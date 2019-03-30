10 способов распознать плохой салон красоты

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Посещение парикмахера или косметолога стало такой же обыденностью, как поход к врачу. Поэтому владельцы салонов красоты стараются сделать все возможное, чтобы привлечь к себе побольше клиентов. Но за яркой вывеской, красивым интерьером и заманчивыми ценами могут скрываться низкоквалифицированные мастера, отсутствие необходимых лицензий и антисанитария.

AdMe.ru решил разобраться в том, из какого салона красоты нужно бежать и куда больше не стоит возвращаться.

Интерьер салона вызывает сомнения

Салон обязательно должен соответствовать всем санитарным нормам. Чистота на стойке администрации и рабочих местах — это само собой разумеющееся. Стоит обратить внимание на наличие перечня услуг и прейскуранта, лицензии на оказание медицинских услуг (если в салоне есть косметолог), книги жалоб и предложений.

Один мастер и стрижет, и наращивает ресницы, и делает макияж

Вы чуть раньше пришли на маникюр и ждете, пока мастер маникюра закончит наращивать ресницы другой клиентке. Это должно насторожить. Хорошие мастера, как правило, углубленно обучаются по одному профилю, регулярно проходят повышение квалификации и изучают новые технологии. А если один и тот же человек делает маникюр, красит волосы и наращивает ресницы, то, скорее всего, он недостаточно компетентен.

Мастер не задает никаких вопросов

Важно, чтобы мастер не только посмотрел фотографию желаемой стрижки или цвета, но и задал дополнительные вопросы: хотите ли часто менять образ, ходите ли вы в бассейн, какие процедуры для волос вы делали ранее, сколько раз в неделю вы моете волосы и так далее. А также объяснил, как укладывать новую прическу. Лучше всего, если перед окрашиванием мастер проведет полную консультацию.

Колорист не делает тест на отдельной пряди, а красит волосы сразу

Перед тем как приступить к осветлению или окрашиванию, мастер должен узнать, чем и сколько раз вы раньше красили волосы, и сделать тест-прядь. Это нужно для того, чтобы понять, как именно ляжет краска и не возникнет ли каких-нибудь сюрпризов в виде темных пятен или зеленого оттенка.

У парикмахера одновременно несколько клиентов

Если вы пришли к мастеру, а у него несколько клиентов, которых он одновременно красит и стрижет, то лучше уйти и перезаписаться на другую дату. Он не сможет уделить должного внимания вашим волосам, поэтому стрижка или окрашивание рискуют получиться некачественными.

Колорист убеждает вас, что получится тот цвет, который вы хотите

Перед походом к колористу нужно определиться с цветом волос и найти фотографию желаемого результата. Если мастер будет уверять вас, что получится именно тот цвет, который вы хотите, то либо он некомпетентен, либо пытается на вас заработать. Он должен объяснить, что не всегда получается задуманное, и предложить несколько альтернативных вариантов, близких по цвету к желаемому.

Салон экономит на расходных материалах

Из мелочей складывается общее представление о салоне. Отсутствие подворотничков и одноразовых простыней, дырявые полотенца и грязные пеньюары могут свидетельствовать о том, что владельцы салона экономят на всем и, вполне вероятно, на обучении мастеров тоже.

У косметолога нет медицинского образования

Косметолог без медицинского образования может оказывать только небольшое количество услуг: красить брови, наращивать ресницы, делать массаж лица, депиляцию, маникюр и педикюр. Для этого не нужна лицензия, а обучиться можно на курсах эстетиста. У врача-косметолога, который делает инъекции, лечебные массажи и сложные аппаратные процедуры, должно быть высшее медицинское образование. В обязательном порядке он должен пройти профессиональную переподготовку по специальности «Косметология». Для проведения таких услуг у салона обязательно должна быть лицензия. Но помните, что в западных странах косметолог ничем не отличается от парикмахера, а все инъекционные и аппаратные процедуры может проводить дерматолог или пластический хирург.

Вам навязывают дополнительные услуги

Если косметолог с порога начинает навязывать вам уколы ботокса или кислотный пилинг, то стоит задуматься. Грамотный специалист не будет назначать кучу препаратов и дорогостоящих процедур, если у вас нет видимых проблем с кожей. Цель у косметолога должна быть помочь, а не заработать на ваших проблемах.

У вас не спрашивают результаты анализов или справки от врача

Перед тем как приступить к процедурам, врач-косметолог должен спросить о наличии аллергических реакций, перенесенных заболеваниях, лекарствах, которые вы принимаете, и текущем состоянии здоровья. А в некоторых случаях может даже направить на дополнительные анализы. Только при наличии всей необходимой информации специалист сможет понять общую картину проблемы и подобрать необходимые процедуры.