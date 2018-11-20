10 способов определить, что нашим легким нужна помощь

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В легких отсутствуют нервные окончания, они не могут болеть и подавать тем самым сигнал о неполадках. Поэтому часто их заболевание сопровождается симптомами, которые на первый взгляд никак с легкими не связаны. Это может быть неожиданная прибавка в весе, проблемы со сном и даже просто боль в плече.

AdMe.ru нашел информацию о неочевидных сигналах, которые могут говорить о том, что с нашими легкими не все в порядке. И призывает вас прислушаться к своему организму.

1. Увеличение веса

Беспричинная прибавка в весе, особенно если она сопровождается вдруг появившейся утомляемостью, одышкой, затрудненным дыханием, сигнализирует о болезни дыхательной системы. Вес может увеличиваться за счет нарастания жидкости в легких, что говорит об их отеке. Это тревожный сигнал — обязательно обратитесь к врачу.

2. Потеря веса

Внезапная потеря веса, к которой вы «не имеете никакого отношения» (не меняли режим дня, диету), — очень опасный симптом. Причиной ее может быть ХОБЛ — хроническая обструктивная болезнь легких. Если воспаление сильное, легкие увеличиваются в объеме, практически соприкасаясь с желудком. Это приносит дискомфорт во время еды и вызывает потерю аппетита.

3. Отечность ног

Ноги могут отекать по разным причинам, но, если это происходит постоянно и сопровождается болью или слабостью, покажитесь специалисту. Постоянно отекшие ноги и стопы могут быть следствием неправильной работы легких. Недостаток кислорода влияет на кровеносную и лимфатическую системы, замедляя циркуляцию жидкостей. Также недостаток кислорода не позволяет прокачать нужное количество крови к почкам и печени. Из-за этого те не могут должным образом вымывать токсины и выводить лишнюю жидкость, что опять же ведет к отекам.

4. Беспричинная или слишком долгая одышка

Если дыхание сбивается даже от небольших нагрузок или слишком долго не восстанавливается, обратитесь к врачу. Одышка без причины — распространенный симптом сердечных и легочных заболеваний.

5. Изменение цвета губ и ногтей

Если губы и ногти синеют, пора бить настоящую тревогу. Посинение свидетельствует о нехватке кислорода в крови, а значит, что-то не так с легкими.

6. Постоянная усталость

При неправильной работе легких усталость наступает быстрее. Недостаток кислорода в крови сказывается на работе всех систем организма, что, в свою очередь, влияет на уровень энергии.

7. Боль в плече

Некоторые виды болезней легких воздействуют на плечевые нервы, вызывая боль. Если вы не травмировали мышцы или позвоночник, если плечо болит без видимых причин — скорее идите к врачу.

8. Хронический кашель

Серьезным сигналом о неполадках в дыхательной системе является непроходящий кашель. Если он длится более 8 недель, то считается хроническим, что само по себе весомая причина посетить врача. А если он к тому же сопровождается мокротой и способен разбудить ночью, тем более не откладывайте визит.

9. Проблемы со сном

Частые пробуждения ото сна, сопровождающиеся прерывистым дыханием, также являются признаком проблемы с легкими. Сюда же можно отнести и дискомфорт, затрудненное дыхание при лежании. Если вы часто просыпаетесь от кашля и стали больше сидеть, чем лежать, не откладывайте поход к врачу.

10. Головные боли по утрам

Регулярные пробуждения с головной болью могут говорить о неполадках в работе легких. ХОБЛ затрудняет вдыхание кислорода и выдыхание углекислого газа. Именно это сочетание недостатка кислорода и избытка углекислого газа в крови ведет к головной боли и головокружению.

Заболевание легких может проявляться сигналами, которые легко не заметить или спутать с чем-то другим. Если вы обнаружили у себя некоторые вышеописанные симптомы — посетите врача, это важно.