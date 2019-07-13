10+ советов, которые помогут выбрать вкусную и качественную колбасу

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Колбаса занимает 5-е место в рейтинге самых потребляемых продуктов питания. Но, несмотря на большой ассортимент колбасных изделий на рынке, купить качественный продукт бывает непросто.

AdMe.ru любит побаловать себя вкусненьким, поэтому решил разобраться в том, как выбрать хорошую колбасу.

Вареные колбасы

Вареная колбаса готовится из просоленного фарша. Она может содержать сою вместо мяса, а также молоко, яйца и воду. Срок годности — 72 часа. Варено-копченую колбасу сначала варят, а потом подвергают копчению, готовят ее из рубленого мяса. Она содержит много специй, молоко, сливки, крахмал, муку и шпик и может храниться около 2 недель в холодильнике. На что следует обратить внимание при выборе вареных колбас: Упаковка или оболочка должна быть сухой и эластичной. У свежих колбас оболочка плотно прилегает к фаршу и отсутствуют дефекты: вздутия, пятна, деформации.

Цвет натуральной колбасы должен быть сероватым, как и цвет вареного мяса. Если изделие ярко-розового или красного цвета, то в продукт добавлены красители, нитриты и другие химические добавки. При возможности согните кусочек колбасы: если он крошится, рвется — значит, в ней много крахмала или сои. А если капнуть йод на колбасу и пятно станет синим, то это также означает, что в изделии слишком много крахмала.

Часто производители заменяют натуральный мясной фарш на МОМ (механическая обвалка мяса) — спрессованные кости с остатками мяса. Под действием пресса все это превращается в пюре, которое смешивают с соей. Однако далеко не всегда об этом пишут на этикетке — вместо МОМ указывают мясо, а вместо сои в составе — растительный белок.

Копченые колбасы

Копченая колбаса готовится из рубленого мяса высшего сорта путем разных видов копчения. Полукопченую колбасу обжаривают, затем варят и после коптят. Ее готовят из рубленого мяса и выпускают в натуральной оболочке, пригодной для еды. Качественная колбаса не должна стоить меньше, чем мясо. Сырокопченую готовят из мяса высшего сорта путем холодного копчения при 20–25 градусах Цельсия. Она содержит много специй и иногда даже коньяк. Может храниться в холодильнике в течение 4 месяцев. Стоит учесть, что натуральное копчение — процесс дорогостоящий. Многим производителям намного дешевле при копчении использовать жидкий дым. При выборе колбасы обратите внимание на такие факторы: Срез колбасы должен быть сухим, гладким, равномерным, без пор и кусочков жилок. А цвет — коричневых оттенков; никакого ярко-красного, розового или кораллового цвета быть не должно. Сверните кусочек колбасы в трубочку — качественный продукт эластичный и не ломается. Если кусочек ломается, выпадает шпик, значит, натурального мяса в колбасе почти нет.

Упаковка (оболочка) должна быть немного сморщенной, из-за потери влаги. Если оболочка тугая и упругая, то в колбасе много воды, а это значит, слишком много добавок, таких как крахмал и соя, которых там быть не должно. Белая сухая плесень, не проникшая под оболочку, допускается в сырокопченых колбасах. У колбасы, копченой с помощью натурального дыма, поверхность сухая и глянцевая. Если продукт был сделан с помощью жидкого дыма, то цвет оболочки может быть матовым и слегка оранжевым, а также будет присутствовать специфическая корочка и подтеки.

Аромат копчения должен быть тонким, легким. Если запах резкий, то колбасу вымочили в специальной коптильной жидкости.

Как и в случае с вареной колбасой, для экономии в фарш кладут сою, пшеничную муку, крахмал, а на этикетке колбасы это иногда не указывают. При покупке пробуйте продукт, чтобы понять, не переусердствовал ли производитель с крахмалом — он придает колбасе «бумажный» привкус.

Состав на этикетке должен быть максимально коротким: желательно, чтобы это были только мясо, шпик и специи. Добавка «глюконо-дельта-лактон», которая на упаковках обозначается как Е575, ускоряет сроки созревания продукта искусственным путем.

