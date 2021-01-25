10 секретов людей, которым удалось вырастить на подоконнике настоящий сад

Комнатные растения, несомненно, добавляют уюта любому помещению. Они радуют глаз яркими цветами, дают больше кислорода и напоминают о лете. Каждому, кто заводит дома хотя бы один маленький горшочек с зеленым ростком, хочется, чтобы его «питомец» рос и процветал в полном смысле этого слова.

Поэтому AdMe.ru выведал самые интересные секреты опытных цветоводов, которыми может пользоваться даже начинающий. А в конце статьи вас ждет бонус — способ сделать эксклюзивное украшение с растениями, которые даже не требуют полива.

Перекись водорода

Перекись водорода обогащает воду для полива кислородом, что, в свою очередь, способствует быстрому прорастанию семян. Для обработки смешайте перекись и воду в пропорции 1 ст. л. на стакан воды. Такой раствор полезен и для земли в качестве дезинфекции. А для растений, любящих кислую почву, такой полив при желании можно практиковать сезонно.

Губки для мытья посуды

Цветы в кашпо смотрятся очень красиво. Но поливать их не всегда удобно. Если спрятать на дно горшочка смоченную водой губку, проблема будет решена. И в дальнейшем это нехитрое приспособление поможет сохранить корни растения увлажненными.

Подрезание

Многие хотят вырастить дома дерево апельсина или лимона. Но начинающие садоводы часто сомневаются, стоит ли подрезать веточки. Что касается цитрусовых, делать их обрезку не только можно, но и нужно. Если вовремя (лучше в весенне-летний период) обрезать слишком длинные и слабые веточки, деревце бросит все силы на развитие новых побегов. Крона станет гуще, и, вполне вероятно, завяжутся новые плоды.

Корица

Корица — это не только ароматная приправа, но и неплохое защитное средство, которое отлично борется с грибками в почве. Дополнительным плюсом станет приятный сладковатый запах.

Аспирин

Известное всем лекарство, оказывается, помогает не только людям. Некоторые растения периодически сами производят небольшое количество салициловой кислоты для борьбы со стрессом. А значит, добавление этого вещества тоже приносит пользу. Аспирин, растворенный в воде, защищает растения от бактерий, ускоряет их рост и даже повышает иммунитет. Полезный раствор получится, если растворить 1/4 таблетки в 2 литрах воды. Такой полив следует проводить 2 раза в неделю.

Банановая кожура

Отличным удобрением для цветущих растений станет банановая кожура. Этот продукт богат калием, который помогает переносить питательные вещества между клетками и защищает плоды от гниения. Шкурку можно закопать в почву как удобрение или использовать раствор для полива, предварительно залив остатки банана водой.

Касторовое масло

В специализированных магазинах для садоводов часто встречается удобрение касторовый жмых. Эта смесь насыщает почву питательными веществами, такими как азот, фосфор, калий, что особенно полезно для цветущих растений. С этой же целью можно использовать и касторовое масло. Для этого нужно приготовить раствор из расчета 1 ч. л. на 1 литр воды.

Минеральная газированная вода

Привычная нам минералка содержит множество полезных веществ: кислород, углерод, калий, фосфор, натрий и др. Так почему бы не поделиться всем этим с любимыми цветами? Даже готовить ничего специально не нужно, просто периодически поливать растения газированной минеральной водой. За такой прикорм будут благодарны кактусы, привыкшие брать минеральные вещества из почвы в дикой природе. Разовому добавлению минералки будут рады бегонии. А вот, например, орхидеи поливать такой водой нельзя.

Кофейная гуща

В качестве удобрения также можно использовать кофейную гущу. В ней содержится несколько ключевых минералов для роста растений: азот, кальций, калий, железо, фосфор, магний и хром. А еще остатки кофе хорошо поглощают тяжелые металлы, которые могут оказаться в почве. Если посыпать гущу сверху на землю, это защитит растение от паразитов. А значит, таким приемом можно пользоваться не только при выращивании комнатных цветов, но и, например, на огороде.

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