10+ случаев, когда люди давали вещам второй шанс и результат их впечатлил

Покупать новое — это не всегда лучший выход. Когда мы бережно храним бабушкино платье, чтобы надеть его на свадьбу, или перешиваем мамино платье в симпатичный комбинезон, это приносит нам больше радости, чем покупка новой вещи.

Мы в AdMe.ru верим, что будущее за переработкой и вторичным использованием вещей. В соцсетях мы нашли предметы гардероба, которым люди дали второй шанс. А в конце статьи вы найдете бонус, который доказывает, что даже знаменитости порой передают ношеную одежду по наследству своим детям.

1. «Платье в стиле Тюдоров, которое я сшила на Хеллоуин из старой занавески, найденной в благотворительном магазине»

2. «Мне понравилось, как я впервые сам заменил обивку на старом кресле, поэтому я решил этим поделиться»

3. «Превратила платье моей мамы в комбинезон»

4. «Мне подарили бабушкины винтажные часы Bulova из 14-каратного розового золота с рубинами и бриллиантами»

5. «Нашла эту футболку в подвале у родителей и превратила ее в одежду, которая годится не только для сна»

6. «Примерила вчера платье, которому 50 лет. Оно принадлежит бабушке моего жениха. Так рада, что я его надену!»

7. «Я получила эти очки, которые были куплены приблизительно в конце 70-х — начале 80-х, в наследство от дедушки»

8. «Юбка за $ 2 из Goodwill до и после того, как я ее перешила»

9. «Мы только что обручились, и мой жених надел мне на палец пару винтажных свадебных колец моей бабушки, которые были сделаны примерно в 50-х»

10. «Превратила старую рубашку в модный топ и юбку»

11. «Заменила ткань на бабушкиной корзине для шитья (слева — до, справа — после)»

Бонус: дочь Анджелины Джоли Захара недавно надела на красную ковровую дорожку мамино винтажное платье с церемонии «Оскар» 2014 года