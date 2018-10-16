10 хитростей от звездных стилистов, которые позволят вашим волосам выглядеть более густыми, чем они есть на самом деле

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Длинные и густые волосы всегда являлись символом женственности. В отличие от времен наших бабушек, сегодня в распоряжении прекрасного пола есть целый арсенал средств для придания волосам объема. Опыт звездных стилистов подсказывает нам, что необязательно тратить гигантские суммы денег и массу времени, чтобы ваши волосы выглядели более густыми, — необходимо лишь прибегнуть к небольшим хитростям.

Мы в AdMe.ru подобрали несколько самых простых и эффективных способов придания объема даже самым тонким волосам.

1. Сушите волосы правильно

Правильная сушка является базовым элементом и основой для поддержания объема волос. Сушите волосы феном, приподнимая их у корней круглой расческой. Это поможет добиться необходимого эффекта.



Именно такой метод использует звездный стилист Джен Эткин, которой доверяют свои волосы сестры Кардашьян и многие другие знаменитости. На ее странице в Instagram можно найти и другие полезные лайфхаки для тонких волос.

2. Рельефная стрижка

Рельефная стрижка подойдет обладательницам тонких волос, так как она может визуально увеличить их объем. Попросите своего парикмахера оставить нижний слой волос и сделать рельефные «рваные» контуры на верхнем слое. В результате вы получите объемную прическу, даже если у вас очень тонкие волосы. Единственный минус подобной стрижки — необходимость ее регулярного обновления (раз в 4–6 недель). Лучшей иллюстрацией того, как рельефная стрижка может визуально создать объем, является прическа Кейт Мосс. Мало кто знает, что знаменитая модель от природы обладает тонкими волосами. Чтобы создать эффект густых волос, она прибегает к сложным окрашиваниям и многослойной стрижке.

3. Крупные локоны

Этот прием подойдет тем, кто хочет добиться объема без ущерба для длины волос. Техника создания подобных локонов весьма проста: после мытья головы нанесите на влажные волосы пенку или мусс для придания объема и высушите голову. Затем, используя щипцы для завивки или обычные бигуди, сделайте локоны. Есть еще более простой вариант: завейте локоны обычным способом и начешите их с помощью расчески. Такие укладки спасают еще одну обладательницу тонких волос, которые, к тому же, плохо держат объем — Карли Клосс. Чтобы добиться необходимого эффекта, Карли сочетает стрижку до плеч с укладкой, основой которой являются крупные локоны.

4. Косы с вытянутыми прядями

Тем, кому объемные локоны кажутся слишком простыми, подойдет прическа, с завидной регулярностью появляющаяся на модных показах, — косы с вытянутыми прядями. Из-за частого использования всевозможных средств для укладки у большинства моделей тонкие волосы. Подобная прическа является для них выигрышным вариантом, так как выглядит объемной и в то же время легкой. Несомненными плюсами являются также длительное сохранение объема и возможность дополнить ее другими элементами. Парикмахер Марина Рой, создающая прически для съемок британского журнала Tatler, советует сбрызнуть волосы сухим шампунем или текстурирующим спреем перед тем, как заплетать волосы в косы. Этот прием также позволит придать волосам дополнительный объем.

5. Пучок из волос

Как ни странно, такая простая прическа, как пучок из волос на затылке, может визуально увеличить густоту волос. Для этого сначала волосам придают объем с помощью средства для укладки, затем начесывают волосы на затылке и собирают в слегка небрежный пучок, вытягивая несколько прядей для большего эффекта. Использовать подобную прическу для тонких волос советует в своем аккаунте в Instagram стилист Кейт Мосс Сэм Макнайт. Изящный пучок из волос на затылке Сэм не раз называл отличным примером легкой и стильной укладки.

6. Американское мелирование

Техника, пришедшая во все парикмахерские мира из Калифорнии, уже завоевала популярность у девушек, которые стремятся сохранить естественный вид волос и визуально придать им объем. Основной принцип такого окрашивания — использование нескольких близких друг другу оттенков. Однако мастер может разнообразить вашу прическу, включив туда как светлые, так и контрастные темные оттенки, что придаст волосам объем. Подобную технику мелирования используют стилисты Камерон Диас. В ее прическе сочетаются разные оттенки, однако умело осветленные отдельные пряди вкупе с «пляжной прической» создают необходимый объем.

7. Высокая прическа с объемными аксессуарами для волос

Всевозможные варианты высоких причесок могут оказаться настоящим спасением для девушек с тонкими волосами. Подобную укладку всегда можно дополнить объемным аксессуаром, что придаст ей дополнительный объем. Помимо прочего, такая прическа подчеркнет скулы и сделает свою обладательницу выше. Объемные аксессуары для волос не раз использовали во время показов стилисты модного дома Chanel. Кара Делевинь, участвовавшая в его показах в 2016 году, вышла на подиум именно с такой прической.

8. Использовать тени для волос

Такой вариант хорош для тех, кто отдает предпочтение высокому хвосту в качестве повседневной прически. Закрашивание линии роста волос тенями для глаз позволит создать эффект густых волос, стянутых в строгую офисную прическу. Наносить тени нужно равномерно, широкой кистью, иначе вы рискуете пропустить участки кожи головы и не добиться нужного эффекта. К этой хитрости часто прибегает уже упомянутая выше Джен Эткин, в чем она сама призналась в одном из интервью.

9. Небольшая хитрость с высоким хвостом

Любительницы высокого хвоста могут воспользоваться еще одной хитростью: попробуйте закрепить в середине хвоста небольшую заколку, совпадающую по цвету с волосами, и прикрыть ее верхней частью волос. Объем такой прически также можно увеличить за счет использования гофрированных щипцов. К различным вариантам высокого хвоста часто прибегает еще одна знаменитая обладательница тонких волос — Кейт Босуорт. Пожалуй, нет смысла спорить с тем, что ее укладки выглядят стильно и кажутся очень объемными.

10. Мало волос? Сделайте стрижку!

Как ни странно, еще один радикальный способ визуально увеличить объем волос — укоротить их. Короткие волосы гораздо легче собрать в объемную укладку, нежели длинные и тонкие. Примером того, как короткая укладка решает проблему тонких волос, является прическа Умы Турман. Актриса, которая долгое время оставалась преданной средней длине волос, наконец сделала короткую стрижку — и посмотрите, как ей идет!

А какими хитростями пользуетесь вы?