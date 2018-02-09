10 деталей, которые делают образ дороже

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Универсального рецепта, как выглядеть на миллион, не существует. И даже миллион в кармане тут не поможет, потому что выглядеть дорого и одеваться в дорогих магазинах — это разные вещи. Но есть небольшие секреты, зная которые, можно прокачать свое чувство стиля и выглядеть так, как будто вы только что сошли с обложки модного глянца.

AdMe.ru обобщил советы стилистов, которые помогут выглядеть на миллион, даже когда вы ограничены в средствах, а ваш гардероб не люксовых брендов, а из бюджетного масс-маркета.

1. Отдавайте предпочтение вещам благородных светлых оттенков

Светлые цвета в сочетании друг с другом отвечают за элегантность в образе. Поэтому образ, составленный из нескольких светлых благородных оттенков, например оттенков бежевого, — отличное решение, если вы хотите выглядеть дорого и статусно.

2. Формируйте базовый гардероб «вне времени»

Пальто прямого силуэта цвета «кэмел» из качественного кашемира, базовый тренч бежевого цвета, классические синие джинсы, несколько водолазок разных цветов, юбка-карандаш, которая может быть самых разнообразных цветов и фактур, — это предметы гардероба, практически не подверженные веяниям моды. Достаточно лишь добавить к этим вещам несколько актуальных трендов и стильных аксессуаров — и от вас будет просто не отвести взгляд.

3. Инвестируйте в качественные аксессуары

Сумки, ремни, шарфы, головные уборы и другие аксессуары могут творить чудеса. Стильные аксессуары даже простую пижаму могут сделать похожей на «кутюр». И забудьте о фейках — качественная сумка от бюджетного или неизвестного бренда выглядит гораздо более стильно и статусно, чем подделка сумки от известного бренда из лакированной клеенки.

4. Выбирайте яркие или нюдовые лодочки

Желтые, синие, алые, телесные классические лодочки на шпильке, купленные в магазинах масс-маркета, смотрятся столь же эффектно, как и у люксовых марок. И такая обувь любому образу сразу добавляет +1 000 очков.

5. Выбирайте гладкое нижнее белье

Кружева и стразы бюстгальтера, безвкусно проступающие под одеждой, видимые линии трусиков, пожалуй, одни из самых серьезных ошибок стиля. Неудачно подобранное или плохо сидящее нижнее белье способно свести на нет впечатление даже от самого безупречного образа. Следует различать повседневное нижнее белье и эротическое белье для особых случаев. И если речь идет о повседневном белье, то простые бюстгальтеры с гладкой чашечкой и бесшовные трусики — это лучший выбор.

6. Включайте белый в свой гардероб

Оденьтесь в белый с ног до головы или сделайте его центральным акцентом своего образа. Белые брюки, рубаха, пальто — это всегда шикарно. Зимой образ, состоящий из белых вещей, смотрится еще роскошнее.

7. Выбирайте одежду с принтами, которые сделают образ дороже

Классические принты прошли проверку временем, которая позволила им быть выше сиюминутных модных трендов, и одежда с такими узорами вызывает впечатление дорогой и статусной. Дорогой даже в том случае, если она куплена в обычном масс-маркете. К таким расцветкам относятся клетка «принц Уэльский», которая прочно ассоциируется с Британией и высшим сословием, принт «гусиная лапка», классический горох.

8. Включайте в свои образы одежду в спортивном стиле

Современная мода очень иронична. Не ограничивайте себя рамками одного стиля и смело вводите спортивные элементы в элегантные и романтические образы. На стыке стилей получаются уютные, элегантные и при этом шикарные образы. Причем не нарочито шикарные, а естественные, без эффекта того, что вы очень старались.

9. Носите только ту одежду, которая выглядит «как новая», и тщательно заботьтесь о своих вещах

Заботьтесь о своих вещах, чтобы они выглядели «как новые» как можно дольше: Читайте рекомендации по уходу за вещью, которые дает производитель на этикетках, и следуйте им.

Частая и интенсивная стирка приводит к износу и выцветанию ткани, изменению формы изделия. Чтобы вещь долго прослужила вам, бережно стирайте ее при самой низкой температуре и отжимайте на минимальных оборотах в стиральной машине.

Сокращайте время машинной стирки до 45–30 минут. Перед стиркой выворачивайте вещи наизнанку.

Изделия из деликатных тканей стирайте вручную, верхнюю одежду отдавайте в химчистку.

Снимайте катышки с одежды или безжалостно избавляйтесь от нее. Равно как и от заношенной, выцветшей одежды и одежды с пятнами, которые нельзя вывести.

Если оторвалась пуговица, то ее необходимо сразу же пришить. Если отлетела кнопка, то сходить в ремонт одежды и восстановить ее. Равно как и любую другую фурнитуру, которая вышла из строя.

Для ухода за одеждой используйте отпариватель. С его помощью можно разглаживать вещь, висящую в вертикальном положении. А такие элементы декора, как пуговицы, аппликации, складки и воланы, не будут мешать уходу за вещью.

Не экономьте на ремонте обуви — вовремя меняйте набойки, при необходимости фурнитуру. Обувь будет выглядеть ухоженной и прослужит вам дольше. Изношенные каблуки — это не сексуально, просто замените их или поменяйте пару обуви.

10. Замените пуговицы