10 странных трюков для волос, которые попробовали обычные девушки и остались в восторге

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Интернет пестрит лайфхаками для волос: можно найти легкие способы сделать кудри без плойки и бигудей, создать стильные прически за несколько минут, мыть голову, не используя шампунь. Однако в реальной жизни большинство из них не работают или же требуют нехилых парикмахерских навыков.

Автор AdMe.ru и блогер Маша Маева протестировали на своих волосах странные, но такие популярные хитрости, и выявили, что действительно облегчит уход за шевелюрой.

1. Получить кудри-пружинки с помощью трубочек для напитков

Для начала на волосы следует нанести мусс, а после нужно накрутить пряди на трубочки, зафиксировать их и оставить на ночь. Завивать придется долго, спать с такой конструкцией на голове неудобно, но эффект огненный, и хватит его примерно на неделю.

2. Сделать объемный хвост

Соберите хвостик на макушке, закрепите с обратной стороны «крабом» в районе резинки и верните волосы обратно. Объемный, высокий хвост гарантирован. Заколку берите среднего размера, чтобы прическа хорошо держалась.

3. Сделать челку, не обрезая волосы

На макушке следует сделать обычный хвост и выпустить из него прядь снизу. Из нее нужно сплести обычную косичку. Эту косу проденьте вперед через хвост под резинкой, получившуюся «челку» выпрямите утюжком.

4. Освежить волосы с помощью детской присыпки

Насыпьте немного порошка на ладони, разотрите его в руках и пальцами нанесите средство на корни волос и кожу головы, чтобы оно впитало лишний жир с корней. Уберите излишки присыпки расческой.

5. Сделать кудри и создать нереальный объем с помощью деревянных шпажек

Для начала нужно собрать волосы в хвост, оставив только нижний ряд. Далее прядь за прядью накрутите их на шпажки. Волосы при этом необходимо увлажнять из пульверизатора. После того как все локоны будут заплетены, высушите их феном и снимите палочки. Используйте этот лайфхак, если вам не жалко пары часов, так как быстро справиться не получится.

6. Избавиться от магнитящихся волос

Чтобы волосы не электризовались, намотайте на ручку расчески фольгу, и пряди будут лежать аккуратно, волосок к волоску.

7. Убрать пушащиеся волосы зубной щеткой

Нужно нанести на зубную щетку лак для волос и провести ей по пушку. Пряди зафиксируются и будут держаться в течение дня.

8. Завить локоны утюжком для выпрямления

Возьмите тонкую прядь, скрутите ее в кольцо и зажмите горячими щипцами: так получаются крутые завитки. Однако создание полноценной прически займет много времени, особенно у обладательниц густой шевелюры.

9. Завить волосы с помощью выпрямителя и косичек

Волосы делятся на 4 части и заплетаются в 4 косички. По каждой из них нужно пройтись утюжком для выпрямления волос, после чего следует расплести косы. Вы получите объемные волнистые локоны.

10. Быстро сделать популярную в сети прическу «Уши Микки Мауса»

Локоны у лица оставьте, а верхнюю часть волос ближе к макушке заплетите в небольшую косу и зафиксируйте резинкой. Ближе к концу пряди также наденьте резинку. Оставшийся хвостик нужно разделить пополам, закрутить его в калачик и закрепить пучок невидимками. Повторите с другой стороны.

Бонус: не все лайфхаки одинаково полезны. Вот что у нас не получилось

В сети рекомендуют такой способ создания локонов: установить стакан объемом 0,5 л на голову вверх дном и на него накрутить мокрые пряди, которые затем нужно высушить феном. Должен был получиться «эффект волны». У нас же волосы остались прямыми, несмотря на все манипуляции.

Блогеры предлагают еще один легкий способ сделать кудри без плойки: надеть на голову повязку, затем прядь за прядью накрутить на нее мокрые локоны. Эту конструкцию оставить на ночь. В результате нашего эксперимента волосы остались прямыми и часть шевелюры не просохла.

А вы пользуетесь лайфхаками из интернета?