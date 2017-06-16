10 спасительных хитростей для истинных лентяев

Пусть энергичные трудоголики и осуждают тех, кто не любит лишние телодвижения, но сами лентяи знают: лень не порок, а просто привычка отдыхать до того, как устанешь. А самые крутые штуки изобретены людьми, которые не хотели напрягаться лишний раз.

AdMe.ru собрал неоспоримые доказательства того, что лень — двигатель прогресса.

Когда лень поливать цветы

Проткните толстой иглой крышку и дно бутылки, налейте в нее воды и вставьте в цветочный горшок. Пусть цветы самополиваются!

Когда лень гладить одежду

Пока принимаете душ, повесьте футболку, рубашку или пиджак на вешалке с обратной стороны шторки — пар сам разгладит их.

Когда лень мыть посуду

Положите на тарелку лаваш из тонкого теста, а на него — ваш обед, и тарелка останется чистой. Как вариант — можете завернуть тарелку в пищевую пленку.

Омлет можно сварить, залив смесь из пары яиц, молока и овощей в пакетик Zip-Lock. Опустите его в горячую воду на 10 минут — и завтрак готов, а сковородку мыть не нужно.

Когда лень держать планшет в руках

Если вы собрались посмотреть фильм, планшет можно закрепить зажимом — вешалкой для брюк и повесить в подходящее место.

В самолете достаточно положить смартфон в пакет Zip-Lock и закрепить в замке от откидного столика. Качество изображения, возможно, и пострадает, зато руки свободны.

Когда чай слишком горячий, а ждать лень

Чтобы чай или кофе мгновенно остыл, положите в кружку 3–4 чайные ложки. Или парочку столовых.

А чтобы не пришлось размешивать сахар, кидайте его в чашку первым — и он сам растворится под давлением струи кипятка.

Когда лень писать список покупок

Просто сфотографируйте то, что есть у вас в холодильнике, перед выходом из дома и, глядя на это фото в супермаркете, поймете, чего не хватает.

Когда лень вытирать пыль

При уборке добавьте в воду кондиционер для белья, смочите в ней тряпку, протрите полки и смело можете пропустить следующую уборку — пыль станет оседать в 2 раза медленнее.

Когда лень класть вещи на место

В конце недели сгрузите все разбросанные вещи в пластиковый тазик (или коробку) и обойдите с ним квартиру, раскладывая все по местам. И не нужно бегать туда-сюда из-за каждой мелочи.

Когда лень заниматься спортом

Если вам даже представить сложно, что вы будете ходить в спортзал 3 раза в неделю, занимайтесь дома. Свяжите занятия с тем, что делаете каждый день. Если вы любите видеоигры, назначайте себе по 10 отжиманий за каждый проигрыш. Нежелание отжиматься заставить вас стараться играть лучше, ну а если проиграли — тоже хорошо: мышцы накачаете.

Когда лень охлаждать напитки

Чтобы в жару не ждать, когда напиток охладится, держите в морозилке пару пустых бокалов или стаканов. В них напиток мгновенно станет холодным.

Когда все лень

Ничего страшного! Просто расслабьтесь и наслаждайтесь ничегонеделанием, как истинный лентяй.

Фото на превью Pixabay, depositphotos, depositphotos

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