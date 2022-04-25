10+ секретов сушки белья и одежды, о которых многие даже не догадываются

Все мы знаем, что неправильная стирка может значительно сократить срок службы вещей. Поэтому всегда внимательно изучаем ярлыки, используем деликатный режим и качественный порошок. Но вот вопросам сушки одежды и белья зачастую уделяем гораздо меньше времени, и очень даже зря. К примеру, бюстгальтеры быстро можно испортить, если развешивать их так, как многие привыкли. Да и батарея не лучший помощник в том, чтобы подсушить свой гардероб.