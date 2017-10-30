10 школьных хитростей, которые вам стоит показать своему ребенку

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Из-за большого количества информации, кучи рукописного текста и плотного расписания учеба становится довольно сложным занятием. А еще школьника могут поджидать мелкие неприятности, которые только подливают масла в огонь. Но AdMe.ru знает, как с ними справиться! Мы расскажем о 10 крутых школьных хитростях, которые смогут пригодиться даже взрослым.

1. Сделайте в текстовыделителе V-образное углубление, чтобы подчеркивать текст сверху и снизу одновременно

2. Чтобы сделать невидимую шпаргалку, просто перенесите текст на скотч и опустите в воду

3. Если нужно начертить круг, но нет циркуля, можно воспользоваться обычными скрепками

4. Если выделили не тот участок текста, исправить ситуацию поможет лимонный сок. Он обесцветит маркер и не испортит бумагу

5. Чтобы стружка от карандашей не разлеталась во все стороны, используйте коробочку из-под tik tak

6. Чтобы создать радужный текстовыделитель, поднесите к его кончику кончик маркера другого цвета

7. Чтобы не забыть строку в книге, на которой вы остановились, воспользуйтесь скрепкой и канцелярской резинкой

8. Если никак не получается запомнить формулу или слово, то их можно спрятать в ластике в качестве шпаргалки

9. Лезвие от точилки поможет быстро и ровно отрезать клейкую ленту. И оно не такое острое, чтобы о него порезаться

10. Если ручка не пишет, но в ней еще остались чернила, попробуйте нагреть ее кончик