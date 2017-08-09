10 причин постоянного чувства голода

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Как быть, если вам постоянно хочется чего-нибудь пожевать? Во-первых, нужно понять, почему на этот раз вы голодны и голодны ли вообще. AdMe.ru поможет разобраться и расскажет, какие меры нужно предпринять. Изучаем внимательно и делаем работу над ошибками.

1. На самом деле вы хотите пить

Если плотный обед был совсем недавно, а вам снова хочется есть, вспомните, когда вы в последний раз пили воду. Выпейте один стакан и немного подождите. Чувство голода будет стихать, и даже окажется, что его не было вовсе. Правило простое: соблюдать питьевой режим. Лучший вариант — приучить свой организм потреблять много воды с утра и за полчаса перед каждым приемом пищи.

2. Пустые калории

«Купи чего-нибудь вкусненького» — именно отсюда берутся наши пустые калории за день. Сладкие перекусы даже в малых количествах только будоражат аппетит, не насыщая организм полезными и питательными веществами. Правило: сокращаем количество быстрых углеводов, стараемся употреблять здоровую пищу.

3. Недостаток сна

7–8 часов крепкого сна, и чувство голода не будет будить вас по ночам. Ночью наш организм вырабатывает гормон мелатонин, который отвечает не только за правильную работу наших органов, но и за внешний вид. Правило: засыпаем до полуночи, выглядим свежо и прекрасно.

4. Поведение в стрессе

Все мы делимся на 2 типа людей во время стресса: тех, кто не может даже смотреть на еду, и тех, кто знает, что вкусная булочка поможет в любой страшной ситуации. Если вы относитесь ко второму типу, то этот пункт для вас. Итак, главное правило — помнить, что стресс не повод сметать с прилавков конфеты. Позвоните своим близким, поболтайте о приятном, погуляйте по парку, займитесь спортом, почитайте приятную книгу или подберите интересный сериал на вечер. Сделайте что-то полезное, вместо того чтобы рыдать над ведром мороженого.

5. Неправильные закуски

Алкоголь стимулирует аппетит. Поэтому перед вечеринкой с друзьями позаботьтесь о своем меню заранее. Правило: выбирайте легкие, здоровые закуски. Есть свои тонкости для каждого напитка. Например, раскрыть вкус красного вина отлично поможет брускетта с овощами гриль.

6. Недостаток белка

Не забывайте включать белок в свой рацион, ведь именно он помогает нам зарядиться бодростью, энергией и чувством сытости. Правило простое: овощи и фрукты — это, конечно, хорошо, но белок — основа рациона. Греческий йогурт, постное мясо, куриные яйца и еще много всего.

7. Отсутствие правильных жиров

Жиры бывают разные. Фастфуд, жареное, жирное, копченое и мучное — такие жиры оставляем на праздники. А вот полезные жиры заносим в список покупок на неделю: оливковое масло, красную рыбу, орехи, авокадо, семечки. Не нужно во имя похудения отказываться от «строительных материалов» для организма. Правило: исключаем трансжиры.

8. Отсутствие режима

В норме у нас целых 5 приемов пищи в день: завтрак, обед, ужин и два легких перекуса. Не нужно их пропускать. Правило: маленькие порции через примерно равные промежутки времени.

9. Еда из инстаграма

Тренд на фотографии красивой еды заставляет нас постоянно думать о еде. Мы листаем инстаграм или ищем, что приготовить вечером или на праздник, — вокруг чего в итоге крутиться мыслям? Правило: минимизировать ежедневный поток фотографий с едой.

10. Перекусы на бегу