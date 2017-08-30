10 советов, которые помогут вам отличить качественную вещь от подделки

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Когда мы идем в магазин за новым платьем, рубашкой или любой другой одеждой, мы хотим купить качественную вещь, которую можно носить долго и которая сохранит свою форму. Но в действительности одежда садится и рвется уже после первой стирки. Чтобы вы могли распознать вещь плохого качества прямо в магазине, AdMe.ru собрал для вас 10 советов, которые помогут вам не потратить деньги зря.

1. Проверьте качество хлопка, сжав его в кулаке

Возьмите участок ткани и крепко сожмите его в кулаке на несколько секунд, затем отпустите. Если ткань стала похожа на мятую бумагу, значит, ее обработали специальным веществом, чтобы вещь держала форму. Такая одежда потеряет свой вид и превратится в тряпочку уже после первой стирки.

2. Потяните швы, чтобы увидеть пробелы

Изделия хорошего качества имеют частые стежки и плотные швы. Попробуйте слегка потянуть сшитые детали: если шов расползается, то перед вами халтура.

3. Избегайте открытых молний

Старайтесь покупать одежду с металлическими молниями, закрытыми планочкой: они самые надежные и долговечные. Открытые пластмассовые молнии часто ломаются и являются признаком низкого качества практически в любом изделии.

4. Проверьте, чтобы у одежды был достаточный подгиб

У брюк и юбок должен быть большой подгиб, до 4 см. На блузках, рубашках и футболках — чуть меньше (около 2 см). Если подгиба нет вовсе или его место просто прошито стежком, то, скорее всего, перед вами изделие низкого качества.

5. Слегка потяните ткань

Опять же, качественная ткань всегда держит форму. Возьмите тянущийся участок платья или юбки и потяните его, затем отпустите. Если ткань потеряла форму, то перед вами дешевый и некачественный материал.

6. Убедитесь, что длина молний совпадает

Застежки на платьях, юбках или любой другой одежде должны иметь одинаковую длину, быть ровными и подходить друг к другу по цвету.

7. Обратите внимание на этикетку

Натуральные ткани, такие как хлопок, шелк и шерсть, — прочные и лучше противостоят износу, чем синтетические. Но 100 % хлопок может быстро садиться после стирки. Поэтому стоит выбирать одежду с примесью (5–30 %) искусственных тканей (вискоза, полиэстер, нейлон и т. п.). Такие вещи не вытянутся и прослужат вам намного дольше.

8. Убедитесь, что швы и нитки совпадают

Внимательно осмотрите рисунки и цвет ниток. Если рисунки и узоры на одежде не совпадают, а швы сделаны нитками другого цвета, то это явный признак того, что одежда была сшита поспешно. При производстве такого изделия, скорее всего, думали не о качестве, а о количестве.

9. Проверьте пуговицы и петли для пуговиц

При производстве подделки или некачественной вещи часто не обращают внимания на мелкие детали. Поэтому перед покупкой обязательно осмотрите пуговицы и петли. Убедитесь, что пуговицы надежно пришиты, а нитки не торчат. Отверстия должны быть плотно обметаны и аккуратно, с ровным швом, прорезаны.

10. Посмотрите на краску в местах изгибов

Если краска на ручках, ремешках или застежках выглядит поблекшей или отпечатывается на местах изгибов, то это признак низкого качества вещи. То же самое, если одна часть изделия выглядит светлее либо темнее всего остального. Такая краска будет постепенно линять и потеряет свой цвет уже после нескольких стирок.