10+ сомнительных бьюти-средств, которые так и манят в магазине, но толку от них никакого

Все мы знаем, что любой рекламе точно не стоит безоговорочно верить. Однако когда появляется очередное волшебное средство, которое сулит сделать нас еще привлекательнее, то так и тянет проверить. И к сожалению, не всегда новомодные штучки оправдывают наши ожидания. От одних просто никакого толка, к другим нужна огромная инструкция по правильному использованию, ну а третьи даже навредить могут.

Мы в AdMe.ru решили разузнать, как на самом деле действуют популярные средства по уходу за собой и правда ли произойдет то самое волшебное преображение.

Массажер для лица

Всевозможные массажеры для лица разрекламированы уже давно. Сначала популярны были пластиковые и металлические ролики, затем на смену им пришли скребки из натуральных камней для массажа гуаша. И многие действительно считают эти бьюти-гаджеты вполне эффективными для того, чтобы вернуть тонус и «привести в чувство» нашу кожу лица. Однако не стоит забывать, что даже у такого вполне безобидного действия есть свои противопоказания. А если делать что-то неправильно, то и вовсе можно навредить: заработать ворох воспалений на коже, новые морщины и даже микроразрывы. Купила я себе ролик такой для лица. Все делала по правилам, подруга-косметолог рассказала, как нужно. Ровно 3 раза делала. А потом просто забила, и теперь даже не вспомнить, где он валяется.

Тоник

Тоник — это не то средство, без которого нельзя обойтись. Ученые и косметологи считают, что его использование после умывания не оказывает сколько-нибудь заметного воздействия на кожу. Конечно, если тщательно изучать состав и выбирать то, что необходимо вашей коже, можно усилить воздействие на точечные проблемы. Однако те же самые ингредиенты могут содержаться и в остальных средствах для ежедневного ухода. А потому этап тонизирования можно вполне безболезненно пропускать, сэкономив и время, и деньги.

Фиксатор макияжа

Конечно же, всем хочется, чтобы макияж держался как можно дольше и не расплывался уже в обед. Однако созданные для этой цели спреи-фиксаторы на деле имеют множество особенностей. Так, распылять их нужно на расстоянии 5–10 см, при этом держать глаза закрытыми и даже не дышать. А еще нужно обязательно дождаться полного высыхания, причем естественным путем. В составе же таких фиксаторов частенько содержится спирт, поэтому людям с чувствительной кожей их и вовсе применять не рекомендуется.

Слишком большая палетка теней

Когда видишь в магазине такое многообразие цветов, то кажется, что они очень нужны — все десятки оттенков и прямо сейчас. Однако после такой покупки очень многие задаются вопросом о том, зачем ее совершали и как перестать делать это снова. Ведь даже те, кто обожает экспериментировать с макияжем, признаются, что им вовсе не нужны тени в таком количестве. Большинство же людей в обычной жизни и вовсе предпочитают макияж в одной цветовой гамме, иногда позволяя себе эксперименты. Поэтому одной небольшой палетки с любимыми базовыми оттенками вполне может и на годы хватить. Пару лет назад решила, что нужно обзавестись приличными тенями. Пошла в магазин, мне там все подобрали, показали, как красить и вообще сочетать. Так вот, эта маленькая палетка на 4 цвета до сих и не думает заканчиваться. И вообще подходит на все случаи жизни, «и в пир, и в мир».

Набор кистей для макияжа

Покупка солидного набора кистей для макияжа обычно приводит к примерно таким же мыслям: нам просто не нужно так много. Ведь на самом деле даже для самого «тяжелого» макияжа с тональной основой, консилером, хайлайтером, румянами и всем-всем-всем понадобится максимум 10 кистей. Если же ежедневно вы используете более легкий образ, то и самих кистей явно будет нужно гораздо меньше. А то и вовсе ни одной: некоторые умелицы научились наносить косметику с помощью ватных дисков и зубной щетки.

Все с надписью «Антицеллюлитный»

«Апельсиновая корка», с которой постоянно борются девушки, появляется из-за колебаний гормонального фона, генетической предрасположенности, возрастных изменений кожи и малоподвижного образа жизни. Никакие, даже самые дорогие кремы, скрабы, масла и прочие косметические средства не помогут справиться с бугорками. Ведь они просто не в силах оказать воздействие на подкожный жировой слой, где и образуются неровности. А вот действительно помочь могут обычные приседания. И это совершенно бесплатно.

Или с надписью «Против секущихся кончиков»

К сожалению, единственный способ борьбы с секущимися кончиками — это стрижка. И как бы маркетологи ни уверяли нас в обратном, никакое чудо-средство не в состоянии склеить их обратно. Отсрочить же появление секущихся кончиков можно, если не использовать слишком высокие температуры при мытье и сушке волос, а еще заменить привычное махровое полотенце на то, которое сделано из микрофибры.

Тональный крем

Многие привыкли пользоваться плотными тональными основами, ведь они мастерски замазывают любые несовершенства. Однако при этом они еще могут забивать поры, в целом ухудшать состояние кожи, да и вечером их смывать — то еще приключение. В настоящее время в магазинах можно найти множество более легких средств, которые одновременно с маскирующим эффектом будут ухаживать за кожей. Или можно обойтись даже без них, при необходимости воспользовавшись только консилером.

Обычные щипчики для завивки ресниц

Каждая женщина знает, как же приходится измучиться с применением стандартных щипцов для ресниц, чтобы получить более-менее долгосрочный эффект. Некоторые даже придумали нагревать их феном, что логично, ведь волосы мы так же завиваем с помощью стайлеров и горячих пластин. Однако такой способ может в конце концов испортить сами щипчики. Поэтому в качестве альтернативы появились миниатюрные нагревающиеся щеточки, которые помогают придать ресницам желанный изгиб без всевозможных плясок с бубнами.

Сыворотка для роста бровей и ресниц

Как бы нам ни хотелось, чтобы после использования волшебного средства можно было отрастить такие ресницы, что хоть хлопай ими и взлетай, — на деле все не так просто. Большинство таких сывороток действуют лишь как кондиционер для волос: защищают и предотвращают ломкость. Тех же препаратов, чья эффективность клинически доказана, существует крайне ограниченное количество.

Тканевые маски для лица

Частенько тканевые маски обещают практически мгновенный и самый разнообразный эффект. Какие-то сулят осветление, какие-то суперувлажнение, а какие-то даже подтягивание овала лица. Однако на деле воздействие таких масок крайне незначительное. А во многих и вовсе в составе полно таких ингредиентов, что они даже могут нанести вред.