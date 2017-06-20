10 секретов красоты, о которых молчали звездные косметологи

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Мы в AdMe.ru немного завидуем тому, как круто выглядят знаменитости, несмотря на возраст и постоянную занятость. И, конечно, мы понимаем: без регулярной помощи лучших косметологов и дерматологов они не обходятся. А ведь в основе эффективного ухода лежат простые правила, которые доступны каждому. Давайте запоминать их вместе!

1. Не пренебрегайте солнцезащитным кремом

Красивой и здоровой кожи невозможно добиться без регулярного использования солнцезащитного крема: голливудские звезды наносят его на лицо каждый день. «Любые другие усилия будут затрачены впустую, если вы пренебрегаете этим правилом. Оно должно войти в вашу привычку», — утверждает Мами Макдональд, косметолог, работавший с Мадонной. «SPF-30 — вот минимальный фактор вашей защиты. И старайтесь обновлять защиту в течение дня», — советует звездный косметолог доктор Лансер.

2. Не пересушивайте кожу, если появилось воспаление

В состав большинства точечных кремов от прыщей входит бензопероксид, который сильно сушит кожу, увеличивает воспаление и выработку кожного сала. Спирт воздействует примерно тем же способом — так от прыщей вы точно не избавитесь. Доктор Гарольд Лансер рекомендует перестать сушить кожу и сделать акцент на отшелушивании при помощи салициловой или молочной кислоты, а также обратить внимание на очищающие средства с глиной.

3. Никогда не забывайте про шею

«Уход за шеей и зоной декольте важен, так как эта часть тела очень быстро выдает возраст своей обладательницы», — говорит доктор Брандт, работавший с Хэлли Берри, Брук Шилдс и Гвинет Пэлтроу. Кожа здесь тонкая и требует такого же деликатного ухода, как и кожа лица. Не заканчивайте уход в области подбородка, и все будет в порядке.

4. Протирайте кожу кубиком льда

Дерматолог из Санта-Моники Ава Шамбан советует протирать лицо кубиком льда в течение нескольких секунд — так удастся избежать тусклого цвета кожи. Процедура отлично стимулирует кровообращение, и кожа буквально начинает сиять.

5. Правильно храните косметику и средства для ухода за кожей

Доктор Джалиман не советует хранить косметику в ванной комнате: теплая и влажная среда способна сократить срок ее годности, а испортившиеся средства уже точно не принесут никакой пользы. Поэтому кремы для лица и косметику, которой вы редко пользуетесь, лучше хранить в холодильнике.

6. Держите в чистоте все, с чем соприкасается ваша кожа

Доктор Лансер советует уделять особое внимание гигиене: конечно, ни в коем случае не трогать лицо грязными руками. Во-вторых, доктор рекомендует почаще менять наволочки: раз в неделю, если у вас сухая или нормальная кожа, и раз в три дня, если кожа жирная. И не забывайте периодически очищать экран смартфона — вот уж где много бактерий.

7. Не пользуйтесь скрабами и мочалками для лица, особенно если кожа склонна к акне

Супермодель Кендалл Дженнер долгое время боролась с угревой сыпью, пока однажды не прислушалась к совету Кристи Кидд, эксперта по уходу за кожей из Беверли-Хиллз. Доктор велела перестать пользоваться скрабами и другими абразивными средствами, а также мочалками и щетками — так кожа воспаляется еще больше. Мягкое, деликатное очищение средствами без мыла — вот что необходимо любому типу кожи. А для уменьшения воспаления и покраснения лучше нанесите точечно пасту из воды и аспирина.

8. Массаж лица поможет избавиться от кругов под глазами

Против кругов под глазами Оле Хенриксен рекомендует своим голливудским клиенткам лимфодренажный массаж лица. Процедура стимулирует лимфоток, кожа разглаживается, а мешки исчезают. Кстати, научиться делать этот вид массажа не так сложно, и его можно выполнять самостоятельно.

9. Ухаживайте за кожей рук

Руки, как и шея, — та область, которую многие незаслуженно игнорируют, а зря: кожа там тонкая и нежная. Старайтесь выполнять домашние дела в перчатках, постоянно пользоваться кремом для рук. А также наносите антивозрастные средства на тыльную сторону ладоней после того, как нанесете средство на лицо, — такой совет дает звездный косметолог Марта Самкиран. И, конечно же, защита от солнца!

10. Всегда тщательно очищайте кожу