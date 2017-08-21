10 советов, как не нарваться на подделку при покупке вещи известной марки

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Каждому из нас хоть раз приходилось тратить крупную сумму на подделку, которая продавалась под видом брендового товара.

Чтобы такого больше не случалось, AdMe.ru расскажет о том, как вычислить фейки 10 вещей, которые подделывают чаще всего.