10+ секретов сушки белья и одежды, о которых многие даже не догадываются
Все мы знаем, что неправильная стирка может значительно сократить срок службы вещей. Поэтому всегда внимательно изучаем ярлыки, используем деликатный режим и качественный порошок. Но вот вопросам сушки одежды и белья зачастую уделяем гораздо меньше времени, и очень даже зря. К примеру, бюстгальтеры быстро можно испортить, если развешивать их так, как многие привыкли. Да и батарея не лучший помощник в том, чтобы подсушить свой гардероб.
Мы в AdMe.ru серьезно подошли к этому вопросу и теперь знаем 10+ секретов сушки одежды, благодаря которым вещи будут выглядеть как новые гораздо дольше.
Одежду лучше сушить на воздухе, а не в специальной машине
- Сушильная машина быстро изнашивает вещи. Мало того что одежда теряет синтетические волокна, которые, ко всему прочему, загрязняют окружающую среду, так еще из-за высоких температур вещи могут усаживаться, теряя товарный вид.
- При этом сушка большого количества одежды и белья в помещении может иметь еще более плохие последствия. Так, исследователи обращают внимание на то, что развешанная после стирки одежда значительно повышает влажность воздуха в квартире. А это приводит к развитию плесени, появлению пылевых клещей и возможному ухудшению здоровья у жителей квартиры.
- Лучшее, что можно сделать, — это развесить одежду на воздухе: во дворе или на балконе.
При сушке в помещении стоит придерживаться четких правил
- Не стоит сушить одежду на батареях и обогревателях. Это способствует повышению влажности в помещении и появлению плесени. Конечно, пара носков или полотенце, высушенные раз в неделю таким способом, не причинят много вреда, но регулярная сушка — это уже проблема.
- Вместо батареи лучше использовать вентилятор. Он снизит влажность воздуха и равномерно просушит одежду. Желательно также разместить вещи возле окна на солнечной стороне и так, чтобы на них попадал естественный свет и тепло.
- Каждую вещь нужно хорошенько встряхнуть, перед тем как развесить. Это поможет избавиться от излишков воды и распрямить складки, которые образовались после стирки. Так одежда высохнет быстрее и не будет слишком мятой.
- Если используете сушильную машину, то не стоит ее перегружать. Чем больше внутри вещей, тем дольше они сохнут и тем сильнее мнутся. Кроме того, их нужно рассортировать по тканям, цвету и весу, чтобы избежать ситуации, при которой одна вещь еще влажная, а другая пересушена. Идеальный вариант — заполнить барабан однотипной одеждой так, чтобы она свободно кувыркалась внутри.
- Если же нужно высушить некоторые вещи быстрее, то вместе с ними в машинку стоит закинуть сухое банное полотенце, оно впитает часть влаги.
- Некоторые салфетки для сушки, предназначенные избавить от статического электричества и смягчить ткань, на самом деле небезопасны. Да, они эффективны, но при этом содержат химические вещества, которые при длительном воздействии становятся токсичными для людей.
- Если вы уже привыкли к преимуществам использования салфеток, то заменить их не составит труда. Смягчить одежду можно, просто добавив 1/4 стакана пищевой соды или белого уксуса во время стирки. А избавиться от статического электричества помогут специальные многоразовые шарики, которые к тому же сокращают время сушки.
К некоторым вещам нужен особый подход
- Бюстгальтер не стоит закидывать в сушильную машину, а лучше высушить на свежем воздухе или в квартире. При этом нежелательно подвешивать его за лямки — так вещь придет в негодность. Жесткие элементы могут деформироваться, а сами лямки — растянуться. Правильнее будет положить бюстгальтер на горизонтальную поверхность или же застегнуть и повесить на плечики так, будто вы его надели. После такой сушки вещь будет служить долго.
- Выжимать бюстгальтер нужно тоже крайне аккуратно. Но лучше просто промокнуть полотенцем, чтобы не повредить деликатную ткань и жесткие части.
- Из сушильной машины доставайте одежду слегка влажной, особенно это касается джинсов, других хлопковых вещей, шерстяных и льняных изделий. Высокая температура стягивает волокна, отчего одежда уменьшается в размерах и портится. Для того чтобы убрать основную часть влаги, хватит и 10–15 минут, а дальше лучше досушить на воздухе.
- Также перед каждой сушкой в машинке обязательно застегивайте все молнии на одежде, иначе зубья могут повредить другие вещи.
Берите от уличной сушки максимум
- С помощью сушки можно даже отбелить одежду. Способ прост до безобразия. Перед стиркой добавьте в машинку 1/2 стакана лимонного сока или обработайте соком грязные места. По окончании нужно развесить вещи на солнце. Так благодаря ультрафиолетовому излучению солнечный свет слегка отбелит ткань и даже поможет вывести пятна.
- Только вот подойдет этот прием исключительно для белой одежды и простыней. Дело в том, что цветная одежда выгорает на солнце и быстро теряет товарный вид. Как вариант, яркие вещи можно выворачивать наизнанку: так потеря цвета будет менее заметна.
- Есть секрет, касающийся сушки постельного белья или больших полотенец. Если вы используете обычную бельевую веревку, то повесьте на нее плечики для одежды и поверните так, чтобы они находились перпендикулярно веревке. А поверх этой конструкции вешайте простыни и другое белье. Этот способ поможет лучше циркулировать воздуху, и вещи быстрее высохнут.
А где вы сушите одежду? Какие секреты используете, чтобы высушить все быстрее и не загромождать квартиру сушилками?
Фото на превью FASTILY / Wikimedia Commons, Al Silonov / Wikimedia Commons, Pixabay
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