10 советов, которые помогут похудеть, не прикладывая много усилий

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Фигура не станет стройной и подтянутой по щелчку пальцев. Но изнурительные тренировки и жесткие диеты — не обязательные атрибуты худеющих. Хотя без определенной физической нагрузки и правильного питания, конечно, не обойтись. Мы в AdMe.ru собрали советы, которые помогут оставаться в отличной форме и не потребуют много усилий.

Не выматывайте себя на тренировках

Изнурительные ежедневные тренировки — не залог успеха в вопросе похудения. Доказано, что люди, которые выкладываются в спортзале по максимуму, и люди со средней спортивной активностью в день тратят почти равное количество калорий из-за умения организма адаптироваться. Так что больше — не всегда эффективнее.

Относитесь к спорту как к образу жизни, а не как к каторге на тренажерах

Откажитесь от занятий в зале, если для вас это подобно пытке. Любая регулярная физическая активность будет иметь такой же успех. Плавание, танцы, походы, активный шопинг, прогулки с ребенком или что-то еще. Главное — не сидеть на месте и получать удовольствие.

Регулярно взвешивайтесь

Взвешивайтесь ежедневно или хотя бы через день. Это поможет подкреплять положительный результат и несколько раз подумать, прежде чем съесть лишний кусочек торта.

Ешьте продукты с пробиотиками

Не все пробиотики помогают сбросить вес. Установлено, что люди с ожирением имеют иную микрофлору кишечника, чем люди с нормальным весом. Изменить ситуацию могут продукты с Lactobacillus rhamnosus. Поэтому стоит обратить внимание на состав молочных продуктов, содержащих пробиотики.

Включите в рацион горох, фасоль или чечевицу

Добавьте в свой рацион фасоль, горох, нут или чечевицу. Эти продукты помогают избавиться от лишнего веса и сохранить нормальный вес после похудения.

Не отказывайтесь от белковой пищи

Не отказывайтесь от продуктов, содержащих белок. Во время похудения они помогают вам быть физически более активными, а значит, больше двигаться и терять вес. В целом организму для нормального функционирования требуются белки, жиры и углеводы. Их количество может варьироваться, но полностью исключать что-то одно из рациона не стоит.

Ешьте из небольшой посуды

Уменьшите посуду, из которой едите дома. Это поможет сократить потребляемые порции и, соответственно, количество калорий. К тому же маленькая посуда создает иллюзию того, что вы едите большую порцию.

Купите яркие скатерти или тарелки

Используйте контрастные цвета посуды и скатерти. В данном случае сработает иллюзия Дельбёфа. Обычная тарелка с нормальной порцией будет выглядеть крупной. Вам будет казаться, что вы едите больше, хотя порции останутся обычными. В результате вы почувствуете сытость раньше, а калорий поступит столько же или даже меньше.

Заведите приложение для подсчета калорий

Заведите приложение на смартфоне или дневник, в котором будете записывать все, что вы поглощаете в течение дня. Это поможет контролировать процесс похудения и потреблять ровно столько, сколько необходимо.

Читайте этикетки

Читайте этикетки на продуктах. Так вы будете знать, что именно едите, насколько это калорийно и полезно. К тому же, если вы ведете приложение в смартфоне, это поможет вам правильно заносить в него информацию. В результате шанс на похудение возрастает.