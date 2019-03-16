10 советов от людей, которые познали все тонкости ремонта

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Для любой семьи ремонт — это целое событие, которое требует большой подготовки. Избежать ошибок в столь нелегком деле, к сожалению, удается далеко не всегда. И хотя многое можно подметить на стадии работы, есть вещи, недостатки которых выявляются только через пару месяцев (или даже лет). И на исправление таких недочетов может уйти много времени, сил и денег.

Мы в AdMe.ru полагаем, что лучше учиться на чужих ошибках. А потому поинтересовались, о чем больше всего сожалеют люди, прошедшие через ремонт, и составили список неудачных идей, от которых лучше отказаться, пока не поздно.

1. Душевая кабина

Нет, мы не против кабин в целом. Более того, есть ситуации, когда душ окажется единственно верным решением. Однако лучше сделать выбор в пользу ванны, если вы живете с детьми или животными. При большом желании искупать и тех, и других можно и в душевой кабине, но в таком случае есть риск залить водой всю комнату. К тому же это просто неудобно. Кроме того, многие опытные пользователи жалуются на необходимость постоянной уборки внутри и снаружи кабинки, тесноту и прочие недостатки. А если душ окажется не самым качественным, потребность в ремонте возникнет очень скоро. Кстати, выбирая ванну, обратите внимание на ее форму. Идеально, если дно будет не параллельным полу, а под небольшим наклоном в сторону слива. Тогда вода не будет застаиваться и вы потратите на чистку чуть меньше времени.

2. Мозаика на кухонном фартуке

Мелкая мозаика — это, безусловно, изящное решение для кухни. Но не очень удачное с практической точки зрения. Дело в том, что брызги жира от плиты застывают на швах, а на их очистку у вас уйдет много сил (и нервов, кстати, тоже). Протирать фартук после каждого использования плиты, согласитесь, сомнительное удовольствие. Люди, которые столкнулись с этой проблемой, рекомендуют отказаться от мозаики в пользу цельного материала. И много раз подумать, прежде чем выбирать матовые покрытия: из-за шершавой поверхности грязь придется оттирать с удвоенной силой.

3. Нехватка розеток

На ранней стадии бывает сложно предугадать, где вы будете гладить белье, где повесите гирлянду зимой, а где будете чаще всего заряжать телефон. Так что проблема, скорее всего, всплывет чуть позже, когда решить ее сможет только повторный ремонт. Поэтому совет тут можно дать только один: оцените свои потребности, привычки, нарисуйте план будущей комнаты — и на основе всего этого продумайте, где разместить розетки и в каком количестве. Конечно, проблему можно решить и с помощью удлинителя, но уюта в комнате он точно не добавит.

4. Плохая шумоизоляция

Толщина стен в новостройках — это самая настоящая лотерея. Если, покупая вторичное жилье, вы быстро оцените слышимость (при условии, что соседние квартиры не пустуют, разумеется), то в свежепостроенных домах на это может уйти время. Без хорошей шумоизоляции любой шорох у соседей сверху будет доставлять вам дискомфорт (некоторые даже жалуются, что телефон, звонящий на виброрежиме в другой квартире, мешает им спать). Самим становиться причиной неудобств тоже неприятно. Поэтому не забудьте про защиту от шума, когда будете планировать бюджет ремонта.

5. Темная плитка в ванной...

Люди, сделавшие выбор в пользу темного кафеля, часто жалуются, что даже мелкие загрязнения видны на нем особенно отчетливо. Пыль, крошки и шерсть животных придется убирать по нескольку раз в день, чтобы сохранить опрятный вид комнаты. Многое зависит и от качества воды. Чем она жестче, тем сильнее будут заметны разводы на полу, когда он высохнет после мытья. Следы останутся и на светлой плитке, но они будут куда менее заметны.

6. ...и пестрая плитка на кухне

Покрытие под натуральный камень смотрится красиво и дорого. Одним из его плюсов называют способность маскировать загрязнения. Но в этом и минус: мелкий мусор легко не заметить, перепутав с узором, или, наоборот, можно долго оттирать пятно, которое на самом деле является частью принта. Поэтому многие рекомендуют сделать выбор в пользу светлых текстур, например под мрамор. Причем этот совет касается не только пола, но и рабочей области кухонного гарнитура. По признанию некоторых интернет-пользователей, белые столешницы очень помогают в поддержании чистоты: даже крошечные пятна сразу бросаются в глаза и требуют немедленной уборки (списать бардак на невнимательность особо ленивым хозяйкам уже не получится). Согласитесь, проще потратить пару секунд, чтобы снять свежую каплю масла, чем потом полчаса драить застывшие пятна.

7. Мало света в ванной

Женщины поймут: когда речь идет о макияже, всего одна лампа на потолке может свести старания к нулю. Но это еще полбеды: необходимость производить манипуляции при недостаточном освещении дает дополнительную нагрузку на глаза. Позаботьтесь заранее о небольших светильниках над раковиной. Диодные лампы, которые часто встраивают в зеркала, потребляют значительно меньше электроэнергии. Учитывая, что для утреннего и вечернего умывания, как правило, этого достаточно, вы позаботитесь не только о своем кошельке, но и об экологии. И не забудьте поставить розетки в ванную. Это сделает комнату в разы более функциональной, главное — помнить о безопасности при проектировке.

8. Экономия на материалах

«Лучше меньше, да лучше», — скажет любой человек, прошедший через ремонт. И будет прав. Иногда в погоне за выгодой мы приобретаем материалы сомнительного качества, а в итоге года через 3 приходится все переделывать. Поэтому об экономии в вопросах ремонта нужно судить именно в долгосрочной перспективе. Конечно, есть вещи, которые безболезненно можно выбирать, исходя из цены. Но как минимум полы, окна, инженерные системы и сантехнику лучше покупать, ориентируясь в первую очередь на качество. Важно суметь правильно расставить приоритеты. Если бюджет сильно ограничен, пересмотрите расходы: может быть, какие-то статьи стоит урезать, а какие-то — отложить на потом. Зато не придется платить дважды, как в знаменитой поговорке.

9. Объединение комнаты и кухни

Решая объединить изначально разделенные комнату и кухню, в первую очередь учитывайте контекст: сколько человек живет в квартире, какой у них график и т. д. Студия станет прекрасным решением, например, для бездетной пары, особенно при наличии дополнительной спальни. Но если одну жилплощадь делит целая семья, все будут попросту мешать друг другу. То же самое касается совмещения санузла: специально объединять комнаты рекомендуется только в случае, если в квартире имеется еще один туалет.

10. Неправильное проектирование теплого пола

Достаточно распространенная ошибка, которая бьет по кошельку два раза: сначала — при установке системы обогрева, потом — при расчете потребления электроэнергии. Перед тем как заказывать теплые полы, продумайте, где поставите мебель, и не делайте отопление на этих участках. Это кажется очевидным, но многие забывают о подобных нюансах. Особенно будьте внимательны при обновлении кухни. Теплый пол под холодильником не только бесполезен, но и может нанести вред технике.

Бонус

Интересно, что поняли о себе авторы следующих фотографий?

А о каких ошибках, допущенных во время ремонта, сожалеете вы?