10 способов отличить качественную еду от вредной для здоровья

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Для увеличения срока хранения, веса или меньшей цены некоторые производители пичкают продукты химией и добавками, которые делают их некачественными и опасными для здоровья. Чтобы в вашем холодильнике были только полезные продукты, AdMe.ru расскажет про 10 способов, которые помогут распознать подделку.

1. Творог

Чаще всего, чтобы получить больший вес продукта, производители добавляют крахмал. В результате получается не творог, а творожная масса. Как проверить. Чтобы выявить в составе крахмал, добавьте пару капелек йода на кусочек творога и размешайте. Некачественный продукт мгновенно посинеет.

2. Молоко

В угоду экономии и сроку хранения производители заменяют качественное молоко на нормализованное. Нормализованное — это молоко, из которого удалили излишки жира или, наоборот, добавили. Как проверить. Обнаружить «ненастоящее» молоко просто: надо смешать молоко и спирт в соотношении 1:2. В настоящем молоке через 5–7 секунд появятся хлопья, в разбавленном — намного позже.

3. Цукаты

Настоящие цукаты делают из фруктов, ягод и овощей. Их вываривают в сиропе, а после высушивают. Главное то, что цукаты не должны быть очень яркого цвета. Как проверить. Чтобы проверить их качество, опустите цукаты в теплую воду, и через несколько минут краска сойдет и они станут бесцветными или вовсе растворятся. Это говорит о том, что производитель заменил настоящие фрукты желатином и красителями.

4. Сливочное масло

Настоящее сливочное масло делается из натуральных сливок или молока. Чаще всего эти ингредиенты заменяют пальмовым маслом и сухими растворами. Тогда получается не масло, а маргарин. Как проверить. Если залить кипятком кусочек настоящего сливочного масла, оно быстро растает и расплывется по поверхности. Маргарин же или спред будут плавать в виде кусочков.

5. Белый рис

Такое встречается редко, но дешевые продукты, такие как рис, тоже подделывают. Рис могут заменить на «пластиковый». Его изготавливают из синтетической смолы и картофеля, а по виду он ничем не отличается от натурального. Как проверить. Попробуйте поджечь горсть риса. Если рис поддельный, вы почувствуете запах пластмассы и увидите черный дым.

6. Икра

Икра — дорогой продукт, поэтому подделки встречаются часто. Обычно ненастоящую икру делают из морских водорослей, тогда она должна называться «икрина». По виду и даже вкусу икрина может напоминать натуральную. Как проверить. Бросьте пару икринок в кипяток. Если икра настоящая, белок начнет сворачиваться и появится белый шлейф. «Икра» из водорослей может раствориться в воде полностью, а белого осадка вы не увидите.

7. Мед

Чтобы увеличить вес и объем меда, в него могут добавлять мел, крахмал или муку. Как проверить. Чтобы обнаружить в меде примесь мела, растворите его в воде и добавьте несколько капель уксусной кислоты. Если раствор начнет пениться и шипеть — ваш десерт напичкан мелом.

Определить примесь муки или крахмала в меде тоже очень просто. Налейте в стакан теплой воды и растворите в ней чайную ложку меда. Затем добавьте 3–5 капель йода. Если в меде содержится мука или крахмал, то раствор потемнеет.

8. Вино

Натуральное красное вино могут заменить порошковым. Внешне отличить поддельное вино от настоящего сможет только профессионал. Но можно провести следующий эксперимент. Как проверить. Насыпьте на тарелку небольшую горсть соды и капните туда красное вино. Если напиток натуральный, виноградный крахмал в вине вступит с содой в реакцию, отчего цвет вина изменится на синеватый. У порошкового вина цвет не изменится.

9. Майонез

В состав хорошего майонеза должен входить яичный порошок, иногда его заменяют крахмалом и другими добавками. Майонез, напичканный химией, может быть вкусным, но вредным для организма. Как проверить. Так же, как с творогом. О наличии крахмала можно узнать при помощи йода. Капните немного йода на майонез и размешайте. Майонез с крахмалом моментально приобретет темный цвет.

10. Рыба

Рыбу, как правило, не подделывают. Но не стоит забывать, что это скоропортящийся продукт. И употребление несвежей рыбы может нанести вред нашему здоровью. Отличить плохую рыбу от хорошей можно по нескольким признакам. Как проверить. У свежей рыбы, которую можно безопасно приготовить, глаза будут однотонными, чешуя целой, а жабры красноватого цвета. А у той, что лежала на прилавке долгое время, глаза будут блестеть, чешуя местами отходить, а жабры темные. Иногда продавцы пытаются скрыть эти признаки: счищают чешую, отрезают голову и плавники. Тогда смотрите, чтобы мясо рыбы было красно-розового цвета, а не коричневого.