Сама колбаса должна быть твердой, сухой и плотной. А колбаса в нарезанном виде должна быть пластичной и легко разжевываться. Если изделие «проминается» пальцами — это признак нарушения технологии изготовления и такая колбаса не «дозрела».

Вкус колбасы должен быть без кислинки: приятный, слегка острый, солоноватый, с выраженным ароматом копчения и пряностей.

Сыровяленые колбасы

Сыровяленые колбасы производятся с помощью длительной сушки и без копчения. Готовят их исключительно из мяса высшего сорта, изделие содержит специи, мед и коньяк. В состав помимо свинины и говядины может входить баранина, конина и вино. Такая колбаса может храниться в холодильнике 4–6 месяцев. Самый популярный вид такой колбасы — салями. Вот несколько советов, как выбрать хорошую сыровяленую колбасу: Чем темнее изделие, тем больше в нем говядины или конины. Из-за того что колбаса производится исключительно из мяса высшего сорта, она не может дешево стоить.

Наличие белого налета (не плесени) на оболочке колбасы — признак отменного качества. Это выступает соль. Внимательно смотрите на срез: если цвет колбасы неоднородный, особенно по краям, то колбасу протирали водой или маслом, чтобы избавиться от солевого налета.

Оболочка должна быть обязательно натуральной или близкой к натуральной. Она должна быть изготовлена из натуральных продуктов: различают коллагеновую (производится из среднего слоя шкур крупного рогатого скота) и фиброузную (из целлюлозы). Бывает, в процессе «созревания» колбаса покрывается плесенью — такое изделие не выбрасывают. Колбасу очищают и обсыпают специями, поэтому лучше не покупать изделие в обсыпке.

Актуально для всех типов колбас

Запах колбасы не должен быть сильным. Наличие сильного аромата говорит о добавлении в продукт ароматизаторов. А чересчур выраженный запах специй означает, что она изготовлена из несвежего мяса.

Если в колбасе есть жировые вкрапления, то они должны быть белыми — не желтыми или розовыми. Иначе либо колбаса несвежая, либо в ней присутствует много красителей.

Если в составе указана соя, значит, содержание мяса в продукте сводится к нулю. Вместо него содержится фарш из хрящей, шкурок и мясного сбоя. Крахмал в составе является абсолютно безвредной пищевой добавкой, он служит загустителем для колбасного фарша. Каррагинан является пищевой добавкой и может вызывать аллергию. Самым распространенным красителем является нитрит натрия, который окрашивает колбасные изделия в розовый цвет.

Если после нескольких съеденных кусочков колбасы с ярким вкусом вас неумолимо тянет отведать еще одну порцию, будьте уверены: в ее составе имеется мощный усилитель вкуса глутамат натрия. Он придает колбасе бесподобный вкус и аромат, но, самое главное, может скрыть неприятный запах и послевкусие некачественного фарша.

Бонус: как приготовить сервелат по рецепту 1938 года

Вам понадобится: 750 г свиной лопатки (без кости)

250 г говядины

10 г нитритной соли и 10 г поваренной соли

100 мл воды

1,5 г молотого белого перца

0,3 г мускатного ореха

2 г сахара

3 г пищевого фосфата (можно и без него) Мясо порезать на кусочки, посолить и отправить в холодильник на двое суток. После слегка подморозить мясо и перемолоть в мясорубке. Температура мяса на этом этапе не должна превысить 12 градусов. Далее добавить в фарш специи и добавки. После нужно очень хорошо вымесить фарш руками (5–10 минут). Получившейся массой заполнить оболочку будущей колбасы (например баранью синюгу — глухой конец слепой кишки). Потом получившуюся колбасу подвесить на сутки в холодильнике, а по прошествии этого времени перевесить в теплое помещение на 4 часа. Далее положить в духовку разогретую до 85 градусов на 1,5 часа, в поддон налить воды и поставить его под колбасой. Когда колбаса будет готова, нужно дать ей остыть еще хотя бы часов 8. Вот подробный рецепт.

Не забывайте при выборе колбасы тщательно изучать состав. Если вам встретились неизвестные ингредиенты, будет лучше отказаться от покупки. Надеемся, эти советы помогут вам быстро и легко выбрать вкусную и качественную колбасу.