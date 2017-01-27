10 симпатичных идей для тех, кто мечтает о мини-огороде у себя на кухне

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Кто из нас не мечтает каждый день есть свежие и полезные продукты прямо с грядки? Для этого не обязательно иметь загородный участок — можно организовать мини-огород прямо у себя на кухне. AdMe.ru собрал 10 простых советов для тех, кто хочет начать выращивать растения у себя дома.

Крошечная теплица

После того как вы купили семена для посадки, грунт и необходимые горшочки, самое время выбрать, где они будут стоять. Отличное решение — разместить их в небольшой теплице. Так растения быстрее взойдут и будут защищены от ненужного внимания детей или домашних любимцев.

Горшочки для зелени

Самым простым и экономным вариантом для посадки ваших будущих зеленых всходов будет обычный цветочный горшок или же пластиковый контейнер. Такая композиция станет прекрасным украшением любой кухни.

Грядка на лестнице

Весьма оригинальным решением будет разместить ваш домашний огород на декоративной лестнице. Она станет яркой деталью интерьера и позволит поставить все растения в одном месте.

Этажерка на подоконнике

Даже если у вас совсем небольшой подоконник, это не повод отказываться от своего огородика. На этот случай можно соорудить узкую этажерку и поставить растения в несколько уровней. И красиво, и удобно.

Парник на балконе

Для продвинутых садоводов, которые мечтают выращивать у себя дома не только зелень, но даже овощи и фрукты, отличным решением станет сооружение на балконе или лоджии домашней теплицы. Здесь все растения смогут развиваться в комфортных климатических условиях.

Подвесные горшочки

Для экономии места можно разместить ваши растения на подвесных конструкциях. Во многих мебельных и хозяйственных магазинах продаются рейлинги с крючками, на которые с легкостью можно повесить горшки с зеленью.

Будьте креативными

При выборе места для мини-огорода не бойтесь быть оригинальными. Используйте старые банки, бутылки, чайные сервизы и железные контейнеры из-под продуктов. Такие решения сделают вашу кухню еще более красивой и действительно уникальной.

Несколько советов

В своем домашнем мини-огороде можно посадить лук, салат, петрушку, базилик, кинзу, мяту, розмарин . Опытные садоводы могут попробовать выращивать даже помидоры и огурцы.

. Опытные садоводы могут попробовать выращивать даже помидоры и огурцы. Самым простым решением для выбора грунта будет универсальная смесь , которая продается в любом хозяйственном магазине.

, которая продается в любом хозяйственном магазине. После того как вы высадите семена в почву, не забудьте подписать каждый горшочек с будущими всходами. Во-первых, вы можете забыть, что куда посадили, а во-вторых, будет интереснее наблюдать за долгожданными всходами.

с будущими всходами. Во-первых, вы можете забыть, что куда посадили, а во-вторых, будет интереснее наблюдать за долгожданными всходами. Садоводство требует немалых усилий и терпения. После высадки семян изучите требования по уходу за каждым растением. Ежедневно поливайте и увлажняйте всходы, не забывайте прореживать зелень. Если вы все сделали правильно, то через 3–4 недели вас и вашу семью порадует первый урожай.