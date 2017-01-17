10 способов использования Coca-Cola, о которых вы, скорее всего, не знали

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AdMe.ru предлагает 10 альтернативных способов применения Coca-Cola, о многих из которых мы, например, услышали впервые.

Естественные локоны

Ортофосфорная кислота, входящая в состав напитка, запаивает кутикулу волоса, в результате чего пряди выглядят более блестящими и приобретают эффект легкой завивки. Кроме того, низкий уровень pH напитка нормализует кислотно-щелочной баланс, что актуально при сухих и ломких волосах. Обильно смочите локоны газировкой, а спустя 5–10 минут вымойте голову обычным шампунем. Кстати, именно так иногда делает известная модель и актриса Сьюки Уотерхаус (Suki Waterhouse).

Удаление жвачки

Не стоит паниковать, если жвачка вдруг приклеится к вашим волосам. Налейте немного шипучки на место, где приклеилась жвачка, и оставьте на несколько минут. Затем медленно и аккуратно начните удалять жвачку. Процесс небыстрый, но это все-таки лучше, чем отрезать волосы.

Осветление волос

Если после покраски цвет ваших волос стал слишком темным или ярким, можно их немного осветлить, вымыв колой волосы. Такое действие напитка, вероятно, объясняется присутствием в его составе лимонной кислоты и эфирных масел цитрусовых.

Защита от вредителей

Индийские фермеры опрыскивают выращиваемые культуры колой для защиты от насекомых. Дело не в каких-нибудь химических веществах, а в сахарном сиропе, который привлекает красных муравьев — врагов вредителей. А если на вашей даче завелись слизняки, их тоже можно вывести при помощи колы. Просто налейте напиток в блюдечки и расставьте в разных местах.

Уменьшение боли

Если на коже присутствуют следы от укуса насекомых, которые доставляют дискомфорт, приложите к пораженной области ватный диск, смоченный в этом напитке. Зуд и жжение значительно уменьшатся, что, возможно, происходит благодаря кофеину, который обладает анестезирующим эффектом. С этими же целями Coca-Cola можно использовать при ожоге от медузы.

Чистка сантехники

Благодаря все той же ортофосфорной кислоте Coca-Cola хорошо растворяет известковый налет и другие загрязнения. Разбрызгайте жидкость из пульверизатора или нанесите губкой, оставьте на несколько часов, а лучше на ночь, после чего смойте водой. Кстати, кислота эта относится к разрешенным пищевым добавкам и не причиняет вреда, если употреблять ее в разумных количествах.

Растворение жира

Кислоты и кофеин хорошо растворяют жир, поэтому напиток можно использовать для мытья посуды и кухонных поверхностей. Залейте утварь газировкой и оставьте на несколько часов, после чего вымойте их обычным способом.

Едкие запахи

Если вещи пропитались запахом бензина или газа, замочите их перед стиркой в растворе колы и воды в пропорции 1:1. Также напиток поможет избавиться от запаха рыбы и других неприятных ароматов. Не добавляйте газировку в стиральную машину, а также не используйте этот метод для светлых вещей.

Очищение монет

Поместите почерневшие от времени монеты в узкую высокую емкость, например в стакан или банку, и залейте их колой. Спустя 10–15 минут потрясите сосуд, как это делает бармен, взбалтывая коктейль, после чего промойте монеты проточной водой.

Устранение ржавчины

Coca-Cola отлично справляется с ржавчиной. Поэтому напиток можно использовать для ослабления ржавых болтов, очищения металлических изделий и решения других проблем, которые спровоцировала ржавчина. Смочите обильно колой пораженную область, после чего потрите губкой, а если ржавчина застарелая — используйте фольгу.