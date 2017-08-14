10 причин, почему жители Азии такие стройные

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Согласно статистике, азиаты — самые стройные люди на планете. «Это генетика», — скажете вы. Но будете правы только отчасти, ведь большую роль в сохранении фигуры играют также традиции и привычки. AdMe.ru собрал для вас 10 секретов, которые помогают азиатам оставаться в форме без строгих диет и изнурительных тренировок.

10. Отношение к еде

Помимо количества и качества еды на фигуру влияет и само отношение к ней. Например, для американцев еда — это не просто естественная потребность, но еще и развлечение. Неудивительно, что там так популярны eating contests — конкурсы поедания продуктов на скорость. Не то чтобы жители Азии не любили поесть — они любят еду так же, как и все мы, но все же для них это в первую очередь жизненная необходимость.

9. Размер порции

Как правило, азиаты предпочитают есть небольшими порциями, любят выбирать из большого количества блюд и пробовать сразу несколько. При этом исследования подтверждают: даже незначительное уменьшение порции способствует похудению. Волонтеры из Корнеллского университета получали уменьшенные порции еды только во время ланча, а в остальном питались как обычно. В результате каждый из них похудел на 500 г за 2 недели. Удивительно, но организм участников эксперимента быстро приспособился к такой системе и не пытался компенсировать скудный ланч приступами вечернего обжорства.

8. Способы приготовления пищи

Рестораны этнической кухни адаптируют свои блюда под вкусы местного населения. Поэтому может показаться, будто их блюда почти всегда жарят во фритюре, но это не так. Конечно, в азиатской кухне немало жареного, но все же это не самый популярный способ приготовления — многие блюда готовят на пару или отваривают. Главное — соблюдать во всем меру.

7. Ферментированные продукты

Мисо-суп, кимчхи, соевые бобы натто — вот лишь несколько типичных блюд азиатской кухни из ферментированных продуктов. Подвергшиеся молочнокислому брожению, эти продукты выступают в качестве натуральных пробиотиков. Их употребление способствует потере веса и особенно висцерального жира, который скапливается вокруг органов брюшной полости.

6. Рыба и морепродукты

Азиатскую кухню трудно представить без рыбных блюд и даров моря, которые содержат полиненасыщенные жирные кислоты омега-3. Помимо благотворного влияния на иммунную, сосудистую и репродуктивную системы омега-3 способствуют снижению веса. Учеными был проведен 3-недельный эксперимент, который показал, что при одинаковых условиях (правильное питание и физическая нагрузка) группа, которая получала капсулы омега-3, потеряла за эти 3 недели на 1,5 кг больше тех, кто получал плацебо.

5. Обилие зелени

Как было сказано выше, азиатские блюда редко подаются большими порциями, но это не касается овощей и особенно зелени — их принято есть много. Еще одно важное отличие — вкус. Сами жители Азии признаются, что наши овощные блюда кажутся им довольно пресными по сравнению с теми, что они готовят у себя дома.

4. Чай вместо холодной воды

В отличие от европейцев и американцев, азиаты обычно запивают еду не холодной водой или газировкой, а теплым чаем, чаще всего зеленым. Существует мнение, что холодная вода, особенно в сочетании с жирной пищей, замедляет процесс пищеварения и в результате может спровоцировать набор веса.

3. Полезные десерты и перекусы

В странах Азии популярны сладости и снеки на основе риса, водорослей, красных бобов, а также орехи, семечки и фрукты. Несомненно, эти лакомства гораздо полезнее привычных нам чипсов, печений и пирожных.

2. Привычка ходить пешком

Удивительно, но эта привычка связана с высокой плотностью населения. Жители крупных городов пользуются общественным транспортом вместо автомобилей, проживают в маленьких квартирах в районах, где магазины, прачечные и прочие общественные места находятся в шаговой доступности. Поэтому выходит, что типичный житель Азии проходит большее расстояние за день, чем, например, американец, который чаще всего передвигается в автомобиле.

1. Упражнения и медитация

Традиционная восточная медицина уделяет много внимания предупреждению заболеваний и стремится устранить сам корень недуга, в то время как на Западе в основном работают с последствиями. Поэтому жители азиатских стран практикуют медитацию, тай-чи и другие виды занятий для того, чтобы предупредить развитие тех или иных болезней, в числе которых и избыточный вес.

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Все, что вам понадобится, — это поверхность, на которую можно опереться (стол), и буквально 1 минута свободного времени. Как выполнять: Встаньте так спиной к столу, расправьте плечи, поднимите подбородок вверх, как показано на иллюстрации.

Поднимите руки и начинайте поочередно тянуться к потолку то левой, то правой рукой. Сделайте 4 повтора для каждой руки.

Разверните корпус вправо (ноги остаются в исходном положении) и коснитесь руками стола, повторите такое же скручивание для левой стороны. Выполняйте упражнение ежедневно в течение 1 минуты, и уже через неделю вы заметите первые результаты.