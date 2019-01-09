10 советов от главных лайфхакеров нашего детства, которые можно смело использовать и сегодня

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Первые лайфхаки, которые мы начали узнавать в детстве, рассказывали нам с экранов телевизоров заслуженные «очумельцы» страны — Андрей Бахметьев и Тимур Кизяков. Казалось, что из пластиковых бутылок, ножниц и клея они могут собрать абсолютно любую вещь, которая обязательно улучшит быт в каждом доме.

Мы в AdMe.ru пересмотрели все выпуски рубрики «Очумелые ручки» и собрали забавные советы из прошлого, которые могут оказаться вполне полезными даже сегодня.

1. Как правильно доставать помидоры из банки

Тем, кому не хватает терпения и сноровки, чтобы достать неуловимый маринованный помидор из трехлитровой банки, умельцы предлагают воспользоваться кусочком провода. Из него легко соорудить сачок для ловли крупных помидоров, а для овощей разного калибра можно использовать самодельные «щипцы» из бельевой прищепки и двух алюминиевых ложек.

2. Как сделать универсальный держатель

Чтобы вилка не выпадала из удлинителя, ее можно легко закрепить. Для этого понадобится старая автомобильная камера, из которой вырезается лента, а также кольцо из резинового шланга, которое используется в качестве стопора. Это приспособление, в отличие от простой резинки, может регулироваться под разные размеры розеток, а также обладает большей прочностью и универсальностью.

3. Как удобно и быстро сушить белье

Если вы привыкли сушить одежду прямо на вешалках, то наверняка сталкивались с проблемой, когда веревка провисала и все вещи скатывались на середину. Чтобы этого больше не происходило, вам необходимо найти проволоку (подойдет спица от сломанного зонта) и согнуть ее с помощью плоскогубцев в форме буквы «м». Таким образом у вас получится крючок, который можно просто закрепить на веревке. Зацепить за него вешалку будет легко.

4. Как изготовить держатель для пакетов

Вам понадобится флакон из-под шампуня, в котором следует отрезать дно и верхнюю часть с горлышком. Затем необходимо просверлить несколько дырок (размером с пуговицу) и сделать засечки по краям круглых отверстий. После этого можно прикрутить конструкцию к дверце кухонного шкафа и вставить пакеты в отверстия. Благодаря такому приспособлению каждый пакет находится в своей ячейке, из которой его легко вытащить.

5. Как избавиться от катышков на одежде

С этой проблемой можно легко справиться с помощью старого бритвенного станка, но с очень важной и простой модификацией. Необходимо положить поверх лезвия 2 шайбы, чтобы образовалась небольшая щель. Перед тем как начать снимать катышки бритвой, нужно подложить под одежду твердую книгу и хорошо натянуть ткань.

6. Как правильно и безопасно заменить лампочку

Как утверждают главные лайфхакеры нашего детства, отпечатки пальцев, которые остаются на лампочке при ее замене, влияют на срок службы этой лампы и на яркость освещения. Особенно аккуратными нужно быть при обращении с галогенными лампочками. Для быстрой и удобной замены можно собрать простое устройство из пробки: разрезать ее пополам, а затем обе части закрепить на двух концах согнутой проволоки, чтобы получилось некое подобие пинцета.

7. Как создать универсальную и компактную воронку

Ее легко сделать из пустого пакета из-под молока или сока. Сначала нужно развернуть и сплющить коробку, чтобы она стала плоской. Затем необходимо ровно по диагонали разрезать пакет на две части и сделать небольшое отверстие для стекания жидкости в носике коробки. А из 5-литровой пластмассовой бутылки можно вырезать держатель для этой воронки.

8. Как избавиться от пятен на обоях

Сначала вам нужно аккуратно вырезать поврежденный участок, а затем подобрать идентичный по рисунку кусок новых обоев чуть большего размера и заклеить им образовавшуюся дырку. После этого сразу нужно прорезать по контуру сначала новый, затем старый слой обоев, удалив лишнюю бумагу, чтобы не было видно швов.

9. Как открыть пузырек с зеленкой и не испачкаться

Наверное, каждый хотя бы раз при попытке аккуратно открыть баночку с зеленкой выплескивал содержимое себе на руки и на все окружающие предметы. Чтобы этого больше не происходило, воспользуйтесь простым лайфхаком. С помощью маленького самореза прикрутите пластмассовую бусинку к крышечке, чтобы получилась удобная ручка.

10. Как спасти мыло от размокания

Практически каждому знакома ситуация, когда мокрое мыло, которое мы кладем в мыльницу после применения, впоследствии разбухает и трескается. Чтобы этого избежать, воспользуйтесь следующим лайфхаком. Вам понадобится пластмассовый контейнер, например от плавленого сыра. В крышке отрежьте верхнюю часть, оставив только бортики с «защелками». После этого возьмите упаковочную сетку из-под мандаринов, натяните ее на контейнер, а затем закройте сверху крышкой. В такой конструкции мыло никогда не будет разбухать, а следовательно, им можно будет дольше пользоваться.