цвета над линией роста середины ресниц, акцент на среднюю часть верхнего века, ведь это самая широкая часть ваших глаз. Так вы сосредоточите внимание именно на этой точке, от которой можете провести плавные и более легкие линии вдоль верхних век».

3. Не боимся использовать яркий карандаш или подводку для глаз

«Поэкспериментируйте с синим или фиолетовым оттенком карандаша для глаз», — советует визажист Лора Геллер. Глаза увеличивает все, что кажется ярким. Именно эти оттенки карандаша при правильном использовании придают глазам невероятную глубину.

4. Для открытого взгляда следуем «правилу складки»

Визажист Джоанна Шлип, которая работает с Мадонной и Анджелиной Джоли, говорит о «правиле складки», которая есть у каждой из нас на верхнем веке: «Применяйте лайнер только до линии складки на верхнем веке. Это позволит подчеркнуть ваш естественный контур глаз». Кликните тут, чтобы увидеть больше пошаговых инструкций.

5. Технику омбре можно использовать не только в случае с волосами

Визажист Maybelline Шарлотта Уиллер советует взять на вооружение технику омбре. Хитрость заключается в том, чтобы применить более светлые тени в тон глаз и более темный оттенок этих же теней в районе складок на веках. Этот прием визуально увеличивает глаза.

6. Придать макияжу больше натуральности можно с помощью бежевых тонов

Для того чтобы визуально сделать глаза больше, не используя при этом тонну теней, просто проведите подводкой для глаз жемчужного цвета вдоль внутреннего угла глаза. Более естественно выглядят подводки бежевых и коричневых тонов, чем чисто белые и с блестками.

7. Выделяем тенями по контуру глаз, чтобы сделать их ярче

Чтобы придать глазам больше выразительности, попробуйте нанести светло-коричневые тени на верхнее и нижнее веко, а более светлыми и перламутровыми тенями выделить внешний уголок глаза. Не забудьте выделить белыми тенями область под бровями — так вы сможете сделать глаза еще ярче.

8. Сделать взгляд роковым поможет классическая техника smoky eyes

Создание любого макияжа начинается с подведения ресничного контура. Затем, чтобы глаза не выглядели слишком черными, наносим на все подвижное веко тени телесного оттенка. Далее используем карандаш: сначала проводим им вдоль линии роста ресниц по верхнему веку, затем по нижнему. Растушуйте эти линии, чтобы придать макияжу эффект дымчатости, а уголок глаза выделите белым.

9. Подводим глаза, используя только тени

Сделать взгляд свежим и открытым можно с помощью коричневых и перламутровых теней. Для начала выделите внутренние уголки глаз белым карандашом, затем на все подвижное веко нанесите основные тени. Подведите коричневым или серым оттенком линию роста ресниц по верхнему веку и перламутровыми тенями другого оттенка вдоль нижнего.

10. Выделяем только светлыми мерцающими тенями по контуру глаз

Светлые мерцающие тени или подводка замечательно подойдут для выявления запавших областей век. Чтобы взгляд стал более открытым, нужно нанести их по контуру глаз — так они «подсветят» ваш макияж.