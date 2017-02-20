10 способов сохранить цветы в вазе свежими надолго

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Нам так хочется, чтобы срезанные цветы радовали глаз как можно дольше. И как же обидно, когда они быстро теряют всю красоту и привлекательность. Мы в AdMe.ru постарались разобраться, в чем тут причина, и собрали простые и проверенные способы продлить жизнь букетам.

Поместите цветы в большую и чистую емкость

Всегда используйте чистую емкость, чтобы уменьшить риск появления бактерий и других микроорганизмов, которые могут нанести вред цветам. Выберите емкость с широким горлышком, чтобы не передавливать стебли.

Поставьте цветы в горячую воду

Не в кипящую, конечно. Температура должна быть примерно 43–44 ºC. А саму емкость с цветами поставьте в прохладное место на пару часов. Молекулы горячей воды двигаются быстрее по стеблю, в то время как цветы теряют меньше влаги за счет прохладного воздуха. Благодаря этому увеличивается продолжительность жизни цветка. Этот процесс называется «закалка».

Или в теплую воду, если не хотите применять «закалку»

Если вы не используете предыдущий метод, то поставьте букет просто в теплую воду или в воду комнатной температуры. Срезанные цветы впитывают теплую воду гораздо лучше, чем холодную. А вот цветы с луковицами лучше хранить в холодной воде.

Удалите нижние листья

Чтобы цветы дольше сохраняли свежесть, удалите все листья, которые попадают в воду в вазе. Листья, находящиеся под водой, очень быстро начинают гнить, давая пищу бактериям, которые могут повредить остальную часть растения.

Меняйте воду

Меняйте воду каждый день, чтобы ваши цветы оставались свежими. Удаляйте весь мусор из емкости перед тем, как наливать свежую воду. Это снизит риск возникновения инфекции.

Срезайте стебли под углом

Не забудьте обрезать кончики всех стеблей. Делайте это острым ножом под углом 45°. Так цветам будет легче впитывать влагу. Желательно сделать это непосредственно перед погружением стеблей в воду. А если речь идет о розах, то обрезать стебли и вовсе лучше под водой: роза исключительно чувствительна к пузырькам воздуха и бактериям, затрудняющим всасывание влаги, что часто приводит к быстрому увяданию.

Используйте консерванты для цветов

Их можно как купить в отделе садоводства, так и приготовить самостоятельно. Благодаря консервантам цветы будут долго оставаться свежими, поскольку получают все необходимое для жизни. Кроме того, в составе консервантов присутствуют биоциды, которые не дают распространяться бактериям. Универсальный рецепт консерванта — смесь цитрусовой газировки с отбеливателем. Добавьте в воду любой газированный напиток, в котором присутствуют сахар и кислота. Используйте 1 часть газировки на 3 части воды, затем добавьте несколько капель отбеливателя (но не больше!), чтобы убить вредные микроорганизмы. Эта смесь гораздо эффективнее, чем многие консерванты, которые можно приобрести в магазине.

Берегите цветы от солнца, тепла и фруктов

На срезанные цветы не должны попадать прямые солнечные лучи, также не стоит ставить их рядом с источниками тепла и в непосредственной близости от вазы с фруктами. Дело в том, что фрукты выделяют этилен — газ, который ускоряет опадение лепестков.

Избавляйтесь от увядших цветов как можно скорее

Цветы, которые уже начали увядать, лучше удалить из вазы сразу же. Иначе вместе с ними начнут вянуть и остальные. Связано это опять же с этиленом, который выделяют не только фрукты, но и увядшие цветы.

Правильно компонуйте букеты

Не все цветы спокойно переживают соседство с другими. Срезанные нарциссы и гиацинты выделяют вредные для других цветов химические вещества, так что их лучше ставить в отдельную вазу. Если цветок, несмотря на все ваши усилия, все-таки начал увядать — подержите его несколько минут в теплой воде. Это последний шанс вернуть его к жизни.