10 советов от опытных автолюбителей по покупке авто с рук

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Покупка автомобиля с рук — дело из разряда «и хочется и колется». С одной стороны, цена подержанного авто куда ниже, чем в салоне, с другой — есть шанс вместо транспортного средства приобрести головную боль.

Мы в AdMe.ru поговорили с опытными автолюбителями и собрали полезные советы, которые помогут не прогадать при покупке машины. А в конце вас ждет бонус с секретом для проверки американских авто.

1. Изучить VIN-код

Обратите внимание на VIN-код машины, или идентификационный номер, он располагается на раме или двигателе и должен быть доступен к просмотру. По VIN-коду можно проверить машину на сайте Госавтоинспекции на предмет угона и участия в ДТП. Также там можно проверить, находится ли машина в залоге, висят ли на ней штрафы, увидеть комплектацию и список бывших владельцев. Всю информацию надо сверить с тем, что написано в объявлении о продаже. Так вы устраиваете и первую проверку на честность ее продавцу.

2. Проверить контактное лицо

Автомобиль может продавать как владелец, так и посредник. Лучше всего, чтобы автомобиль с пробегом передавал новому владельцу именно хозяин: наличие посредника может сказываться и на цене авто, и на том, сколько информации про машину вы получите.

3. Узнать историю машины

Если машина «свежая», от 3 до 5 лет с момента выпуска, то можно узнать всю ее подноготную. Достаточно позвонить официальному дилеру или в сервисный центр данного бренда и узнать, обслуживалась ли машина у них. Если обслуживание проводилось у профильных специалистов, то ее состояние лучше. Также в сервисном центре можно узнать реальный пробег машины.

4. Проверить пробег

Помимо данных от дилера или сервисного центра, обратите внимание на косвенные признаки пробега. Например, на цвет выхлопных газов. Насыщенный белый цвет, а также синеватый или черный говорит о проблемах с двигателем, которые появляются от износа. Загляните под капот и посмотрите на выпускной коллектор двигателя. При небольшом пробеге он сохраняет родной металлический блеск, после 25 тыс. км покрывается бледно-рыжим налетом, а после 100 тыс. км — грязно-коричневым.

5. Провести замеры

На «смотрины» машины захватите толщиномер — прибор, который замеряет толщину лакокрасочного покрытия автомобиля. Для деталей, которые контактируют с внешней средой, нормальная толщина лакокрасочного покрытия составляет от 75 до 160 мкм, для внутренних элементов — от 50 до 90 мкм. Точные параметры для выбранного автомобиля можно узнать у производителя. Если элемент машины перекрашивали после ДТП, то толщина его покраски будет отличаться от всех остальных.

6. Осмотреть стекла

Все стекла автомобиля должны быть с одинаковым годом выпуска, а сам год должен совпадать с годом выпуска авто. Если все так, то стекла у машины родные, а значит, вероятность того, что она была в ДТП, ниже.

7. Присмотреться к деталям

Внимательно осмотрите корпус автомобиля, особенно технические зазоры между элементами кузова. Если они идут с двух сторон, как, например, между крылом и капотом, то зазоры должны быть одинаковыми и ровными с обеих сторон. Если они отличаются по ширине или идут криво, то велик шанс, что одна из деталей неродная либо была сильно измята.

8. Осмотреть фары

Визуальный осмотр будет неполным без осмотра фар и всех габаритных огней. Если их не меняли, то все фары будут светить одинаково. Новые запчасти выделяются более ярким светом. Большая часть производителей отмечают свои фары брендовым шильдиком, поэтому его наличие подтверждает, что деталь родная и находится на своем месте еще с завода.

9. Проверить большое ТО

В зависимости от марки и модели у каждого автомобиля есть ключевые точки, когда нужно проводить большое техобслуживание с заменой ремней, тормозных колодок и т. д. При прочих равных лучше выбрать машину, которая проходила большое ТО в течение последнего года или полутора лет. В подтверждение прохождения ТО владелец должен показать чеки и документы из сервиса.

10. Чем прозрачнее история автомобиля, тем проще с ним будет в дальнейшем

Перед покупкой стоит изучить профильные форумы автовладельцев этого бренда и конкретной модели. Там можно найти историю своего будущего автомобиля, а также выявить проблемы модели в целом или же конкретной комплектации. Например, известно, что в течение 3 лет компания Volkswagen выпускала бракованные двигатели, в чем позже она и призналась официально.

Бонус: Фишка для американских автомобилей

Если ваш выбор пал на американский автомобиль, проверить его стоит через сайт Carfax: здесь можно посмотреть историю авто из Штатов, выяснить, бывала ли машина в ДТП и по каким технологиям восстановлена. Если, согласно данным Carfax, автомобиль признавали «тотальным», значит машина была сильно разбита и восстановлена не по заводским технологиям. Владение таким авто — удовольствие очень сомнительное.

Наличие собственной машины — мечта многих людей. Но подбирать автомобиль лучше с осторожностью. А какой вид транспорта предпочитаете вы?